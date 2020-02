Pasaje de TransMileno subirá en marzo

Desde el próximo 2 de marzo el pasaje de TransMilenio tendrá un incremento de 100 pesos, según dio a conocer la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Con el aumento de la tarifa, los usuarios pasarán a pagar 2.500 pesos y 2.300 pesos en los buses del Sistema Integrado de Transporte Público.



(Lea: Ajustes al servicio de alimentadores de TM para evitar ‘paseadores’)

De acuerdo Nicolás Estupiñan, Secretario de Movilidad, no aumentar la tarifa le costaría al Distrito más de $100.000 millones este año. De igual forma, el funcionario señaló que el costo no subirá para la población vulnerable, es decir, afiliados al SISBEN, adultos mayores y personas con discapacidad.



(Lea: TransMilenio por la 68 sí va, y estaría listo en cinco años)



La decisión de la alcaldía también incluye un aumento en la llamada ventana de tiempo para transbordo (el lapso en el que un usuario puede realizar cambiar de bus). Este pasa de 95 minutos a 110 minutos y se aplicará hasta por dos transbordos en este lapso.



Por su parte, Felipe Ramírez, Gerente TransMilenio, destacó que el 2 de marzo, día que incrementa la tarifa, entran 130 nuevos buses biarticulados de los 1.441 contemplados dentro de la renovación de la flota, además se ampliarán 21 estaciones.



Aunque la administración de Claudia López estaba revisando si autorizaba o no un incremento en la tarifa del sistema, finalmente se decidió por esta opción, por cuanto ya estaba contemplado en el presupuesto aprobado para este 2020.