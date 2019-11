Reacciones tras el hundimiento del POT de Bogotá

El alcalde saliente, Enrique Peñalosa, señaló a Claudia López del hundimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.



A través de un trino, Peñalosa dijo que López, "mediante concejales bajo sus instrucciones hundió el POT que elaboramos con enorme profesionalismo e infinito amor por Bogotá durante 4 años. Incorporaba lo más avanzado del urbanismo mundial. Gran pérdida para bogotanos actuales y futuros. Ojalá hagan uno mejor".



(Concejo de Bogotá hunde el POT de Enrique Peñalosa).

El proyecto, que trazaría la hoja de ruta para el futuro de Bogotá en los próximos 12 años, se hundió este sábado. Una ponencia negativa, liderada por el cabildante del Polo Democrático Celio Nieves, logró obtener 8 votos a favor de los 15 habilitados.



Por su parte, la alcaldesa electa, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible”.



Y es que desde ahora, le corresponderá a Claudia López y su futuro equipo de gobierno formular un nuevo documento.



LO QUE DICE LA ADMINISTRACIÓN PEÑALOSA



El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, uno de los funcionarios detrás de este POT, aseguró que esto no es tan sencillo sacar un nuevo POT tan rápido: “Comienzan de cero. Un POT no se saca en meses. Puede tomar dos o tres años. Hoy Bogotá pierde una gran oportunidad y queda en una situación muy difícil: queda con un POT de hace 16 años, debe gestionar uno nuevo, y eso toma tiempo. Tengo la esperanza de que la nueva Administración retome muchos elementos”.



Agregó que esta terminó siendo una decisión política y no técnica porque “las circunstancias cambiaron el 27 de octubre. Nos lleva a este final doloroso. Pero espero que la nueva adminsitración parte de todo los construido”.



"Se hizo un trabajo serio, responsable, profundo durante más de tres años. Este POT era un gran salto para Bogotá en lo ambiental. Incluía todo lo que tenía que ver con cambio climático, movilidad sostenible, entendía que no se podía seguir expulsando gente a la Sabana. Era un POT que asumía los retos de los usos mixtos de Bogotá", agregó el Secretario minutos después de conocer la decisión.



La Secretaría de Planeación insistió en que este proceso había contado con la participación de 30.000 personas en más de 500 eventos.



MÁS REACCIONES



Lucía Bastidas, concejal que votó en contra de la ponencia de Nieves, afirmó que acataba el resultado, pero lo consideraba desfavorable: “Hoy pierde la ciudad. Bogotá sigue con una renovación urbana silenciosa en la que no ganan los ciudadanos, sino los constructores”.



Quien sí celebró fue Celio Nieves e hizo un llamado a considerar la participación: “La debemos ver como positiva para que el próximo gobierno de Claudia López construya un POT y lo concerte no solo con el Concejo, sino con los bogotanos. Esto fue una de las cosas que no aplicó Peñalosa: una de las grandes debilidades del POT”, dijo.



Otro de los que estuvo de acuerdo con la decisión fue Carlos Roberto Pombo, director del Consejo de Planeación Territorial (CTPD), autoridad participativa que no había emitido un concepto favorable del proyecto de POT. "Para el CTPD esto es un gran triunfo. Habíamos emitido un concepto negativo de manera contundente, pero la administración poco caso hizo. Hoy se cumple el deseo de participar y se insiste en que se escuche la voz de la ciudad".



El CTPD había criticado de este POT las proyecciones de población de la ciudad. "El gran reto es trabajar con mejores cifras", insistió Pombo.