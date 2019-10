Propuestas económicas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Los cuatro candidatos a la alcaldía de Bogotá fueron consultados por Portafolio, sobre sus propuestas y planes relacionados con temas económicos y sociales, en caso de resultar elegidos este domingo.



Las respuestas son publicadas teniendo en cuenta el orden alfabético, por su apellido, Carlos Fernando Galán, Claudia López, Hollman Morris y Miguel Uribe. Hay consenso en que la movilidad y la seguridad son los temas que más interesan a los electores de la capital del país, y que definirán la suerte de los aspirantes al cargo, este domingo.



Sin embargo, juegan un papel relevante sus propuestas en materia social, de generación de empleo, impuestos, manejo de empresas y activos del Distrito, vivienda, servicios públicos domiciliarios y relación con los municipios vecinos.



Debido a que algunos de los textos se extendieron demasiado, fue necesario hacer una juiciosa edición de dichos contenidos, con el fin de garantizar ciertos niveles de equidad en el espacio dedicado a cada uno de los aspirantes. Las siguientes son las respuestas obtenidas por este diario, a un cuestionario de nueve preguntas enviadas a sus respectivas campañas.



CARLOS FERNANDO GALÁN



¿Cómo ve la economía Bogotá y retos para hacerla más dinámica?



La economía de Bogotá debería crecer a un ritmo mucho más acelerado. Las grandes inversiones en obra pública generan un efecto positivo en materia de crecimiento y de generación de empleo pero no son suficientes.



Yo me propongo como Alcalde, a liderar una nueva política de Desarrollo Económico en la que el Distrito sea mucho más que un simple espectador.



A través de propuestas integrales quiero concentrarme en mejorar la productividad de las pequeñas unidades productivas para que crezcan y generen empleo de calidad; a trabajar en una verdadera alianza Universidad-Empresa-Estado siguiendo la ruta de la Estrategia de Especialización Inteligente; a fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento y a promover la investigación científica y la transferencia tecnológica junto con la formación de capital humano en programas de Educación orientada al empleo y también educación superior, en los niveles técnico, tecnológico y profesional.



¿Planea modificar impuestos? distritales? SI O No (Cuáles)



Hay que revisar el ICA para generar estímulos a ciertas áreas de la economía, especialmente en las relacionadas con la innovación y el emprendimiento, las industrias creativas y algunos componentes de las áreas de la Estrategia de Especialización Inteligente.



También en aquellas empresas que generen mayor inclusión laboral de jóvenes, madres cabeza de familia, personas con discapacidad, grupos étnicos y personas mayores.



Hay que revisar los cambios en los avalúos catastrales que están afectando directamente la liquidación del impuesto predial; esta revisión tiene que hacerse de la mano de la reglamentación del POT para generar verdaderos estímulos y corregir desigualdades y condiciones de pobreza oculta que hay en Bogotá.



Mencione tres puntos claves con los que su Gobierno reactivaría el empleo.



a) Política integral de productividad para micro y pequeñas empresas para que crezcan y generen empleos de calidad, sobre la base de acceso a créditos, asistencia técnica, transferencia y apropiación tecnológica y diversificación de la oferta exportable.



b) Educación orientada al Empleo a más de 100 mil personas en competencias laborales requeridas por el sector productivo y e identificadas por el Sistema Distrital de Emprendimiento que vamos a crear.



c) Estímulos tributarios a empresas para la generación de empleo con criterios de inclusión para personas mayores, con discapacidad, madres cabeza de familia, grupos étnicos y jóvenes.



¿Cuál será su política de manejo de activos del Distrito? Planea privatizar empresas?

​

Soy defensor de lo público. No voy a privatizar las empresas.



¿Usted apoya Sí o No los siguientes proyectos de infraestructura?

​

a) El Metro en las condiciones de la actual licitación. (SI).



b) TransMilenio por la Séptima y la Avda 68. Corredores ecológicos con transporte público cero emisiones y más árboles y jardines.



c) Construcción de las ALO. (SI).



d) Más Metrocables. (SI).



e) Regiotram. (SI).



Si es elegido Alcalde, ¿quién sería su secretario de Hacienda y quien su secretario de Desarrollo?



Estoy concentrado en ganar las elecciones.



¿Cuáles serán las tres prioridades de su política social?

​

a) Estoy convencido de una política social centrada en el desarrollo de capacidades en las personas para el disfrute efectivo de su autonomía. Esto implica priorización de la educación de calidad y la formación en competencias laborales y en educación superior.



b) Debemos implementar políticas integrales para la inclusión de la mujer, especialmente madres cabeza de familia, las personas con discapacidad y sus cuidadores familiares, las personas de los grupos étnicos, los jóvenes y las personas mayores. La política social debe estar orientada por principios de justicia territorial.



c) Debemos mejorar el bienestar de nuestros niños y niñas mediante una mayor cobertura de la oferta del Estado incluyendo metodologías pedagógicas que estimulen la creatividad de los niños y el desarrollo cognitivo, pero también una adecuada nutrición.



¿Tres acciones para mejorar la seguridad de Bogotá?



a) Voy a liderar personalmente la gestión de la seguridad. No solo los consejos de gobierno que se realizarán en cada localidad sino también directamente cada semana en el comité estratégico de la policía daré instrucciones para gestionar en tiempo real la seguridad.



b) Vamos a mejorar el servicio de policía y su capacidad de reacción mediante la conformación de las Fuerzas Urbanas de Despliegue Rápido y un Cuerpo Elite para el Transporte Público. La adecuada formación, la dotación de tecnología y el bienestar de los miembros de la policía será fundamental para mejorar la operatividad.



c) Voy a convocar a los jueces y a la fiscalía para que desarrollemos una política conjunta dirigida a desarticular bandas completas y generarles una mayor afectación económica. No es contra los jueces sino con ellos, que debemos fortalecer nuestra capacidad de investigación criminal, de inteligencia y de enjuiciamiento.



¿Cuáles serán las prioridades de su política de relación con los municipios de La Sabana?



Con los municipios de la Sabana lo primero es la construcción de confianza. Quiero concertar con los alcaldes y con la Gobernación, la realización de proyectos que beneficien a toda la región.



CLAUDIA LÓPEZ



¿Cómo ve la economía Bogotá y retos para hacerla más dinámica?



La economía bogotana es de base endógena, con oportunidades estratégicas de integración y complementación en escala regional, incluyente en términos de la redistribución de factores y posibilidades, y con amplios márgenes para la expansión del mercado interno.



Bogotá será competitiva si contamos con: i) una nueva gobernanza, ii) entender a la ciudad en su contexto global, iii) si fortalecemos el bienestar y la mejora de la calidad de vida de quienes la habitan y iv) si el gobernante se esfurza en proveer bienes públicos (educación salud, oportunidades de generación de ingresos, etc).



¿Planea modificar impuestos? distritales? SI O No (Cuáles)

​

Sí. Los bogotanos tienen una carga tributaria pesada y necesitamos aliviar el bolsillo de la gente. Me comprometo a tramitar el congelamiento del impuesto predial, el próximo año los bogotanos pagarán máximo lo mismo el valor de este año.

Mencione tres puntos claves con los que su Gobierno reactivaría el empleo.



a) Oportunidades y formación laboral con conexión a empleo. Vamos a trabajar en equipo entre el sistema de educación superior, el Sena, las cajas de compensación, el sector privado y otros empleadores para mejorar la pertinencia en la educación y el reentrenamiento, tomando en cuenta las brechas entre demanda de trabajo y oferta de formación profesional, para que jóvenes, mujeres y adultos de más de 45 años.



b). Impulsaremos emprendimientos innovadores desde la etapa de incubación e implementaremos un programa de innovación abierta con emprendedores y universidades.



c) Acompañaremos las iniciativas empresariales en las localidades para generar desarrollo productivo, inserción y reinserción laboral.



¿Cuál será su política de manejo de activos del Distrito? Planea privatizar empresas?

​

No privatizaremos ni la ETB, ni la EEB, ni ninguna otra empresa. Haremos de ellas un ejemplo de gestión y eficiencia empresarial.



¿Usted apoya Sí o No los siguientes proyectos de infraestructura?

​

a) El Metro en las condiciones de la actual licitación: Sí. Pero tenemos que llevar la primera línea del metro hasta Engativá y Suba.



b) TransMilenio por la Séptima y la Avda 68: No. Utilizaremos los recursos de estos proyectos para completar la Primera Línea del Metro que debe llegar a Suba y Engativá.



c) Construcción de las ALÓ:



Sí, pero solo hasta la Calle 13.



d) Más Metrocables: Sí, comenzaremos con el de San Cristóbal y el de Usaquén.



Si es elegido Alcalde, ¿quién sería su secretario de Hacienda y quien su secretario de Desarrollo?

​

Contamos en nuestro equipo con expertos sobre los temas económicos, sin embargo, no quiero anticipar decisiones hasta ser elegida mañana la primera alcaldesa de Bogotá.



¿Cuáles serán las tres prioridades de su política social?

​

a) Atención integral a primera infancia.



b) Educación para la vida.



c) Salud territorial oportuna y resolutiva.



¿Tres acciones para mejorar la seguridad de Bogotá?



a) Asumiré de manera directa las riendas de la convivencia, la cultura ciudadana y la seguridad como primera autoridad y jefe de policía.



b) Implementaremos policía, inteligencia y justicia 24 horas 7 días a la semana, enfocada en 3 prioridades: capturar y judicializar atracadores, violadores y narcotraficantes; desmantelar las ollas y bandas criminales; reducir el atraco, especialmente en Transmilenio, el SITP y las ciclorutas; asegurar la convivencia tranquila en los barrios; y controlar las entradas y salidas de la ciudad.



c) Implementaremos el Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Cultura Ciudadana que irá desde la prevención como factor esencial de anticipación frente a hechos que puedan afectar la convivencia pacífica, el fortalecimiento del enfoque de cultura ciudadana, hasta el uso de las instituciones de seguridad y justicia.



¿Cuáles serán las prioridades de su política de relación con los municipios de La Sabana?



Debemos implementar una estrategia regional para mejorar la seguridad, movilidad, eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, la provisión de vivienda, la protección de la Estructura Ecológica de la región, y la calidad de vida los habitantes de la región.



Lideraremos la puesta en marcha de un instrumento jurídico pertinente, que en el largo plazo gestione la integración regional en función de un desarrollo sostenible, armónico, competitivo en el marco de un espíritu colaborativo, complementario y subsidiario, a la par fortaleciendo los espacios de coordinación regional existentes.



HOLLMAN MORRIS



¿Cómo ve la economía Bogotá y retos para hacerla más dinámica?



Ha habido un decrecimiento del PIB entre 2016 y 2018 y por lo tanto el compromiso es llevar a la ciudad por la senda de la productividad, la innovación y la competitividad pero fortaleciendo el capital humano y social en equidad.



¿Planea modificar impuestos? distritales? SI O No (Cuáles)

​

No. Se profundizará la eficiencia en el recaudo y se corregirán inequidades sociales.

Mencione tres puntos claves con los que su Gobierno reactivaría el empleo.



a) Fortalecimiento de 600 mil microempresas y la economía popular con alianzas y acuerdos para el apalancamiento financiero efectivo, asociatividad, articulación a cadenas productivas, formación y desarrollo de capacidades e innovación ligada a conocimiento y tecnología.



b) Construcción del Metro subterráneo, el único con estudios listos para iniciar obra en el segundo semestre del año 2020 que generará 26 mil empleos directos e impulsará en un 0,4 % el crecimiento del PIB.



c) El fortalecimiento de la política social generará empleo en los sectores de educación, salud, protección social, cuidado del ambiente, jóvenes, etc.



¿Cuál será su política de manejo de activos del Distrito? Planea privatizar empresas?



No habrá privatización y al contrario se colocarán las empresas públicas como articuladoras de la inversión pública y el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la innovación.



¿Usted apoya Sí o No los siguientes proyectos de infraestructura?

​

Sí o No años siguientes proyectos de infraestrucrura:



a) El Metro en las condiciones de la actual licitación. NO



b) TransMilenio por la Séptima y la Avda 68. NO



c) Construcción de las ALÓ. Solo ALO SUR



d) Más Metrocables. Sí, el segundo cable de Ciudad Bolívar, el de San Cristóbal y el del Usaquén



e) Regiotram. Sí, Regiotram del Norte, del Sur y de Occidente que ejecutará Cundinamarca.



Si es elegido Alcalde, ¿quién sería su secretario de Hacienda y quien su secretario de Desarrollo?

​

Sin respuesta



¿Cuáles serán las tres prioridades de su política social?



a) Educación universitaria pública, gratuita y de calidad para 250 mil estudiantes en cinco años. Cada año se quedan sin ingresar a la universidad 50 mil estudiantes por razones económicas. Para esto se utilizarán los 155 megacolegios de la ciudad, se vincularán 14 mil profesores y se reorientará el gato público para financiar los 1.7 billones de pesos que cuesta el programa en su momento de cobertura total. Se fortalece la cobertura de educación preescolar a tres años para 120 mil niños y de la jornada única ligada a condiciones de calidad y de trabajo digno y decente para los educadores.



b) Bogotá Territorio Saludable como estrategia de salud preventiva en toda la ciudad con equipos médicos e interdisciplinarios que llegaran a las casas, los colegios, jardines infantiles, unidades de trabajo, al espacio público y al sistema de transporte.



c) Se fortalecen las políticas de integración social que articulan dispositivos de protección social, subsidios, capacitación, acceso a bienes públicos y empleo dirigidas a los sectores de atención a la infancia, las mujeres, los jóvenes, las personas en condición de discapacidad, los grupos étnicos, las víctimas, la población LGBTI y a toda la población con vulneración de derechos.



¿Tres acciones para mejorar la seguridad de Bogotá?



a) Seguridad Humana que implica vincular a 20 mil jóvenes con vulneración de derechos al programa “Jóvenes en Paz” en el cual recibirán educación, atención integral incluido el apoyo para la reducción del daño por consumo de sustancias psicoactivas, y apoyo económico a cambio del cual prestarán servicios a la ciudad.



b) Llegaremos a 20 Casas de Justicia que integren todos los servicios relacionados con el fortalecimiento de la judicialización de las personas que incurren en delitos.



c) Desarrollo tecnológico con una plataforma interoperable para hacer eficiente el 123 y el funcionamiento de cámaras en toda la ciudad. Esto soporta la estrategia de atención integral (iluminación, pavimentación, mejoramiento de vivienda, centros de atención a drogadicción, diálogo social, políticas sociales) en 2000 puntos de alta conflictividad para la seguridad donde se articulan las dinámicas de la violencia y el delito. Todo esto en el marco de la lucha frontal contra el narcotráfico que tiene tomada la ciudad.



¿Cuáles serán las prioridades de su política de relación con los municipios de La Sabana?



Con los municipios de La Sabana fortaleceremos los procesos de planificación, movilidad y articulación económica a través del impulso al reconocimiento del área metropolitana de la región central.



MIGUEL URIBE



¿Cómo ve la economía Bogotá y retos para hacerla más dinámica?



Impulsaremos acciones que lleven a la ciudad a un crecimiento del 6%, para generar empleo y reducción de pobreza y pobreza. Fomentaremos la competitividad y las exportaciones; promoveremos la formalización en las pequeñas y medianas empresas e incentivaremos su acceso a servicios financieros.



Trabajaremos de la mano con sector empresarial, impulsaremos el capital intelectual de investigadores a través de la transferencia de conocimiento y fortaleceremos la Estrategia de Especialización Inteligente para impulsar emprendimientos, y reduciremos trámites de creación y funcionamiento en las empresas.



También fomentaremos estrategias como el Fondo de Emprendimiento para jóvenes, daremos incentivos tributarios para industrias creativas.



Promoveremos la legalidad y combatiremos el contrabando y las ventas ilegales, generaremos programas y oferta social para los vendedores informales.



¿Planea modificar impuestos distritales? SI O No.



Sí. Vamos a ponerle un tope al impuesto predial del IPC+ 3%, los bogotanos no tendrán que pagar aumentos exagerados de tarifa de un año a otro.



Quienes tengan un buen comportamiento en sus pagos de impuestos podrán tener un descuento hasta del 20% por pronto pago, buen comportamiento en el pago de los dos últimos años de su impuesto y uso del pago electrónico. Revisaremos en los primeros 100 días de gobierno todos los avalúos catastrales para evitar cobros que no correspondan a cada predio.



No habrá durante esta administración nuevos cobros de valorización, y eliminaremos el cobro por derecho de semaforización. Eliminaremos el cobro del impuesto de espectáculos públicos para fomentar el entretenimiento de los ciudadanos.



Mencione tres puntos claves con los que su Gobierno reactivaría el empleo



a)Crearemos 450.000 nuevos empleos.



b)El 20% de los contratistas del distrito serán jóvenes.



c)Promoveremos la formalidad de empresas y trabajadores.



¿Cuál será su política de manejo de activos del Distrito? ¿Planea privatizar empresas?



Buscamos fortalecer y proteger los activos públicos de Bogotá y para el caso de la ETB estudiaremos la opción de buscar un socio estratégico para mejorar su competitividad.



¿Cuál es su propuesta sobre los siguientes proyectos de infraestructura? Sí o No



a) El Metro en las condiciones de la actual licitación. Sí

b) TransMilenio por la séptima y la Avda 68. Sí

c) Construcción de las ALÓ. Sí

d) Más Metrocables. Sí

e) Regiotram. Sí



Si es elegido Alcalde, ¿quién sería su secretario de Hacienda y quién su secretario de Desarrollo?



Gobernaré con los mejores, que cumplan los perfiles de la más alta calidad, con capacidad de gerencia y experiencia en administración pública.



¿Cuáles serán las tres prioridades de su política social?

​

Impulsaremos el desarrollo social con una propuesta integral que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos. Vamos a eliminar la pobreza extrema, reducir la pobreza monetaria y la multidimensional.



Reforzaremos Salud a tu Hogar y Dispensario a tu casa. También vamos a fortalecer la educación pública de calidad. Construiremos y reconstruiremos más de 30 colegios y haremos mejoras a los existentes, para duplicar la jornada única escolar; fomentaremos el bilinguismo a estudiantes y docentes, promover Escuelas de Padres y Madres de familia en las IED.



Construiremos una nueva sede de la U. Distrital. Mejoraremos en la calidad de vida para las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, persona mayor, persona con discapacidad, grupos poblacionales, etc. Impulsaremos la recreación y el deporte con la Universidad del Deporte y la construcción de Centros Felicidad en todas las localidades.



Tres acciones para mejorarla seguridad de Bogotá

​

Aumentar 3.000 policías, apoyar su formación policial y su vinculación, financiados con recursos del Distrito. También vincularemos la fuerza pública en retiro para prevención y convivencia. Incentivos educativos para que los bachilleres se vinculen como auxiliares de policía. Mejoraremos los canales de denuncia. Prohibiré el consumo de droga en todo el espacio público para controlar el microtráfico y mitigar todos los delitos asociados a este.



¿ Cuáles serán las prioridades de su política de relación con los municipios de La Sabana?



Bogotá debe desarrollarse en articulación regiónal, vamos a recuperar la confianza y planteamos la creación de una autoridad regional para la movilidad, la planeación, la seguridad el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Me comprometo con el proyecto que hará realidad la descontaminación del Rio Bogotá.