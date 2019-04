Polémica por la compra de renovables en el PND

El debate por la propuesta del Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), para obligar a la demanda a comprar energía eléctrica de fuentes renovables generó un corto circuito de este sector con el Ejecutivo.



La citada iniciativa no había terminado de ser anunciada, cuando los gremios de la cadena energética (incluyendo de generación, transmisión, comercialización y distribución) le salieron al paso al Gobierno para solicitarle su eliminación, al afirmar que sería un retroceso en el desarrollo del mercado eléctrico colombiano.



En una carta enviada el pasado 26 de marzo al presidente de la República, Iván Duque Márquez, el sector representado en Acolgen, Andeg, Andesco, Andi, Asocidis y Asoenergía, afirmaron que “el artículo señalado puede afectar el crecimiento del sistema eléctrico el cual se soporta bajo la premisa de precios eficientes, y podría dar cm resultado el aumento de la concentración de la oferta así como una distorsión de las señales económicas que incentivan el portafolio eficiente de recursos para la atención de la demanda en el largo plazo”.



Y más adelante, la misiva subraya que la propuesta “es un paso en la dirección equivocada, dado que en la actualidad los costos de las fuentes no convencionales son competitivos, y por ende, estos recursos deberían integrarse al sistema en el marco del mercado y en beneficio de los usuarios”.



Por su parte, otra carta de la Mesa de Energía y Gas de la Andi, enviada el pasado 23 de abril a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, y a la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, señala que “están de acuerdo en no obligar a la demanda a adquirir energía eléctrica de fuentes renovables mediante contratos de largo plazo”.



Por esta razón proponen un nuevo artículo en el que ordenaría que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) reglamente un mecanismo de contratación de largo plazo “adicional a los mecanismos de contratación de largo plazo ya existentes, en la cual participe toda la oferta contractual existente y futura en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y la demanda participe de forma voluntaria”.



Al indagar con analistas del sector eléctrico del país sobre la citada propuesta del Gobierno, recalcaron que en el presente año se intentó hacer una subasta de energía que no tuvo resultado porque no garantizaba competencia y no era atractiva para los compradores, porque no aseguraba precios bajos.



Agregaron que la solución lógica sería la de realizar cambios a este concurso para atraer a los comercializadores, pero reiteraron que el Ministerio de Minas y Energía (MME) optó por incluir un artículo en el PND para obligar la compra de esta energía a precios más altos y por más de 10 años.



Afirmaron que si se aprueba este artículo contenido en el PND, los colombianos terminarían pagando $60 adicionales por kilovatio generado, lo que representa un aumento del 12,4% adicional por cada kilovatio comprado.



GREMIO DE ENERGÍAS RENOVABLES



Para Germán Corredor, director ejecutivo de SER Colombia, gremio que reúne al sector de energías renovables del país, la propuesta del Gobierno Nacional ayudaría a impulsar a la industria que representa. El directivo gremial Precisó que la iniciativa ya ha sido aplicada en otros países que han incluido la fuentes renovables a la matriz de generación con éxito.



Sin embargo, dejó en claro que si bien la subasta de contratos de largo plazo debe ser exclusiva a las energías renovables, solo debe ser para un porcentaje menor dentro de la matriz.



Así mismo recalcó, que la obligatoriedad de que la demanda compre energía de fuentes solar y eólica, esta debe aplicarse por una sola vez, y que en adelante los comercializadores consideren si es necesaria para la generación acudir a las fuentes renovables.