Ponentes no ven cómo se va a financiar el presupuesto 2020

En un ‘Consejo de Ministros’ se convirtió este martes, la reunión de ponentes y coordinadores del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2020.



Uno por uno pasaron al tablero los jefes de casi todas las carteras, explicándoles a los congresistas los proyectos que priorizarán en sus respectivos sectores, con las rentas que se recojan el próximo año.



(Presupuesto General de la Nación 2020 privilegiará el gasto social).

Hacienda, Minas y Energía, Salud, Transporte y Justicia fueron los que mayor tiempo tomaron la palabra, pero, en definitiva, no lograron convencer a la mayor parte de los parlamentarios, que expresaron sus dudas sobre el PGN.



Durante las más de ocho horas que duró el encuentro, en un salón del Ministerio de Hacienda, hubo críticas a la financiación del próximo año, sobre todo por tres aspectos: el monto total que se discutirá, la preocupación por el congelamiento de $10 billones de este año y la “sobreestimación del presupuesto” por parte del Ejecutivo.



Según Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, a pesar de que los ministros respondieron a todas las dudas, “aún existe preocupación de muchos congresistas acerca de la definición del monto del Presupuesto, ya que hay unas cosas que están basadas en hechos inciertos, como es el caso de la venta de algunos activos”.



Otro congresista que estuvo en la reunión confirmó que, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Gobierno busca unos $8 billones por el programa de enajenaciones, desmintiendo lo que el mismo Carrasquilla había dicho hace unas semanas, cuando afirmó que no se necesitarían privatizar activos para el PGN del 2020.



(Presupuesto 2020: el margen de maniobra será mínimo).



Sobre esto, Aguilar dijo que: “Estamos a la espera que el Gobierno nos presente el programa de enajenaciones, sin embargo, estamos con mucha incertidumbre con el monto, que se debe definir la próxima semana”. Pero no es lo único, también se presentaron alertas sobre la desfinanciación de los subsidios de gas y energía para estratos bajos.



Según el Senador, tienen un hueco de $2,2 billones, por lo cual están buscando alternativas, tales como evitar la suplantación de usuarios y la duplicidad, de tal modo que se realice una correcta focalización. Otra alternativa sería quitarles el subsidio al estrato 3, lo cual permitiría generar un ahorro de $150.000 millones, “lo cual no es mucho, pero ahí se va bajando”, anotó Aguilar.



En cualquier caso, las discusiones terminaron por esta semana y continuarán el próximo lunes. En ese momento, se deberá definir si se mantiene el monto total en $271 billones o se mira un escenario más conservador.



Esto lo confirmó Jhon Milton Rodríguez, senador del partido Colombia Justa Libres, quien dijo que “el director de la Dian entregó su informe de recaudo y dio un parte de tranquilidad sobre los ingresos corrientes”. Sin embargo, añadió, siguen pendientes por definir tres puntos de otras rentas: la posible venta de unos activos no útiles para el país, la chance de cambiar algunas vigencias futuras y el tema del endeudamiento, que va directamente relacionada con el cumplimiento de la Regla Fiscal.



Sobre el primero, coincidió con Aguilar, y sobre el segundo explicó que se analizará el escenario de que se liberen cupos que se tenían que pagar el próximo año, por cuenta de que varios proyectos están en líos judiciales y su pago podría aplazarse para años siguientes.



“Si estos puntos quedan aclarados, entre el martes y miércoles de la otra semana podríamos votar sobre el monto”, concluyó.



PIDEN MAYOR CLARIDAD



Siete ponentes se negaron a asistir a la reunión de análisis del PGN, aduciendo que las discusiones deben realizarse de cara al país, en los recintos del Congreso, con transmisiones públicas, y no en los “oscuros salones del Ministerio”.



En ese marco, le dirigieron una carta al Ministro en la que le manifiestan que las puertas del Capitolio están abiertas para que se den las conversaciones y discusiones, a la luz pública y de cara a los ciudadanos que tienen derecho a conocer cómo se distribuyen los recursos de la Nación y bajo qué criterios. Entre los firmantes están los senadores Aída Avella, Gustavo Bolívar, Wilson Arias, Iván Marulanda y los representantes Katherine Miranda, Carlos Alberto Carreño y Jairo Cala.