¿Qué debe hacer el país para impulsar la generación de empleo?

Las expectativas y el optimismo frente al mercado laboral del país se han ido desinflando con los datos revelados por el Departamento Nacional de Estadística (Dane) al respecto, pues el indicador ha mostrado mensualmente incrementos en el desempleo del país.



(Lea: No sabemos las causas ni qué hacer para disminuir desempleo: Gobierno)



El fenómeno sería compresible, en buena parte, si el ritmo económico del país estuviera retrocediendo, pero el mismo Dane ha dado reportes positivos al respecto lo que desconcierta a analistas del mercado, dado que no está existiendo una correlación entre crecimiento económico y generación de empleo.



(Lea: Las ciudades con mayor y menor desempleo en el país)

Ha sido tanto así que el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló en la última reunión de política monetaria del Banco de la República que no tiene certeza sobre las causas del desempleo y las medidas apropiadas para corregirlo.



(Lea: Desempleo en Colombia volvió a subir en junio)



“La preocupación es enorme. Los números son muy regulares en el mercado laboral y hemos visto con mucha alerta cómo está bajando la tasa global de participación, es decir, hay menos personas buscando trabajo o trabajando de las que había hace un año, y no obstante, la tasa tiene números malos”, dijo en su momento.



Stefano Farné, director del Observatorio de Mercado de Trabajo de la Universidad Externado, dice al respecto que las estadísticas del Dane rompieron con un convencimiento de que una economía en crecimiento genera empleo.



En ese sentido, dijo no tener respuesta para lo que está pasando. “Cuando se está en recesión lo que se hace es estimular la economía, pero ya está creciendo alrededor de 3%, no quiere decir que no pueda crecer más, pero con ese porcentaje no debería perder empleo”, anota.



Y agregó que “crecer es la receta para disminuir el desempleo. Hoy lo que se observa es que la gran caída del empleo se da entre los trabajadores independientes, es decir, que las empresas están respondiendo, son los trabajadores que no tienen patrón los que están disminuyendo”, concluyó.



No obstante, Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, considera que la tasa alta de desempleo está obedeciendo a un problema estructural de falta de inversión extranjera y nacional por falta de seguridad jurídica.



“El cambio permanente en las reglas del juego lo que trae una inestabilidad jurídica a la cual los empresarios le tienen pavor, esta es una situación que lleva más de 50 años. Esto tiene afectada la inversión y sin inversión no hay empleo”, dice.



De acuerdo con Visbal, para estimular la creación de puestos de trabajo el país tiene hacer una reforma del régimen laboral “que no se corresponda con las realidades mundiales de contratación”.



“El régimen colombiano es muy rígido, es altamente costoso, por lo cual a nosotros nos parece que la contratación por horas es positiva, pero hay que mirar el tema de los retenes laborales, de las horas extras, el recargo nocturno, los festivos y los dominicales que hacen difícil la contratación”, indica.



Por su parte, Alberto Orgulloso, director de la Escuela Nacional Sindical, sostiene que sí hay una ralentización de la economía que hace que en el país no haya esa tendencia de desarrollo que sea favorable a la generación de empleo.



“Todos los pronósticos de las entidades internacionales hacen revisiones a la baja, quiere decir que se observan signos estructurales de estancamiento”, afirma y al tiempo agrega que la política económica, fiscal y monetaria no está contribuyendo al crecimiento económico y por lo tanto no está contribuyendo a la generación de empleo.



Como tema a revisar, Orgulloso sostiene que el Gobierno tendría que reorganizar su política económica. “El Gobierno apostó solo a crear incentivos tributarios como quitarle presión fiscal a las empresas como requisito único para la generación de empleo y eso no está ocurriendo”, agrega.



Y puntualiza que para ganar empuje en este sector el Gobierno debe trazar un camino claro de vocación productiva, “que haya fomento crediticio para que se impulse la productividad en el campo, porque hay una apuesta para la economía naranja pero no hay una apuesta de calificación para que las personas puedan aprovechar las bondades de este sector, no hay una política para la calificación de la mano de obra”, comenta.





Portafolio.co