Reducción de trámites generó ahorros por $25.000 millones

El presidente Iván Duque informó este jueves que ya se han realizado 1.111 intervenciones de eliminación, simplificación y digitalización de trámites.



Esto, en el marco de la estrategia ‘Estado Simple, Colombia Ágil’, con la cual buscan facilitar el día a día de los colombianos.



“Lo planteé en el discurso de posesión: Queremos que en este primer año podamos tener 1.000 trámites que hayan tenido un proceso de eliminación, simplificación y digitalización. Hoy, podemos decir que tenemos 1.100 trámites que han pasado por este ejercicio en una labor coordinada”, dijo el mandatario.



Y agregó: “A mí no hay cosa que me haga más feliz que ver cumplir tareas que nosotros duramos tantos meses explicándoles a los colombianos, en lo que fue una larga campaña, y que, ya, en casi un año de Gobierno, son una realidad”.



Esta racionalización de trámites ha generado un ahorro de más de $24.000 millones a todos los colombianos, en rubros como desplazamientos, costos innecesarios, tiempo de espera, papelería y correspondencia, entre otros.



“El sector privado nos ayudó a identificar dónde teníamos esos cuellos de botella y cómo podíamos actuar. Los ahorros que llevamos hasta la fecha superan los $25.000 millones, solamente en lo que se ha intervenido hasta la fecha”, dijo el Jefe de Estado.



‘Estado Simple, Colombia Ágil’ es un instrumento que involucra la totalidad de las entidades del Estado, en la que integran esfuerzos de coordinación entre Función Pública, Planeación Nacional y los ministerios de Comercio, Justicia y de las TIC.



La mayor parte de las intervenciones (528) se han desarrollado mediante la virtualización o automatización de procesos y procedimientos. En tanto que 316 corresponden a simplificaciones administrativas y transformación, 221 fueron eliminaciones y 46 requirieron cambios de tipo normativo. Además, Duque confirmó que están avanzando para continuar las intervenciones en los sectores ambiental y de educación.



“En materia ambiental, queremos, sin sacrificar el rigor y la evaluación, facilitar la digitalización; facilitar el trámite, que se puede hacer cómodamente desde un computador, a distancia, sin tanto peregrinaje burocrático en los despachos públicos”, dijo Duque.



MEJORES RESULTADOS



Durante el evento, realizado en la Casa de Nariño, el Jefe de Estado reconoció a las entidades que más han impactado a la ciudadanía con sus acciones de racionalización de trámites y ahorros. En trámites, a nivel nacional, destacó los logros del Ministerio del Trabajo, la Gobernación de Antioquia en el ámbito departamental y la Alcaldía Municipal de Páramo, Santander.



También se reconocieron aquellas instituciones que más ahorros han generado a los ciudadanos con la implementación de sus intervenciones. En este sentido, el Icfes tuvo un ahorro superior a los $4.000 millones, al reducir de 15 a 10 días sus tiempos de atención.