Razones del porqué el comercio de la Navidad se anticipa a octubre

Antes incluso desde que acabe septiembre, las estanterías de los principales comercios del país se visten de Navidad. Desde finales de este mes y durante octubre, y de manera gradual los adornos son colocados con el objetivo de generar un gasto anticipado en los colombianos que buscan estar preparados para cerrar el año con espíritu festivo.



Sin embargo, esta práctica de marketing se puede convertir en un arma de doble filo para los estrategas si se tiene en cuenta que a un segmento poblacional les parece chocante la anticipación de este ciclo comercial y que también las personas son más selectivas a la hora del gasto.



Marta Lucía Restrepo, directora de posgrados de marketing del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), explica que la anticipación de la época de la Navidad es una práctica que tienen las organizaciones para acelerar el consumo de las personas, para que se sintonicen con un modelo de consumo, la billetera y con las marcas.



“Desde el consumismo nosotros estamos invitando un grupo de personas a que haga un gasto anticipado, planifique una compra o se endeude. No obstante, este es también un riesgo que tienen las compañías, dado que el consumidor es cada vez una persona más consiente del valor del dinero y del riesgo del gasto, especialmente cuando se endeuda”, señala Restrepo.



Para Tuyo Isaza, estratega y experto en marketing, claramente la Navidad no es una necesidad, pero el tema pasa por aquellas personas que están invirtiendo disfrutar de la celebración con su familia o sus hijos y eso implica un gasto gigantesco.



“La prima de diciembre está totalmente destinada para tener una navidad, es decir, no tienes dinero en esos días para decorar, por eso tiene todo el sentido del mundo adelantarse dos meses y tener cuatro quincenas para poder invertir en eso”, sostiene.



Y agrega: “Esto es pura oferta y demanda. Si tratas de comprar en navidad adornos y la gente está peleando por ellos, entonces sube el precio. Apenas sales de octubre, como ya no hay otra festividad, pues es el momento perfecto para sacar todo lo que estás haciendo.



No obstante, Restrepo indica que la anticipación de los ciclos comerciales también puede significar que las personas abandonen esas prácticas porque se siente saturados. “El consumidor tiende a ser racional y dada la inestabilidad de la economía la gente piensa dos el gasto veces”, precisa.



Asimismo, señala que el mercado “debe tener cuidado con los sentimientos” de los consumidores porque una práctica promocional anticipada puede invadir las tradiciones de las personas, en este caso el Halloween.



En eso difiere Isaza, quien precisa que hay personas que buscan la tranquilidad al momento de decorar la casa y por eso están dispuestos a invertir dinero buscando economía, pues septiembre es un buen momento para las personas que tienen dieron extra y para ellos es perfecto adelantarse al ciclo comercial.



“En un economía escasa, como la que Colombia está viviendo, con unos índices de consumidor tan bajos, la gente gasta mejor su dinero de supervivencia, pero lo que todos los estudios demuestran es que las compras de impulso o no vitales son compras que las personas hacen emocionalmente. Las personas que aman, por ejemplo, a Apple, o que les encanta la Navidad no piensan racionalmente cuando se trata de esto”, puntualiza Isaza.





