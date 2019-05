Resurge el bitcóin: en mayo subió un 59%

Mayo fue un mes positivo para el bitcóin, pues despide el quinto mes del año rozando la barrera psicológica de los 9.000 dólares gracias al alza del 58,84% que ha experimentado este mes, impulsado en parte por la inestabilidad en los mercados internacionales derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.



Según datos de Coindesk, desde el 1 de mayo a la actualidad, el valor de la criptomoneda ha aumentado en más de 3.000 dólares, pasando de venderse cada unidad de esta moneda digital por 5.297,94 dólares a los 8.415,46 cotizados este viernes.

El bitcóin arrancó el año en torno a los 3.800 dólares, por lo que en cinco meses habría experimentado una revalorización de en torno al 110 %. Esta divisa marca así máximos desde su récord de diciembre de 2017, cuando hacerse con cada de una de estas monedas costaba cerca de 20.000 dólares, y también representa el mayor avance en un solo mes desde agosto de 2017.



Este avance coincide con el retroceso experimentado en Wall Street: el Dow Jones ha pasado de la estabilidad por encima de los 26.000 puntos a perder los 25.000, influido por la inestable marcha de las negociaciones comerciales entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino Xi Jinping.



La incertidumbre bursátil parece haber llevado a los inversores a apostar por otros activos como el del bitcóin, en tendencia alcista, así como por otros valores seguros como el precio del oro.



Tal y como indica el analista de IG Aitor Méndez, el volumen de negociación en este mercado ha alcanzado "niveles sin precedentes", habiendo negociado solo este martes, activos digitales por valor cercano a los 100.000 millones de dólares. "Los montantes alcanzados este mes de mayo no tienen precedentes en la serie histórica, ni siquiera en los momentos de mayor fiebre del mercado a finales de 2017 y principios de 2018", apunta Méndez en una nota a sus clientes, lo que eleva la capitalización total de la moneda por encima de los 275.000 millones de dólares.



Sin embargo, en la mente de los analistas también pesa la enorme volatilidad de las divisas digitales como el bitcóin, que en 2018 perdió el 80 % de su valor en lo que parecía el estallido de una burbuja.



"Como ya hemos dicho antes, la volatilidad del bitcóin puede actuar como una cuchilla de doble filo. No es genial para emplearlo como depósito de valor, pero genera titulares y atrae interés", explica el analista senior de eToro, Mati Greenspan, que concluye que "el hecho de que a cada retroceso le sucede una recuperación rápida me indica que el sentimiento del mercado es alcista".



Este mayo tuvo lugar en Nueva York la mayor feria mundial de la tecnología "cadena de bloques" en la que se basa esta moneda, que funciona como un libro contable y público cuya seguridad radica en que la información es compartida entre todos sus usuarios y resulta difícil de falsificar.



Coincidiendo con ella, se produjo el primer repunte importante en la cotización de esta moneda, el "efecto Consensus", ya que cuando se celebra este encuentro de empresas y expertos que trabajan con estas divisas, el entusiasmo de los inversores renace y apuestan por las compras de estos activos.



Hoy mismo se celebra en Washington un encuentro organizado por la Comisión de Mercados y Valores estadounidense (SEC, en inglés) en el que se discute sobre estos activos digitales y posibles pasos hacia la regularización de estas monedas, la falta de la cual resulta su principal atractivo, pero también una de sus debilidades más importantes.