Reforma tributaria: aprueban paquete social y beneficios

Tras un mes y medio, el Congreso aprobó la reforma tributaria en segundo debate y le dio vía libre para que el presidente Iván Duque la sancione como ley de la República.



Con 158 artículos, de los cuales seis fueron incluidos en las plenarias, el texto quedó listo ayer en la madrugada, toda vez que la Cámara de Representante sesionó desde las 12:05 a.m. y terminó de avalar hacia las 5 a.m.



Al término, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló: “Vamos a demostrar que la devolución del IVA será un éxito y se reflejará en la disminución del índice Gini, que según nuestros cálculos será cerca de 1,3 veces más de lo que se ha venido reduciendo cada año”.



De igual forma, hizo un llamado a no caer en interpretaciones apresuradas. “Quiero ser muy claro: con esta ley no estamos creando ‘gabelas’ para los más ricos. La disminución en el impuesto de renta es para todos los empresarios, pequeños, medianos o grandes.



El descuento del IVA para bienes de capital importados es abaratar costos para que nuestro aparato empresarial se modernice más rápidamente y produzca más barato”, aclaró.



“El impuesto de renta para los que tienen ingresos de más de $36 millones mensuales, el del patrimonio y a los dividendos, junto a la sobretasa a la renta del sector financiero para invertirlos en vías terciarias, demuestra que los que más tienen, pagarán más”, anotó el Ministro.



ASÍ QUEDARON

Y aunque el plan inicial del Gobierno era mantener la misma Ley de Financiamiento, se incluyeron novedades durante los debates.



Así, por ejemplo, se ratificaron impuestos como el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas, la creación del régimen simple de tributación y la reducción de impuestos a las empresas, entre otros.



De igual forma, se mantiene viva la unificación de cédulas en el impuesto de renta de personas naturales, así como el aumento de tarifas para quienes tienen mayores ingresos. El gravamen a los patrimonios y los dividendos son otros que se mantienen en el articulado.



Por otro lado, en beneficios tributarios, se concretó la reducción de impuestos a las compañías, que comenzarán a regir desde el próximo año. Por ejemplo, su tarifa de renta bajará al 30% de aquí al 2022, podrán descontar el 100% del IVA en la adquisición de bienes de capital y también el impuesto de industria y comercio (ICA).



Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, “estas señales son muy importantes para la inversión en momentos en que el entorno internacional está expectante por lo que suceda alrededor de la tensión comercial entre China y EE. UU. La inversión se traduce en generación de empleo, transferencia de conocimiento y tecnología, así como oportunidades de capacitación acorde con las nuevas industrias y la llegada de divisas para impulsar el equilibrio en la balanza comercial”.



NOVEDADES DEL TEXTO



No obstante, hubo más cambios de los esperados. Por ejemplo, se excluyó del pago de IVA las cirugías estéticas (con el fin de impulsar el turismo de salud en el país) y las bicicletas eléctricas de hasta $1,7 millones



De igual forma, el país tendrá tres días en los que no se cobrará impuesto a las ventas para productos como vestuario y complementos, electrodomésticos, elementos deportivos y juegos y juguetes.



Sobre este tributo se avaló otra novedad que involucra a los medicamentos, que ya no serán tratados como excluidos de IVA, sino exentos, lo cual generará, según los congresistas, una rebaja en los precios para los colombianos.



Por el lado del impuesto de renta, el Congreso reiteró que se unificarán las cédulas y la depuración de los ingresos y gastos se hará en tres grupos: rentas de trabajo, de capital y no laborales; de pensiones y de dividendos y participaciones.



Para la gran mayoría de las personas no se tocan las tarifas de este tributo, con excepción de quienes tienen altos ingresos. Además, quedan vivos los impuestos al patrimonio para quienes tengan más de $5.000 millones, a los dividendos y a la remisión de utilidades.



Finalmente, el paquete social queda incluido: los pensionados de hasta dos salarios mínimos tendrán menores cotizaciones a salud, y al 20% de las personas más pobres se les compensará el IVA cada dos meses. Este proceso lo hará el Gobierno a través de las plataformas de transferencias ya existentes, como Familias en Acción.