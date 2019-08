Reglas para sanear camiones mal matriculados están listas

Esta semana quedaría en firme la reglamentación con la que se busca normalizar a unos 2.000 vehículos de carga que fueron mal matriculados en el país desde el 2005.



En concreto, la medida pretende solucionar la situación para los propietarios y poseedores de este tipo de automotores que, de buena fe, creyeron haber adquirido para la matrícula de sus vehículos un Certificado de Cumplimiento de Requisitos (CCR) o un Certificado de Aprobación de Caución (CC), pero que fueron engañados.



De acuerdo con las autoridades, en algunos casos se trataba de particulares que adulteraban los documentos y, en otros casos, de funcionarios públicos que omitían dicha documentación al momento de expedir las licencias de tránsito por medio de las cuales se autorizaba la matrícula.



Cabe mencionar que aunque los gremios más representativos del sector han manifestado su conformidad con que finalmente sea expedido este conjunto de normas -que se había anunciado ya en febrero-, no todos los transportadores están de acuerdo con la medida.



La razón que dan los detractores es que esta situación se dio por la falta de control y vigilancia ejercida por el Ministerio de Transporte, pues fueron los funcionarios de los organismos de tránsito quienes generaban los actos administrativos irregulares.



Además, porque según ellos, los costos asociados al saneamiento resultan elevados, teniendo en cuenta que los márgenes de utilidad del sector se han reducido en los últimos años por cuenta del incremento en los precios del combustible, la sobreoferta de vehículos y el desfase que consideran que existe en el ‘Sice Tac’ y lo que cuesta efectivamente hacer los viajes.



Sin embargo, las sanciones para quienes no se acojan a la norma van desde la prohibición para acceder a los puertos, hasta la imposibilidad de que esos vehículos se utilicen en contratos con los generadores de carga.



Ya que, a la larga, en muchos casos fueron también los particulares quienes se encargaron de patrocinar las conductas irregulares de los organismos de tránsito, con el fin de matricular los vehículos sin llenar los requisitos.



LAS CONDICIONES

De acuerdo con el borrador de la resolución, publicado por el Ministerio de Transporte, a partir de la fecha de expedición de la norma habrá dos procedimientos mediante los cuales se podrá normalizar un vehículo de servicio particular o público de transporte de carga.



La primera es mediante la desintegración o “chatarrización” de otro vehículo de transporte carga, que preste el mismo servicio del camión a normalizar “y que cumpla con las equivalencias establecidas en el artículo 2.2.1.7.7.3 del Decreto 1079 de 2015”, dicta el documento.



Y la otra, es por medio de el pago del valor de la caución, que debió cancelar cuando se matriculó inicialmente el vehículo (ver los valores en la tabla).



En cualquiera de los casos, la reglamentación funcionará de manera temporal, por lo que los interesados solo se podrán acogerse a estas opciones durante dos años, a partir de la fecha de expedición de la misma. Juan Miguel Duran Prieto, presidente de Colfecar, señaló que esto es de especial interés para el gremio “por los trámites adicionales que debemos realizar las empresas de transporte de carga -de las que no somos responsables- en cuanto a las condiciones de contratación”.



Puesto que, según destacó Durán, el hecho de que los vehículos tengan “omisiones en su registro inicial”, expone a las compañías de transporte a ser objeto de investigaciones. “Ello, sin detrimento del impacto en el mercado por la incertidumbre y el temor al que nos vemos abocados los empresarios del sector transporte”, concluyó.



Por su parte, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, advirtió que esta medida está ayudando a que se de el proceso de modernización del transporte de carga en el país .



“Hay personas que están chatarrizando sus vehículos antiguos y reúnen otros $50 millones y compran una mula con problemas de normalización más moderna, modelo 2013 por ejemplo, y están a la espera de que salga la resolución para legalizarla. Estamos hablando de un automotor que así puede llegar a valer unos $200 millones, mientras que una mula nueva ya está cercana a los $500 millones, por el alza del dólar”.