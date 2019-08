¿Qué conviene más: comprar o vender dólares?

Muchos analistas y economistas señalan que el lunes no fue un buen día para la economía colombiana pues el conflicto entre China y Estados Unidos le pegó fuertemente al dólar, cuyo precio amaneció este martes al alza, con una tasa representativa del mercado (TRM) de 3.459,47 pesos, convirtiéndose así en la segunda moneda más devaluada después de la de Brasil. Sin embargo, muchos colombianos se preguntan si es o no buen momento para comprar la divisa.



(Lea: Vea cómo un dólar alto puede tener un impacto directo para su bolsillo)



Según la Bolsa de Valores, la divisa abrió la jornada de este martes en 3.440 pesos, una leve reducción frente a la TRM. No obstante, el número alto le conviene a unos y les afecta a otros. He aquí las situaciones.



(Lea: ¿Hasta cuánto puede subir el dólar en Colombia?)



A los viajeros que deben cambiar pesos por dólares para hacer compras y transacciones en cualquier país del mundo, y a los que adquieren productos a través del comercio electrónico desde tiendas en las que se paga en dólares, les pega el comportamiento que en Colombia está teniendo el dólar.



(Lea: Dólar recortó sus ganancias este martes)



En días pasados se hablaba de la posibilidad de que la divisa tocara la barrera de los 3.300 pesos y este lunes lo hizo, pero además, está latente la amenaza de seguir la escalada.



Se trata del precio más alto de la historia. Un valor similar no se veía desde febrero del 2016, cuando se llegó a pagar por la divisa estadounidense hasta 3.406,87 pesos.



Así que, si con frecuencia usted necesita dólares, esto es lo que debe tener en cuenta.



1. Las proyecciones de los agentes del mercado apuntan a que el costo del dólar terminará el año rondando los 3.200 pesos.



2. Tenga anotado que los expertos no descartan que en el transcurso del 2019 se puedan alcanzar niveles mucho más altos, pues la tasa de cambio es bastante sensible, sobre todo, al entorno internacional, que no pinta tan saludable, en especial para algunas de las llamadas economías fuertes.



3. La apuesta más alta para el precio del dólar en todo el año es 3.300 pesos, frente a un valor mínimo de 2.970 pesos, según una encuesta del Citibank a 23 agentes del mercado.



4. Si se presentara un deterioro aún mayor al actual de las condiciones globales entre las que se destaca principalmente la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la cotización del dólar podría ir más allá de los 3.400 pesos, a donde ha llegado en esta semana.



5. ¿Podría bajar? Un entorno global más favorable induciría a una recuperación del peso. En consecuencia, el dólar bajaría a niveles cercanos a 3.000 pesos.



De acuerdo con estas previsiones, quienes compren dólares en este momento podrían perder pesos, pues si se revierte la devaluación, la moneda estadounidense podría costar menos cuando esos dólares vayan a ser vendidos de nuevo.



En sentido opuesto, quienes hayan comprado dólares cuando la TRM era menor a la actual y logren venderlos en este momento recibirían más pesos por cada dólar vendido.



Sin embargo, los ciudadanos deben tener en cuenta que el valor de la TRM se rige por los movimientos del mercado cambiario, en el cual se intercambian grandes cantidades de la divisa, mientras que el mercado de las casas de cambio funciona bajo otras lógicas. Si bien el movimiento puede verse reflejado en el mercado minorista, no necesariamente tiene un efecto espejo. Entonces, lo más conveniente es revisar los precios de oferta y demanda en cada lugar, para cada caso.



¿A qué se debe la fluctuación?

El peso es hoy una de las monedas más devaluadas: exactamente la segunda después de la de Brasil. El entorno global, principalmente el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, naciones entre las que se han producido ya retaliaciones de un lado y de otro, le pegan al comportamiento de la divisa.



Por ejemplo, la devaluación provocada del Yuán, como respuesta a los aranceles impuestos por los EE.UU. es una de las que destaca Javier Díaz, presidente de Analdex.



También tiene algo que ver el hecho de que el banco central de Estados Unidos (FED) haya decidido recortar sus tasas de interés, sin contar que los datos revelados recientemente de un desempleo en Estados Unidos (3,7 % en julio), que ayudan a cotizar al alza la divisa, porque vuelve atractiva la inversión en dólares.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS