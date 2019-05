Por impuesto al patrimonio, se recaudarán $900.000 millones

En apenas unas horas, comenzará en Colombia la recolección de casi $900.000 millones, por cuenta del cobro del nuevo impuesto al patrimonio, que fue creado en la Ley de Financiamiento.



A cargo de pagar dicho gravamen estarán algo más de 7.000 personas naturales (las jurídicas no tienen que hacerlo), quienes al 1.° de enero pasado registraban un patrimonio líquido de más de $5.000 millones, es decir, contando los activos totales menos los pasivos.



(Impuesto al patrimonio tendría dos tarifas entre 2019 y 2020).



Estas personas comenzarán a tener los vencimientos para el pago de la primera cuota de este tributo a partir de este jueves, 9 de mayo, según el calendario tributario del 2019, la cual irá hasta el próximo 22 de mayo, en tanto que la segunda cuota se hará entre el 10 y 23 de septiembre.



ABECÉ DEL GRAVAMEN



Según la directiva, por este año, las personas que sean responsables del impuesto, en la primera cuota solo pagarán (no declararán), en tanto que en la segunda sí deberán presentarla la declaración propia del impuesto, debido a que será la primera vez que tengan que hacerlo. Ya para los años 2020 y 2021, cuando terminaría su vigencia, se presentaría la declaración y se pagaría el impuesto a cargo, igualmente en las dos cuotas.



Según un informe compilado por Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Andi, los plazos fijados por la Dian les permitirán a los contribuyentes adelantarse a la presentación de la declaración de renta de este año.



“Las personas naturales deberán preparar con anticipación su declaración de renta o por lo menos determinar el patrimonio que reportarán en la declaración de renta del año gravable 2018, toda vez que la primera cuota del impuesto al patrimonio se debe presentar a partir de mayo y las declaraciones de renta son para septiembre”, reza el documento.



Esto quiere decir que los contribuyentes se verán con un caso sui generis frente al pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio del 2019, ya que primero se pagará y luego se declarará.



(En dos cuotas se pagaría impuesto al patrimonio).



De acuerdo con Actualicese.com, portal especializado en temas tributarios, “la única razón para que el Ministerio de Hacienda haya aprobado esa figura tan particular para la presentación y pago de la declaración del impuesto al patrimonio de 2019 radica en que algunos contribuyentes tendrán plazo hasta el 25 de septiembre del año en curso para presentar voluntariamente otra declaración especial”.



En buena parte, el hecho que sea de esta forma, tiene que ver con que por este año también regirá en el país la nueva normalización de activos omitidos o pasivos inexistentes, aprobada en la misma Ley de Financiamiento.



AMNISTÍA POR 2019



Esta, que es más conocida como una nueva amnistía tributaria, tendrá que ser presentada y pagada, como máximo, el próximo 25 de septiembre.



Y si bien esta normalización les permitirá a las personas ‘sanear’ sus activos, no los eximen de pagar por ellos impuesto al patrimonio, si es que, en total, les suman más de $5.000 millones, y que esta semana empiezan a correr sus primeros vencimientos.



ACLARACIONES DEL IMPUESTO



Según Ángela González, socia de la división de impuestos de la firma EY, “se espera que el patrimonio base del impuesto incluya los bienes que se acogerán a la normalización tributaria del año 2019. Dicha normalización se refiere a los bienes que no venían siendo reportados en las declaraciones tributarias existiendo la obligación legal de hacerlo o a las deudas declaradas, a pesar de ser inexistentes. En escenarios de normalización, el 50% de tales conceptos debe hacer parte de la base del impuesto al patrimonio”.



En Twitter: @SLondonoV