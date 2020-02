¿Qué tanto puede contagiar el coronavirus a la economía colombiana?

El coronavirus, el virus chino que ya ha dejado casi 500 muertes y 25.000 infectados en todo el mundo, ya comenzó a afectar a la economía mundial con el cierre de miles de fábricas y comercios en ese país, la suspensión de vuelos comerciales desde y hacia esa nación, la caída en el consumo interno, pero sobretodo por mantener en cuarentena a casi 100 millones de personas, teniendo encuenta que la economía China representa casi el 17% del total del PIB mundial.



Lea: (Vea en el mapa la propagación del Coronavirus por el mundo)

Los efectos de esta clase de neumonía que produce el virus ha ocasionado que los precios del petróleo caigan más de 20% en solo cinco semanas, los expertos pronostican que la demanda de crudo pueda bajar hasta 2,5 millones de barriles diarios, la disrupción del comercio entre las dos grandes potencias económicas mundiales y las cadenas de suministro para una gran cantidad de países.



Lea: (Así está infectando el coronavirus a la economía mundial)



David Malpass, presidente del Banco Mundial aseveró ayer martes que el virus llevará a la institución a reducir las previsiones de crecimiento de la economía mundial, sobre todo por su impacto en las cadenas de suministro, cuando hace solo un mes había proyectado un crecimiento global de 2,5% para este año.



Lea: (Gobierno chino persigue a posibles enfermos del virus como criminales)



Malpass puso especial énfasis en explicar el impacto de la epidemia en la cadena de suministros desde y hacia China. "Para dar un ejemplo. Muchos productos chinos salen al mundo en la panza de los aviones de pasajeros. De manera que si se cortan los vuelos de pasajeros, se necesita ajustar las cadenas de abastecimiento para que la economía mundial siga operando", dijo.



Lea: (El Coronavirus sumió a China en el aislamiento mundial)



El banco holandés ING aseguró, por su parte, en un comunicado a sus clientes que “un freno de la demanda interior china tendría claramente un impacto en la economía mundial”. De la misma manera Michala Marcussen, jefa economista de Société Générale, advirtió que "China podría perder un punto de su PIB en año pleno y esto retiraría mecánicamente 0,4 puntos del PIB mundial".



Lea: (Prevén una hasta 'casi catastrófica' baja en la demanda de petróleo)



POR AHORA, POCOS EFECTOS PARA COLOMBIA



¿Pero qué tanto puede contagiar este virus a la economía colombiana? Portafolio.co le consultó a economistas y analistas el impacto que está teniendo o puede tener el coronavirus en la expansión productiva del país.



Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, asegura que “Hasta el momento hay incertidumbre, hay que tener prendidas las alertas pero no hay una razón de alarma. Ahora, si la crisis se extiende mucho (unos seis meses) y se materializa totalmente sería como el final de la fiesta para Colombia, que viene con una economía bastante buena”.



En el mismo sentido se expresa Daniel Velandia, gerente de investigaciones económicas de Credicorp Capital, quien asevera que todo va a depender de la duración del brote. “En caso de que se llegara a extender más tiempo del que estima el mercado sí podríamos empezar a ver un efecto más negativo sobre la economía colombiana, sobre todo derivado de la caída de los precios del petróleo. Yo creo que se empezaría a complicar el tema sobre la economía colombiana si esto sigue así por más de un par de meses. Es muy temprano para decir que este virus empieza a impactar a la economía, honestamente no lo vemos”.



PETRÓLEO PODRÍA SER EL MÁS AFECTADO



Las exportaciones de Colombia a China representaron en el 2018 el 9,7% de las ventas al exterior, con un total de 4.056 millones de dólares, un 83,4% más que en el 2017. Y el principal producto fue el petróleo, con un valor total de 3.406 millones de dólares, lo que supuso un 85% del total facturado.



Y ese precisamente puede ser el producto más afectado. Por ejemplo, la semana pasada se conoció que China paralizó las compras de petróleo a Colombia, el principal producto de exportación del país y el que más aporta al fisco nacional, debido a una disminución en la actividad de las refinerías de ese país.



Luis Fernando Mejía, director de Fededarrollo, opina que para la economía colombiana podría haber un impacto indirecto relacionado con lo que podría ser el mercado de los commodities, en particular el petróleo. “El impacto en la economía colombiana va a depender de la respuesta a este tipo de fenómenos por parte de la Opep y poder amortiguar algo la caída que hemos visto en el precio del petróleo. Así que nuestra perspectiva no es de un impacto muy sustancial en el precio del petróleo o las exportaciones del crudo en la economía colombiana”, puntualiza.



Para Echeverry, ese no es un gran problema pues explica que ese petróleo se venderá en otro lado. Lo importante es la duración de la crisis y en cuánto disminuiría con el tiempo la adquisición de crudo por parte del país asiático, el segundo consumidor del mundo. Agrega que para las cuentas del fisco nacional tampoco le preocupa un petróleo a 53 dólares el barril por pocos días o semanas ya que también estuvo a 70 dólares durante algunas jornadas, “para tener un efecto visible fiscal tendría que mantenerse muchos meses por debajo, un día o semanas no influye”.



ENTRE MENOS TIEMPO, MEJOR



Añade que con los elementos de análisis que se conocen hasta el momento, lo más probable es que la crisis del coronavirus sea contenida en un par de meses y cuando pase el gobierno chino hará todo lo posible en lo que resta del año para compensar la pérdida de PIB que se pueda haber dado, por lo que habrá un rebote en la productividad y en los precios del petróleo.



El director de Fededarrollo, agrega que lo que demuestra la experiencia del SARS, entre 2002 y 2003, es que los efectos de este tipo de virus son de muy corto plazo. “En su momento, la economía China, que fue epicentro del SARS, su crecimiento se redujo en dos puntos porcentuales, pero luego rápidamente logró recuperar su actividad económica”, puntualiza.



Sin embargo, César Hernández, de la firma de análisis Multiedro, sostiene que el país debería prepararse para una crisis prolongada ya que no se ve nada que vaya a llevar a que la situación se revierta en poco tiempo, lo que afectaría impuestos, regalías y la tasa cambiaria.



Velandia indica que aunque no hay un efecto directo sobre la economía colombiana, todo va a depender de cuánto dure esta situación. “Por ahora el impacto directo en Colombia ha sido bastante limitado. Afortunadamente en la región no ha habido casos de la presencia del virus y por tanto no hay una afectación y no cambian, por ahora, las proyecciones de crecimiento ni de activos financieros sobre Colombia. Contrario a como ha ocurrido en otros países, sobre todo asiáticos, empezando por la misma China”.



Los riesgos ahora son indirectos, prosigue Velandia, porque las medidas que ha tomado el gobierno chino para evitar que se propague el virus implican un cierre efectivo de la economía china en sectores como el turismo, el transporte, la industria, que están paralizados en varias regiones del país con el fin de que no se extienda el brote.



Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas BTG Pactual, señala que hasta el momento Colombia se ha visto afectada en términos reales por la caída de los precios del petróleo y también ha tenido algo de impacto en el precio del dólar, que pasó de estar por debajo de los 3.300 pesos a estar por debajo de los 3.400, pero “este impacto es de corto plazo. Cuando ya se sepa que la pandemia está controlada, pues esos movimientos que se han generado deberían devolverse”.



Juan Carlos Echeverry opina que una disrupción del comercio chino-colombiano tampoco es tan grave para el crecimiento económico del país, ya que los fundamentos de la economía colombiana en estos momentos no dependen tanto del petróleo sino del consumo interno, la inversión de las empresas y no tanto de las exportaciones.



Respecto a los precios internacionales del petróleo y la manera cómo pueden afectar la producción en Colombia, César Hernández comenta que podría llevar a que dejen de operar algunos campos en el país, pero destaca que con la crisis de los precios del 2014, que llevó al petróleo a los 30 dólares el barril, el mercado colombiano se reajustó, organizó y se optimizó para una reducción de costos, por lo que el precio actual de la referencia Brent, todavía por encima de los 50 dólares, no debería tener ninguna consecuencia negativa.



EXPORTACIONES A LA EXPECTATIVA



En lo que tiene que ver con el impacto en la actividad exportadora del país, que ya disminuyó 5,7% durante el 2019, Javier Díaz, presidente de Analdex, sostiene que aunque China y Colombia no tiene un relacionamiento comercial muy fuerte y el impacto del coronavirus no sería tan grande, los exportadores colombianos sienten temor por la posibilidad de un cambio en la dinámica exportadora, pues en caso de un cierre de mercado y de fronteras para controlar la propagación del virus nuestro país sí podría sentir un impacto.



“Hay temor de que el contagio lleve a cerrar fronteras y que la economía china crezca menos. Mire lo que nos pasó el año pasado, cuando China nos dejó de comprar carbón y la ventas cayeron. Con el carbón venimos desde hace rato con una caída de precios, y eso nos podría pasar ahora, en medio de esta coyuntura”, señala.



Díaz agrega que otro de los temores, es que haya una menor dinámica de la economía China, pues de extenderse el virus puede frenar tanto la producción como la demanda del gigante asiático.



“Hay proyecciones de que el crecimiento en China podría quedar por debajo del 6% y eso por supuesto esto tiene consecuencias globales. Sin embargo, el relacionamiento entre Colombia y China no es tan grande y su impacto podría ser menor”, admite.



Para explicar el porqué el dólar baja en Colombia, como ha sucedido durante esta semana, cuando los precios del petróleo también lo hacen y en los mercados mundiales existe una gran volatilidad, Diego Franco, de Franco Group SA, señala que el peso colombiano rompió en enero su correlación con el petróleo debido a que los inversionistas compraron muchos dólares para sacar su capital al extranjero, "esa presión ya no existe y por este motivo el dólar está a la baja, corrigiendo esa euforia".



Juan Carlos Echeverry sostiene que además los bancos centrales y las autoridades mundiales harán todo lo posible para contener los efectos económicos negativos que se vayan presentando, como ya lo hizo China que esta misma semana inyectó una gran liquidez a la economía y bajó las tasas de interés.



Daniel Velandia destaca que lo que está haciendo el mercado es asumir la coyuntura. “Es más, parte del mercado está aconsejando a los inversionistas que subidas del dólar, caída del petróleo y otros commodities sean una oportunidad para comprar. Obviamente esta es una apuesta porque es imposible para cualquier persona saber si esto va a ser duradero o no”.



Aunque los efectos del coronavirus no se han empezado a sentir en la economía colombiana, lo cierto es que, como manifiestan todos los analistas consultados, todo depende de la capacidad del gobierno chino para controlarla y que no se extienda por mucho tiempo.





PORTAFOLIO.CO