Retiro de patrocinio y despidos en Coca Cola por Ley de Financiamiento

Coca-Cola Company no renovará el patrocino para las selecciones oficiales de fútbol de Colombia y confirmó el despido de 117 personas que hacían parte de Coca-Cola FEMSA, su embotellador en Colombia, por los efectos que trajo para la multinacional la Ley de Financiamiento que entró en vigor el pasado primero de enero.



(Lea: ¿Coca Cola Femsa analiza la conveniencia de su permanencia en el país?)

De acuerdo con la compañía, se afectó de manera importante el negocio haciendo necesario e inminente ajustar el modelo operativo y la estructura organizacional a las nuevas condiciones tributarias y de mercado.



“Se trató de un proceso de transformación hacia un nuevo modelo soportado en las premisas de eficiencia y rentabilidad, que implica reducción de costos, optimización de la estructura organizacional y simplificación de procesos”, explicó sobre los despidos y aclaró que el proceso se definió de manera rigurosa y meticulosa y se adelantó con estricto respeto a las normas laborales vigentes.



Sobre el patrocino a la Selección Colombia, argumentó que la decisión está soportada tanto en factores de la coyuntura, como en la estrategia de negocio y precisó que no está relacionada con alguna diferencia con la Federación Colombiana de Fútbol.



En diciembre pasado la firma aseguró que frente al impacto e inestabilidad jurídica que significaba la Ley de Financiamiento, no descartaba un escenario de acciones legales. No obstante, Coca-Cola FEMSA reiteró su compromiso con Colombia.