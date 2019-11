Pymes petroleras también podrán extraer crudo y gas

El Gobierno Nacional viene preparando la hoja de ruta con la que busca ofertar un paquete de bloques petroleros emergentes, denominados ‘Liga B’, entre los pequeños y medianos inversionistas.



La tarea, con la que prácticamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) abre un segundo frente de promoción, está siendo estructurada por la firma consultora internacional Wood-McKenzie, la cual está finiquitando los últimos detalles del plan.



“Este paquete de bloques emergentes (Liga B) lo conforman aquellos campos o yacimientos descubiertos pero no desarrollados, o áreas menores descubiertas, cuya producción venía en declive, pero que a través de técnicas de recobro mejorado, o de compañías prestadoras de servicios petroleros que tienen conocimiento de cómo se puede exprimir al máximo esos crudos que aún se encuentran en los yacimientos, todavía se pueden extraer”, explicó Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH.



El funcionario señaló además que, “precisamente”, esa es la gestión que ha venido haciendo Wood-McKenzie, la de estructurar una estrategia para ofertar de manera eficaz y efectiva esos campos que componen la llamada ‘Liga B’, trazando un marco para definir las capacidades de las pequeñas y medianas inversionistas que se encuentran en ese segmento de operación, así como la de definir también qué oportunidades son aprovechables en esos campos emergentes que ya tiene definido su descubrimiento.



Así mismo, Morelli indicó que la promoción del paquete de bloques emergentes está planeada y diseñada para que aquellas empresas petroleras pequeñas y medianas que no tienen posibilidad de concursar en Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa) por no contar con reservas o producción, ni respaldo de los fondos de inversión, pero que tienen la capacidad para desarrollar al máximo una área petrolera menor que ya está produciendo.



“En la estructuración que delineó Wood-McKenzie, ya se estudiaron y definieron las capacidades financieras y operacionales para las pequeñas y medianas petroleras que podrían estar interesadas en la promoción del paquete de bloques emergente, ahora solo falta someterla al Consejo Directivo de la ANH para su aprobación”, subrayó Morelli.

El Presidente de la entidad también afirmó que, el Consejo Directivo analizará las características de los campos que hacen parte de esta ‘Liga B’, para que sus miembros procedan a darle el visto bueno, y así ponerlas en vitrina.



El funcionario reiteró que el incentivo para estas pequeñas y medianas empresas, consiste en abrirles la oportunidad de acuerdo a la medida de sus capacidades para desarrollar campos petroleros emergentes.



“En promedio, las áreas de este paquete de bloques emergentes están produciendo hoy entre 300 y 1.000 barriles por día (bpd), al ser entregados a una de estas pequeñas o medianas empresas que tengan la intención de participar, la producción se podría elevar fácilmente a más de 12.000 a 14.000 bpd”, resaltó Morelli.



En la estructuración, que ha realizado Wood-McKenzie, además de definir las capacidades financieras y operacionales, se estableció el marco y perfil de aquellas oferentes medianas y pequeñas que podrían entrar en el concurso de oferta pública, así como los bloques que conformarían ese paquete emergente.



“Es una oferta paralela a la que se ha venido realizando en las dos subastas de la Ppaa, con el objetivo de atraer a otro tipo de inversionistas que poseen condiciones diferentes a las de las grandes petroleras”, dejó en claro Morelli.



Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, recalcó que “hay muchos desafíos en los territorios como para dejar la riqueza de los hidrocarburos en el subsuelo. Debemos invertirla bien. La apuesta del Gobierno Nacional es que la industria del petróleo y gas siga creciendo en todos los frentes, y que esa bonanza la pongamos al servicio de la diversificación de la economía”.



Una vez quede aprobada la hoja de ruta por el Consejo Directivo de la ANH, se programará la subasta para esta ‘Liga B’ en el primer trimestre del próximo año. Solo falta definir si el mecanismo será igual o similar al que se desarrolla en el Ppaa, o si la oferta sería directa.



