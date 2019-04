Regiones productoras recibirían más regalías

La gran demanda de las regiones productoras (de minería y petróleo) para que a las arcas de sus municipios y departamentos lleguen más recursos de regalías, fue atendida finalmente por el Gobierno.



A través de un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 361 de la Constitución Política, el Ejecutivo pretende reformar el Sistema General de Regalías (SGR).

Para el Gobierno, el objetivo del proyecto es ajustar el funcionamiento y operación del sistema para hacer más ágil y eficiente la ejecución de los recursos, permitiendo que se conviertan en obras y beneficios para las regiones.



Entre los principales puntos de la reforma sobresale que los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelante la producción de recursos naturales no renovables, así como los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán un porcentaje de distribución de entre el 30% y el 50% del total de los ingresos corrientes del SGR, manteniendo las inversiones de las zonas no productoras.



El incremento para las regiones productoras resultará de menores gastos de funcionamiento del SGR y de un nuevo mecanismo de estabilización de ingresos.

Así mismo, pretende rediseñar los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que actualmente viabilizan, priorizan y aprueban los proyectos de inversión. La instancia encargada de definir los proyectos de inversión y sus mecanismos de aprobación será determinada por medio de una Ley que desarrollará la presente reforma y que será presentada por el Ejecutivo, una vez aprobado el acto legislativo.



Además, los ingresos del SGR se destinarán a la financiación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; a la generación de ahorro, para el pasivo pensional y la estabilización de las asignaciones directas; así como la operatividad y administración de este sistema.



También se buscará simplificar la distribución de los recursos de inversión en dos grandes asignaciones: territorial y regional.



En la asignación regional se destinarán recursos para ciencia, tecnología e innovación, y la inversión regional se hará para las entidades territoriales.



De paso, se mantendrán vigentes el parágrafo 4° y los parágrafos transitorios 7°, 9° y 10° adicionados al artículo 361 de la Constitución, mediante el Acto Legislativo 04 de 2017, referentes a las asignaciones para la estabilización y consolidación de la paz, así como el OCAD que define los proyectos de inversión.



Por otra parte, los recursos destinados a la operatividad y administración del SGR se distribuirán para: la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, el monitoreo y licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, para el incentivo a la exploración y a la producción, para el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control y para el funcionamiento del sistema.



“De este modo, los recursos que genera el sector minero-energético y que permiten tener un presupuesto bienal de regalías de $24,2 billones de pesos para el periodo 2019-2020, se seguirán traduciendo de manera más ágil y eficiente en obras y beneficios para el país y las regiones”, precisó la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



El proyecto de acto legislativo para reformar el Sistema General de Regalías (SGR) fue radicado en la Cámara de Representantes por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso.