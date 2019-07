Economía colombiana crecería por debajo del 3% en el 2019

La economía colombiana registraría un crecimiento inferior al 3% en el 2019, de acuerdo a las últimas proyecciones para este año del equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia.



Lea: (El FMI rebaja levemente la previsión de crecimiento de Colombia)

Según el reporte, el PIB de Colombia se expandiría apenas un 2,9%, un 0,3 pps menos que el pronóstico de abril. De acuerdo a la entidad, esto se daría porque el crecimiento del país sería del 3,1% para este segundo semestre, mientras que en el primero fue de 2,7%. El PIB de Colombia para el año pasado fue de 2,6%.



Lea: (El desempleo seguirá alto y afectará el consumo interno del país)



El equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia asegura que la demanda interna seguirá siendo el principal jalonador de la economía colombiana. "Entre sus componentes se destaca el consumo público y la inversión, para los cuales proyectamos variaciones un poco menos acentuadas pero superiores al PIB agregado (4,6% y 4,3%, respectivamente)", explica el reporte.



Entre tanto, asevera que después de expandirse 4% en el primer trimestre, se prevé que el consumo privado crecerá 3,3% en todo el año. "Esta desaceleración estará explicada por la baja confianza del consumidor y el aumento del desempleo", enfatiza el estudio.



En cuanto al crecimiento de los sectores productivos. Se prevén mayores crecimientos en sectores que, a pesar de crecer un poco menos de lo previsto hace tres meses, tendrán variaciones superiores al PIB agregado: actividades financieras (4,5%), minería (3,9%), administración pública (3,7%) y actividades profesionales (3,5%). Por el contrario, el ciclo contractivo en el mercado de vivienda llevará a una contracción de 0,5% en construcción y a un crecimiento de 2,4% en actividades inmobiliarias. Además, ajustaron a la baja el

crecimiento de agricultura a 1,6%.



En las proyecciones, Bancolombia estima que el desempleo urbano se ubicará en 11,1%, lo que implica que entre junio y diciembre la desocupación estará en niveles similares a los del mismo periodo de 2018, lo que supone una estabilización luego del incremento que experimentó en el último año.



INFLACIÓN Y TASAS DE INTERÉS



El reporte revela que se ajustó la expectativa de la variación de los precios al consumidor para el final de 2019 de 3,4% a 3,5%. Esta proyección supone que para diciembre la inflación de alimentos habrá aumentado hasta un poco más de 5%, en tanto que la inflación básica se ubicará en 3,1%. Además, pronosticamos que las variaciones mensuales durante el resto de 2019 estarán ligeramente por debajo de sus promedios históricos. De otro lado, y a diferencia de lo contemplado hace tres meses, el balance de los determinantes de la inflación está hoy en día sesgado al alza.



En cuanto a la política monetaria, el equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia mantiene una perspectiva de estabilidad en la tasa repo que se extenderá en lo que queda de 2019. El escenario base supone que solo hasta la primera mitad de 2020 la tasa repo tendrá dos aumentos de 25 pbs.



"Esto implica que, a pesar del crecimiento menor al previsto y los recortes de la

Reserva Federal, no vemos margen para que la política monetaria se torne más

expansiva", señala el informe.



LO FISCAL



Durante el año móvil terminado en junio, los ingresos tributarios del Gobierno

Nacional crecieron un 7,4% real por cuenta de los cambios introducidos por la ley de

financiamiento y una mejor gestión de recaudo, apunta el informe.



"Este comportamiento, sumado a los criterios contables empleados por las autoridades para el cálculo del déficit (en particular la inclusión de los resultados del Banco de la República dentro y los ingresos por ventas de activos por encima de la línea y el financiamiento de los gastos de salud con emisión de deuda), hacen que sea viable observar la meta de déficit fiscal de 2,7% del PIB establecida para este año", destaca Bancolombia.



No obstante, en la medida en que la economía crecerá por debajo de las proyecciones oficiales (2,9% frente al 3,6% estimado por el Banco de la República) en la segunda parte del año los ingresos corrientes pueden moderarse. Como consecuencia, "creemos que es poco probable que el Gobierno logre la sobre ejecución planteada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, consistente en alcanzar un déficit de 2,4% del PIB", insiste el reporte del equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia.



TASA DE CAMBIO Y SECTOR EXTERNO



En lo que respecta a la cotización del peso frente al dólar, Bancolombia ajustó la estimación promedio para 2019 de $3.150 a $3.190, pero mantuvo la estimación para el cierre del año en $3.180. Esta expectativa pone de manifiesto que, en un contexto de incertidumbre global y de déficit externo alto, la moneda local tendería a depreciarse levemente frente a sus niveles actuales.



En cuanto al déficit de cuenta corriente, el reporte destaca que luego de que en el último trimestre de 2018 y el primero de 2019 este se ampliara más de lo previsto (4,6% del PIB), para el año completo ajustaron al alza esta proyección en 0,1 pps a 4,3% del PIB. Lo anterior supone que en los trimestres siguientes el déficit en bienes y servicios será un poco menos acentuado que al comienzo del año, cuando la compra de equipo de transporte impulsó las importaciones.



"Vale la pena destacar que la descomposición del déficit en cuenta corriente revela

que hoy en día y los años siguientes serán las empresas las que originen la mayor

parte del exceso de gasto de la economía, mientras que el del sector público se

reducirá y los hogares se mantendrán como ahorradores netos", indica Bancolombia en el reporte.



Sin embargo, destaca que en términos de vulnerabilidad macroeconómica, este es un resultado más favorable que el observado en años anteriores.



ENTORNO INTERNACIONAL



Los indicadores líderes de actividad han confirmado la tendencia de desaceleración

por la que atraviesan las principales economías del mundo. De esta manera, el Banco Mundial redujo en 0,3 pps hasta 2,6% su pronóstico de crecimiento del PIB mundial para 2019. "Como consecuencia, esperamos que este año el crecimiento de los socios comerciales de Colombia sea de 1,5%, cifra que revisamos desde 2,2% y que representará desafíos para las exportaciones, sobre todo las no tradicionales", informa el Bancolombia.



La tendencia de moderación en el crecimiento y los riesgos a la actividad provenientes

de la guerra comercial entre Estados Unidos y otros países en un entorno de baja inflación, llevará a que los bancos centrales de los países desarrollados adelanten acciones de políticas expansivas. Para el caso de Estados Unidos se esperan dos recortes de 25 pbs en la tasa de los fondos federales durante el presente semestre.



De otro lado, por cuenta de la desacumulación de inventarios de crudo que

actualmente se presenta a nivel global, ajustaron el pronóstico promedio para la referencia Brent de US$63 a US$65,3. Esto llevará a que los términos de intercambio

se mantengan inalterados frente al año anterior, concluye el equipo de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia.