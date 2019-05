¿Por qué aumentó el desempleo?

“Solo 19,2% de las firmas que nacen generan trabajo formal. Registrar empresas de papel no es lo mismo que crear empleo”.

El crecimiento constante que han tenido las cifras de desempleo en Colombia tiene a economistas y analistas en Colombia haciendo cuentas desde hace varios meses, pero la semana pasada salieron a flote algunas teorías que explicarían por qué está aumentando la desocupación.



(‘El desempleo es nuestra principal preocupación’).

El Banco de la República y Confecámaras entregaron, hace unos días, sus análisis acerca del incremento en la tasa de desempleo, que –según el Dane– en marzo se ubicó en 10,8%, es decir, 1,4 puntos porcentuales más que en igual mes del año pasado.



La migración venezolana, la creación real de empresas y el aumento del salario mínimo hacen parte de la baraja de posibilidades que encontraron los analistas para darle un motivo a este flagelo, que preocupa al Gobierno y a las autoridades de política económica.



Uno de los primeros en ‘poner el grito en el cielo’ sobre esta situación fue el banco central. De hecho, Juan José Echavarría, su gerente, aseguró hace poco que el país vive una paradoja, pues las cifras de crecimiento de la economía mejoran, pero el desempleo sigue empeorando.



“Colombia lleva con un desempleo por encima del 10% casi durante 15 años y eso hay que entenderlo y hay que afrontarlo. Algo estamos haciendo mal en el país que tiene que ver con políticas que estamos diseñando y que crean desempleo”, aseguró Echavarría durante un debate de control político en el Congreso, la semana pasada.



(La cara más dura del desempleo es emocional).



Otra de las razones que estaría detrás de este panorama responde al aumento hecho a finales del año pasado por el Gobierno y las centrales obreras del salario mínimo, que tuvo un crecimiento de 6%.



El mismo presidente Iván Duque señaló en su momento que el acuerdo logrado representaba que el país tuvo el aumento más elevado en los últimos 25 años, si se tiene en cuenta que el alza real (descontando la inflación) sí se ubicaba en el tope de los incrementos, tanto los hechos por acuerdo como de forma unilateral.



Algunos expertos no están de acuerdo con esta posición, y en su lugar señalan que las razones reales serían más profundas.



¿MÁS EMPRESAS?



En un reporte de Confecámaras estaría la respuesta. Por lo menos así lo cree Mauricio Cabrera, consultor privado y experto en el tema, quien, citando al gremio de las cámaras, indicó que si bien entre enero y marzo se crearon 350.000 firmas nuevas, un número similar desaparecieron de los registros. En su opinión, esta sería una explicación para entender por qué no hay una generación de puestos de trabajo mayor este año, debido a que, en promedio, por cada 10 compañías que se crean en Colombia, se ‘mueren’ unas 9.



“La otra razón es que la mayoría de las empresas ‘nuevas’ son sociedades que se crean con fines contables o tributarios y no generan empleo ni son innovadoras. Por eso, el mayor crecimiento en el número de sociedades se dio en el 2016, posiblemente, para eludir el impuesto a los dividendos recibidos por las personas naturales”, aseguró el analista, quien concluyó que unas 55.000 firmas nuevas son empleadoras, en tanto que otras 210.000 son ‘de papel’.