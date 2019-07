El desempleo seguirá alto y afectará el consumo interno del país

La demanda interna será clave para que el crecimiento de la economía colombiana se ubique en 3,0% en 2019 y se mantenga en el mismo nivel para 2020, según el informe 'Situación Colombia' elaborado por BBVA Research que contiene las últimas proyecciones para la economía colombiana.



Lea: (Los consumidores colombianos siguen desconfiados)

“La demanda interna será el principal soporte de esta estimación, pues el entorno externo, un poco más débil, no ayudará a que las exportaciones se comporten dinámicamente. De este modo, esperamos que la inversión crezca en 2019, en buena medida gracias al aporte de las obras civiles y la maquinaria y equipo, mientras que

en 2020 será clave de la recuperación de la inversión en vivienda y edificaciones no residenciales”, afirmó Juana Téllez, economista jefe para BBVA Research en Colombia.



Lea: (Ventas de vehículos y motos impulsaron el comercio minorista en mayo)



En este sentido, el informe señala que, para 2020, se estima una mayor construcción de vivienda, especialmente de carácter social (VIS) y la recuperación gradual de la edificación de vivienda de mayor valor y de las edificaciones no residenciales, lo cual ayudaría a que el sector de las edificaciones empiece a aportarle positivamente al crecimiento y de este modo, logre compensar la menor contribución de las obras civiles y la inversión en maquinaria y equipo, además de una desaceleración que registraría el consumo final.



Lea: (En abril, combustibles impulsaron el aumento de las exportaciones)



En lo que corresponde al consumo privado, el informe de BBVA Research prevé que crecerá ligeramente por debajo de la cifra de 2018, tanto en 2019 como en 2020. “La explicación de este comportamiento obedece al deterioro que viene registrando el mercado laboral, el cual se confirmó a lo largo del año y lo considerábamos el principal limitante para el comportamiento del consumo privado. Además, el mercado laboral parece ser una de las causas más importantes para que la confianza de los hogares se mantenga negativa, además de las bajas disposiciones de compra que se tienen en varios grupos de bienes durables y en vivienda”, agregó Téllez.



Así, para 2020, la creación de empleo seguirá siendo débil y sólo se verán menores niveles de desempleo a partir del segundo semestre de ese año. Con lo cual, la tasa de desempleo promedio de 2020 se ubicaría ligeramente por debajo de la de 2019, señala la entidad.



TASAS DE INTERÉS



De acuerdo con el análisis de 'Situación Colombia', la estimación del crecimiento para la economía colombiana entre 2019 y 2020 no supone una excesiva presión desde la demanda interna sobre los precios.



Así, el Banco Central tendría un espacio amplio para mantener su tasa de interés estable durante un largo tiempo, dejándola inalterada para 2019 y 2020, sin descartar algún movimiento para 2022, coincidiendo con la FED. “Con esto, estaríamos viendo la pausa monetaria más larga del período de la estrategia de inflación objetivo. Este es un cambio relevante en nuestra postura, pues habíamos visto posible que el Banco Central subiera sus tasas en un total de 50 puntos básicos a finales de 2019 y en 2020”, señaló la economista jefe de BBVA Research en Colombia.



INFLACIÓN



En lo que respecta al comportamiento de la inflación, la entidad estima que se ubique en 3,3% y 3,2% para 2019 y 2020, respectivamente, en niveles cercanos a la meta establecida por el Banco de la República.. Para 2019, BBVA Research revisó al alza en tres décimas la inflación de 2019 por un mayor mayor precio transitorio de los alimentos.



“Durante este año, los alimentos seguirán presionando al alza la inflación por una base baja de comparación en 2018, cuando cayeron los precios de muchos de ellos, pero también por el efecto climático y los cuellos de botella en el transporte de estos bienes por algunas vías del país”, comentó Téllez.



AUMENTO DEL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE



El comportamiento del déficit en cuenta corriente fue otro de los indicadores

analizados por BBVA Research, donde estima que para 2019 el déficit de la cuenta corriente se podría ubicar en 4,4% del PIB. “Nuestra proyección es que en 2019 se contará con una financiación que, aunque es altamente probable que sea completa, puede estar menos concentrada en inversión extranjera directa y más dependiente de la inversión de portafolio y el endeudamiento externo, gracias a las menores tasas de interés externas”.



Para 2020, la entidad estima que el déficit se ubicará en 3,8% del PIB, como resultado de una desaceleración de la inversión en maquinaria y equipo, en su mayor parte importada. Esto se dará como consecuencia de un menor crecimiento global que afectará la inversión de las empresas exportadoras, y el impulso de una sola vez (que no tendrá efectos adicionales en 2020) que dio a las decisiones de inversión la devolución del IVA sobre los bienes de capital vigente a partir de 2019.



En este escenario, la entidad prevé que el tipo de cambio podría apreciarse

ligeramente hasta septiembre, desde cuándo podría devaluarse un poco hasta el final de este año para quedar en niveles muy similares a los actuales, es decir sobre 3.186 pesos para fin de año.



“Este comportamiento se explica por la estacionalidad de los mercados colombianos y el mantenimiento de una aversión al riesgo alta en el mundo, que será compensada al principio por la introducción en las expectativas del mercado de los recortes de tasas de interés de la FED. Luego, en 2020, el tipo de cambio se seguirá depreciando durante todo el año por la caída del precio del petróleo (hasta 55 dólares por barril Brent) y el mantenimiento de las tensiones globales, para terminar el año en 3.226 pesos por dólar”, puntualizó la economista.