Reservas de viajeros locales al exterior aumentaron 6%

La tendencia de los viajeros por el turismo nacional en la primera parte del año a raíz de los precios del dólar, las expectativas sobre el movimiento de pasajeros entre julio y agosto, los retos para potenciar los destinos emergentes colombianos y el crecimiento del país como atractivo para extranjeros son algunos temas de los que Portafolio habló con Juan Francisco Muñoz, gerente de Amadeus en Colombia, compañía de servicios tecnológicos para la industria de los viajes.



“Lo que pasó el primer semestre fue bueno a pesar del tema del dólar. La gente no deja de viajar más allá de eso”, es lo primero que destacó el ejecutivo de acuerdo con lo observado sobre el movimiento de personas en los meses iniciales de este año. De otro lado, agregó que este hecho potenció el turismo nacional y que se espera que, en general, este rubro tenga un crecimiento importante este año.



“El turismo sigue desarrollándose a números superiores a lo que se espera que sea el crecimiento de la economía, que según los más optimistas sería 3,5%; el sector puede estar creciendo alrededor de 5% o 6%, que es una buena cifra”, aseguró.



Muñoz dijo que de tres personas que están viajando por el mundo en este momento, por lo menos dos están utilizando la tecnología de Amadeus, y que, además, 70% de las agencias de viajes del país trabajan con dicha plataforma.



Es allí cuando cobran relevancia algunas cifras de la firma con respecto al movimiento de turistas entre el presente mes de julio y agosto próximo, períodos en el que se transporta un alto nivel de viajeros.



Por ejemplo, para Colombia las tendencias indican un aumento de 6% en el número de reservas internacionales por parte de las personas en el país, y de 2% en las que se realizan para destinos nacionales, todo ello en relación con julio y agosto del año anterior.



Sumado a esto, indican que “Colombia es el mercado de origen con el promedio más alto de estadía internacional y el de más baja duración en estancia doméstica”. Esto quiere decir que, según lo que se ha observado, los viajeros del país tienen el promedio de reservas en el extranjero más largas comparado con los países estudiados, mientras que las estadías locales son más cortas que las que se hacen en otros lugares. Mientras que un colombiano se estaría hospedando 19,6 días, en promedio, durante los meses en mención fuera de su país, un brasileño lo hace 17,2 días; un mexicano, 13,9; un argentino 14,1 y un chileno 12,9.



Caso contrario pasa en el tema del hospedaje dentro de su misma nación, donde la tendencia indica que un colombiano se quedará en promedio 3,5 días, mientras que alguien de Argentina lo hará 5,5 días, o 5,4 días en el caso de Chile.



Esto indicaría que después del comportamiento observado durante la primera parte del año, donde proliferó el turismo nacional, el viajar al exterior vuelve a ser opción entre los colombianos.



Incluso, según Amadeus, para los dos meses en cuestión 51,1% de las reservas son nacionales, mientras el restante 48,9% son internacionales.



Cancún, Madrid, Miami, Ciudad de México y Panamá son las lugares que lideran las preferencias para viajar al exterior, en tanto que San Andrés, Cartagena, Bogotá, Santa Marta y Medellín son los sitios domésticos favoritos para los colombianos, según reporta la compañía.



LOS RETOS



Precisamente en cuanto a los desafíos para consolidar al país y sus diferentes zonas turísticas, Muñoz aseguró que hay que trabajar en temas tecnológicos, de infraestructura y capacitación. No obstante, afirmó que los denominados destinos emergentes ubicados en zonas como Guaviare y Vichada han venido atrayendo una cantidad importante de extranjeros, y además ejemplificó que destinos como Caño Cristales, Meta, o Palomino y La Guajira, vienen presentando una notoria evolución en la captación de turistas.



“La gente está buscando destinos diferentes y están viendo en Colombia lugares a los que antes no se podía ir”, comentó el gerente de Amadeus.



Además hizo énfasis en que, si bien el país constituye un atractivo para el denominado ‘ecoturismo’, no basta solo con tener paisajes llamativos, sino que se debe trabajar en varios frentes. “Hay que empezar en temas de capacitación, infraestructura y entrenamiento porque son destinos que anteriormente no eran turísticos. Las condiciones tienen que estar dadas con gente capacitada, bilingüe, fácil accesibilidad y atención en salud, entre otros temas”, comentó.



Y, entre todos los pendientes para hacer de Colombia un país más atractivo para los viajeros, mencionó que hay uno demasiado relevante: la tecnología. “La inversión en ese sentido es muy importante. Necesitamos operadores que sean muy eficientes en las respuestas sobre cotizaciones, reservas y servicios”, dijo, y agregó que hay que trabajar “en automatización de procesos, velocidad en las respuestas y acceso a todos los contenidos”.



De acuerdo con Muñoz, para este año podrían arribar cerca de 5 millones de viajeros al país.



