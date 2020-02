Productos del agro que más crecerán en esta década en Colombia

El producto del campo y de la agroindustria cuya producción crecerá más en Colombia en esta década será el etanol, mientras que la leche y lácteos frescos y el azúcar serán los de menor crecimiento.



Así lo muestran las proyecciones de un informe de la Ocde y la FAO sobre la agricultura mundial en los próximos diez años.

Según el informe ‘Perspectivas de la agricultura 2019-2028’, en Colombia, la producción de etanol prevista para esta década registrará crecimientos anuales de 7,26 por ciento. Otros productos con los mayores crecimientos son las semillas de soya (2,61 %), las aves de corral (2,53 %) y los aceites vegetales (2,44 %).



En cambio, los menores crecimientos serán de la leche (0,18 %) y lácteos frescos (0,15 %), conforme lo revela el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



Entre los derivados lácteos, la producción de mantequilla crecerá 0,17 por ciento anual, y el queso tendrá una caía de 0,17 por ciento. Entre tanto, la producción de azúcar también tendrá un crecimiento discreto de 0,13 por ciento.



De esta manera se seguirá dando un reacomodo de la producción del campo, en la que el café ha sido la estrella, pero en donde el país bajó de 17 a 9 por ciento de participación mundial, mientras Brasil aumenta del 23 al 29 por ciento.



En la región de América Latina y el Caribe, según la FAO y la Ocde, están dadas las condiciones para potenciar el agro. Hay abundancia en tierra y agua, aunque persisten problemas ambientales como erosión del suelo, y la deforestación sigue siendo un gran desafío. Por ello, la expectativa es que la producción agrícola crezca un 15 por ciento durante la década.



La productividad estará como protagonista, puesto que el pronóstico apunta a que “el uso mundial de los terrenos agrícolas permanecerá estable en general”.



El documento pronostica aumento del consumo de proteínas de origen animal. Por ejemplo, “se espera que el consumo per cápita de carne de vacuno, ternera y carne de cerdo crezca alrededor del 10 por ciento, mientras que el de pescado suba 12 por ciento y el de aves, 15 por ciento”.



Los interesados en hacer ordenamiento productivo deberán tener en cuenta que el consumo de aves de corral pasará de 34,2 kg per cápita por año a 42,1, indica el informe. Esto implica que en la próxima década habrá 14,8 puntos porcentuales más en comparación con la demanda que había a mediados de los años 90.



FRUTAS Y VERDURAS



Otro de los focos en los que hay que fijar la atención es el de las frutas y verduras. Según la FAO y la Ocde, las campañas para promocionar el consumo de estos productos tendrán su efecto en la siguiente década. Estados Unidos y Canadá han sido los mayores demandantes, y México es el país que ha aprovechado a esos compradores. Ahora las oportunidades se pueden incrementar para países como Colombia, que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos.



“Los países de América Latina pueden continuar disfrutando de una ventaja comparativa en frutas y verduras”, señala el informe. Para ello, la recomendación para una producción en el futuro es “fortalecerse aún más, mejorando el almacenamiento, la tecnología, la infraestructura y las prácticas de producción”. Plátanos y frutas tropicales sin procesar o frutos secos estarán entre las de mayor demanda.



Entre los granos y cereales, el maíz será uno de los que disminuirán en términos de consumo per cápita. Según las proyecciones internacionales, su demanda disminuiría un 4,3 por ciento en la próxima década.



Pero, en general, el uso alimentario de cereales crecerá 150 millones de toneladas durante el periodo analizado, principalmente impulsado por el arroz y trigo, que representarán la mayor parte de dicha expansión.



Los lácteos son otro de los renglones que muestran cierta tendencia a aumentar demanda. “Se espera que la producción mundial de leche crezca a 1,7 por ciento anual, a 981 millones de toneladas en la próxima década, más rápido que la mayoría de los otros productos agrícolas principales”.



La caña de azúcar es otro de los productos destacados en materia de producción. Si bien el consumo de azúcar procesada disminuye, el documento señala que “para 2028 se proyecta que se utilizará aproximadamente el 38 por ciento de la producción de caña de azúcar para la producción de etanol”, tema clave para que lo tengan en cuenta los productores.



Hay que recordar que en Colombia se adelanta un Plan de Ordenamiento de la Producción que busca orientar a los productores rurales para saber qué sembrar, cómo sembrar, dónde sembrar y cuándo sembrar.



Dicho plan, para el 2019, priorizó diez cadenas: arroz, leche, panela, maíz, papa, aguacate Hass, cebolla de bulbo, forestales, algodón y acuicultura y pesca.







