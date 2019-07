Pliegos tipo dispararon el interés de los proponentes

Hasta antes de abril de 2019 se calculaba que el 85% de las licitaciones públicas en el país se adjudicaban a un único proponente, pues las condiciones de los pliegos de condiciones estaban diseñadas de tal manera que solo una firma calificaba en cada proceso.



Esta situación había sido identificada como un foco de corrupción importante, que según las autoridades era muy difícil de controlar, principalmente a nivel de los municipios.



(Con una ley, ampliarían pliegos tipo a todos los contratos en el país).

No obstante, de acuerdo con el Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), esa proporción de ha reversado en los últimos tres meses, luego de la entrada en vigencia de los denominados ‘pliegos tipo’.



En concreto, se calcula que al 86% de las licitaciones que se han abierto en este periodo de tiempo han tenido más de un proponente y, de hecho, en el 48% de los casos, se han postulado más de diez interesados.



Además, llama la atención que en el 32% de estas licitaciones, se presentaron más de 20 proponentes, “una situación que contrasta con los resultados de años anteriores donde más del 70% de los procesos quedaban en manos de únicos oferentes”, señaló Jorge Alberto Marín, vicepresidente Técnico de la CCI.



Así mismo, el informe subraya que “de las 144 entidades del nivel nacional que han convocado procesos con la obligatoriedad del ‘pliego tipo’, es importante resaltar los resultados que han obtenido entidades como el Invías, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Local de San Cristóbal en Bogotá, con procesos que han recibido más de 70 ofertas al cierre, situación que evidencia el impacto positivo del ‘pliego tipo’”.



Así mismo, se concluyó que al 39% de estas licitaciones se presentaron entre dos y diez proponentes y al 15%, entre 11 y 20 interesados.



(Gobierno aprueba pliegos tipo para contratación en infraestructura).



No obstante, se informó que a pesar de los grandes avances registrados, en el 13% de los casos no se está aplicando la norma.



De hecho, en un informe preliminar revelado en mayo, la CCI y Colombia Compra Eficiente (CCE) habían identificado algunos procesos en los que se seguían aplicando los ‘pliegos sastre’, es decir, en los que se habían adjudicado obras a un solo candidato.



En esa oportunidad, las entidades destacaron el caso de el municipio de Orito, en Putumayo, en donde se celebraron dos contratos de manera irregular. Uno de ellos por $1.500 millones y otro por $3.742 millones, ambos para pavimentación de vías locales.



Además, se hallaron situaciones similares en dos contratos para pavimentación de vías terciarias por parte de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño (AMMA), tasados en $35.474 millones; en un contrato para mejoramiento de vías en el municipio de Istmina (Chocó), por $2.257 millones y en otras dos licitaciones en Leticia (Amazonas) y en Florida (Valle del Cauca) que sumaron $1.439 millones.



“Con respecto a esos casos ya compulsamos copias para que se abrieran las investigaciones pertinentes en la Procuraduría, en el modo disciplinario, y en la Fiscalía, desde el punto de vista penal”, señaló José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente.



Agregó que, a pesar de que se había contemplado la posibilidad de que en algunos casos no se hubieran implementado los ‘pliegos tipo’ por desconocimiento de la reglamentación, el monitoreo actualizado demuestra que incluso en los municipios más apartados, ya se han adoptado.



“No creemos que se trate de ignorancia sobre la ley. Además, el desconocimiento de la norma no es excusa, sobre todo en un tema que es tan sensible como este”, dijo O’Meara.



Así mismo, señaló que se está avanzando para que esta iniciativa se aplique en toda la contratación estatal, y no solo en el sector de las obras públicas de transporte, como hasta ahora.



El funcionario afirmó que con plazo al próximo 30 de julio, los ministerios de Educación, Transporte, Vivienda y Justicia, así como el Departamento Nacional de Planeación, deberán informar a la Agencia Nacional de Contratación Pública y a la Secretaría de Transparencia, sobre los “asuntos” que consideren que son susceptibles de ser contratados con ‘ pliegos tipo’. Luego, se empezarían a construir estos documentos, contemplando las características técnicas particulares de cada sector, y teniendo acompañamiento de los gremios.



Al respecto, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, señaló que “los ‘pliegos tipo’ son fundamentales para promover la competencia y dar más oportunidades a las pequeñas y medianas empresas en las regiones, para que pudieran participar en la contratación pública. Por eso celebramos la noticia”.



Por su parte, el viceministro de infraestructura Manuel Felipe Gutiérrez, dijo: “de esta forma lo que se está demostrando es que esta iniciativa estandarizada funciona, y que estamos viendo pluralidad de oferentes en proyectos que no lo tenían. Y esto lo que evidencia es fortalecimiento institucional”.



