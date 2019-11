Por paro nacional aplazarían debate de reforma tributaria

A pesar de la necesidad de aprobar en menos de un mes la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, el Ejecutivo y el Legislativo esperarían una semana más para dar esta discusión.



Esto, teniendo en cuenta la jornada de protestas que se vivirá en el país el próximo 21 de noviembre, para lo cual los parlamentarios buscarían aplazar unos días más los debates de esta ley, que debe avalarse antes del cierre de año, so pena de revivir las normas tributarias de la reforma de 2016.



(Reforma tributaria se dilata una semana más).



De hecho, este miércoles el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tenía programado presentar el proyecto ante las comisiones económicas conjuntas, pero la sesión fue levantada debido a su ausencia.



Sin embargo, el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, señaló que posiblemente la próxima semana tampoco se tenga la ponencia para primer debate de la reforma fiscal, lo cual apretaría los tiempos para su aprobación.



En este sentido, si se presenta durante la última semana de noviembre, los congresistas estarían votando, en comisiones, la primera de diciembre, lo cual llevaría a que la iniciativa sea avalada plenamente durante los últimos días del periodo legislativo, que termina el lunes 16 de diciembre.



En el caso de no alcanzar a tramitarla, el presidente Iván Duque podría convocar al Congreso a sesiones extra. Los debates no se han dado, pero esto no ha sido impedimento para que las propuestas de los congresistas sigan aumentando. De hecho, según cuentas de algunos parlamentarios, la lista de proposiciones que hacen fila para revisión podría llegar a las 300.



(Tributaria hay que replantearla con las necesidades actuales del país).



Una de las más polémicas fue lanzada ayer por el representante Alejandro Carlos Chacón, quien planteó la posibilidad de desaparecer el impuesto a las ventas del 19%.



“Eliminando el IVA del 19% y asumiendo una tarifa del 8% de consumo para empresarios y usuarios generaríamos más de $40 billones, podríamos ahorrarnos al menos siete reformas tributarias, aliviar por fin a la familia colombiana y garantizamos que los empresarios generen ganancias para la economía”, aseguró el congresista.