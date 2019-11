Trámite de Ley de Crecimiento tiene buen ambiente en el Congreso

El gobierno Nacional radicó este martes el trámite de la Ley de Crecimiento (reforma tributaria) ante el legislativo con varios cambios como el devolver el IVA a los más pobres, tres días sin IVA al año para todos los colombianos en ciertos productos, la reducción de los aportes de salud de los pensionados con mesadas bajas y más incentivos a quienes generen nuevos empleos juveniles en el país, aplicable para quienes contraten a jóvenes de entre 18 y 28 años, entre otros.



CÉSAR GAVIRIA (DIRECTOR DEL PARTIDO LIBERAL)



Pero en la noche del lunes el presidente del Congreso, Lidio García, había lanzado la propuesta de suspender el estudio de la misma debido a la crisis social por la que atraviesa el país.



Hace pocos minutos García aseguró que la propuesta de frenar el trámite de la reforma tributaria en el legislativo se realizó con la aprobación del expresidente de la República y director del partido liberal, César Gaviria.



“Tengo el respaldo del presidente Gaviria, un respaldo total. Anoche (noche del lunes) hablé con él antes de enviar el Twitter y me dijo que estaba totalmente de acuerdo con eso”, afirmó este martes García.



RICHARD AGUILAR (CAMBIO RADICAL)



El senador por el partido cambio radical, Richard Aguilar, aseguró que esta colectividad apoyará la discusión de la reforma tributaria en el legislativo ya que unos puntos que pedían, el Gobierno los incluyó dentro de la misma.



Aguilar afirmó que la reforma se puede tramitar dentro de las sesiones ordinarias pero si hay necesidad se irán hasta extraordinarias después del 20 de diciembre próximo.



El vocero de Cambio Radical con este proyecto aseguró que dentro de los nuevos puntos se incluyeron también algunos que estaba pidiendo la oposición desde hacia tiempo, además que se invitará al congreso a los representantes del paro a que escuchen las propuestas.



KATHERINE MIRANDA (REPRESENTANTE POR LA ALIANZA VERDE)



La representante por Bogotá aseguró que la discusión y votación al proyecto de Reforma Tributaria debe suspenderse ya que es prioritario que en el Congreso se escuchen las peticiones de los ciudadanos: uno de los puntos con los que la gente no está de acuerdo es, precisamente, esta reforma tributaria; "por eso llamo a mis colegas de las comisiones económicas a que escuchemos a la gente, que escuchemos a los ciudadanos en la calle, que antes de que hagamos una votación y antes de que pongamos a consideración esta propuesta del Gobierno nacional", aseguró Miranda.



Añadió que este proyecto de ley no recoge la visión de país de los 48 millones de colombianos que piden a gritos reformas estructurales para mejorar sus condiciones de vida por lo que no se puede permitir que el gobierno proponga medidas incompletas y parciales que no solucionan de fondo la sostenibilidad de los ingresos fiscales del país, ni aumentan la progresividad del sistema tributario colombiano, ni sus criterios de justicia tributaria entre los contribuyentes y que, al contrario, entrega beneficios tributarios por más de 9 billones de pesos a las empresas, a cambio de promesas de empleo que no van a suceder.



"Invito al Presidente Duque a darle celeridad a estas conversaciones y que, de manera coordinada, con los sectores sociales y políticos del país presentemos en el Congreso de la República, un paquete de reformas sustanciales a enero de 2020, que impacten las principales demandas ciudadanas entorno a fortalecer la justicia, la calidad de los servicios de salud, mejores condiciones laborales y de empleo, financiamiento sustancial a la universidad pública y cumplimiento de los acuerdos de paz", finalizó la representante de la Alianza Verde.



GUSTAVO BOLÍVAR (COALICIÓN DECENTES)



Por su parte, Gustavo Bolívar, senador de Coalición Decentes, señaló la necesidad de aplazar el debate para escuchar a los líderes de las marchas e interpretar el sentir ciudadano.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co