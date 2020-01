Relevo de codirectores genera debate en torno al Banrepública

La llegada al Banco de la República de Arturo José Galindo abrió un debate inesperado en el país acerca de la independencia del Emisor.

Las alertas fueron lanzadas por dos reconocidos economistas: Cecilia López y Salomón Kalmanovitz, quienes afirman que, con este y otros nombramientos, el presidente Iván Duque estaría allanando el camino para controlar la junta directiva del Banco.



(Arturo José Galindo es nuevo codirector del Banco de la República).



Y es que además de Galindo (que reemplazará a José Antonio Ocampo), Duque nombró a Roberto Steiner para ocupar la plaza que dejó Juan Pablo Zárate. Sin embargo, en el mejor de los casos, el Jefe de Estado podría hacer dos movimientos más, ya que a Ana Fernanda Maiguashca y Gerardo Hernández se les cumplen sus respectivos periodos legales.



DESPIERTAN DUDAS



Si ambos salen, asegura Kalmanovitz, “en el 2021, Carrasquilla contará con 4 de 5 codirectores nombrados por él”, sumado a que “para la elección de gerente en diciembre próximo, el Ministro tiene 3 votos; si consigue uno adicional también habrá puesto gerente, incluyendo la posibilidad de que sea él mismo”.



Y agregó que “en esta perspectiva, la junta de 7 miembros tendrá 6 que deberán su nombramiento a Carrasquilla; se trata de una gran amenaza para la independencia del Emisor, que traiciona el espíritu de la Constitución e incluso quizás también la letra, al maniobrar el enroque de Zárate por Steiner, que puede considerarse como una práctica corrupta”.



En parte coincidió el excodirector del banco, Carlos Caballero Argáez, quien indicó que con “la reelección presidencial se rompió la independencia del Banrepública, pero haber nombrado a personas ecuánimes balanceó ese peligro. No obstante, lo que pasa ahora es que la junta parece confeccionada a la medida del ministro Carrasquilla, y a que este sea reemplazado por Zárate. En ese momento, Carrasquilla tendrá por lo menos 2 o 3 votos asegurados”.



Sin embargo, anotó que “la junta directiva del banco central siempre ha sido muy independiente y esperaría que no vaya a perder esa característica”.



(José Antonio Ocampo renuncia como codirector del Banco de la República).



Por ahora, además del posible cambio de los dos codirectores que cumplen sus periodos legales, la elección que se viene en el Banrepública es la del gerente general.



En esta posición está Juan José Echavarría desde enero del 2017, por cual la junta del Emisor tendrá la tarea –en diciembre del 2020– de decidir si lo reelige o nombra a uno nuevo. En estas cábalas está incluido el actual Ministro de Hacienda, quien, según Kalmanovitz y Caballero, podría haber hecho un enroque al nombrar a Zárate como viceministro técnico de Hacienda.



Este último, no obstante, solo podría dar el salto a Ministro a partir de septiembre de este año, cuando cumpla un año en el cargo, ya que tiene una inhabilidad por venir del Emisor.



EN DESACUERDO



En cualquier caso, para Hernando José Gómez, excodirector, “el sistema está diseñado para que cada presidente nombre hasta dos miembros de la junta, y, además, la independencia se garantiza porque a cada uno lo nombran por cuatro años. Además, acá hay que elegir a personas técnicas y este Gobierno ha nombrado economistas con el perfil adecuado para el Banco de la República”.



Y dijo que “es importante tener en cuenta que el Ejecutivo, además de elegir técnicos, pone en el Emisor a personas con las que va a poder conversar, teniendo en cuenta que la labor del banco debe estar en coordinación con el resto de política macroeconómica del Gobierno”.



De allí que Gómez destacara que en anteriores gobiernos tampoco se perdió la independencia, ni siquiera con los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes, por la reelección, nombraron cada uno a 5 miembros. “La principal labor del banco central es reducir la inflación y, por eso, por ejemplo, la junta ha subido las tasas, a pesar del voto negativo del Minhacienda. La clave, en todo caso, es que se nombre gente con buen perfil y se mantengan los periodos fijos”, concluyó.



En esto coincidió Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien señaló que la independencia del Banrepública se sustenta en la idoneidad de los nombramientos, y los recientes –Steiner y Galindo– lo dejan a uno sin sospechas de un posible debilitamiento de esa independencia”.



Incluso, dijo que ambos “son economistas serios, con trayectorias y con la idoneidad necesarias para que la gente esté absolutamente tranquila de que las decisiones que se tomen van a responder a criterio técnicos y no políticos; no tengo ninguna sensación de lo que han mencionado algunos economistas”.



SEPARACIÓN DE PODERES



En su concepto, esta separación de poderes ha sido clave para que el país registre siempre cifras positivas de inflación.



“Al mirar la historia de los países de la región en los últimos 20 años, la evolución de la inflación es una muestra clara sobre dónde hay independencia del banco central, como Perú, Chile y Colombia; y donde no la hay, como Argentina, Brasil y Venezuela”, aseguró.



Y concluyó diciendo que “en aquellas naciones con malos resultados de inflación existe ese trasfondo de influencias políticas, y por eso me sorprende la discusión actual, porque el Banco de la República siempre se ha distinguido por su independencia”.