Gobierno fijó aumento del salario mínimo para 2020

El Gobierno definió en 6% el aumento del salario mínimo en Colombia, lo que representa un alza de $49.686, luego de que en la mesa de concertación no se llegara a un acuerdo sobre el ajuste del sueldo para los trabajadores en 2020. De acuerdo con el presidente Iván Duque, el aumento también será de igual porcentaje para el auxilio de transporte, es decir, quedará en $102.853.

Así las cosas, el salario mínimo y auxilio de transporte para los trabajadores este 2020 será de $980.657, dos puntos por encima de la inflación.

"Hemos tomado la decisión de firmar el decreto del aumento del #SalarioMínimo, vamos a hacerlo igual que el año pasado, el 6% de aumento de salario mínimo y el 6% de aumento del auxilio de transporte, eso nos lleva a estar cerca de $980.000" Presidente @IvanDuque — Presidencia Colombia (@infopresidencia) December 26, 2019

El Jefe de Estado además anunció desde Cartagena que se llegó a un acuerdo con empresarios y sectores políticos para tramitar con urgencia en el Congreso un proyecto de ley de prima adicional para llegar a un ingreso superior al millón de pesos.



"Ese esfuerzo lo vamos a hacer porque queremos que las familias en Colombia tengan un ingreso cada vez más digno", precisó el mandatario y al tiempo añadió que en estos casi dos años de gobierno se han hecho los mayores aumentos reales del salario mínimo en casi tres década en Colombia.



La última propuesta de los empresarios fue el 20 de diciembre, cuando aumentaron su cifra del 5% al 5,88%, que representaba un alza del salario pleno (incluyendo el subsidio de transporte) de $54.362. Así las cosas el salario mínimo hubiera sido de $978.000 mensuales.



No obstante lo anterior, desde el comienzo de las negociaciones los sindicatos se mantuvieron en su propuesta de que el mínimo debía ser de $1 millón. En su momento, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), dijo que "ese 5,88% nos mantiene una distancia de $20.377, de tal manera que consideramos que, al no haber un acuerdo, ya dejamos en manos del Presidente la decisión en torno a expedir el decreto”.





REACCIONES AL AUMENTO



Para Bruce Mac Máster, presidente de Andi, el incremento del 6 % es muy importante, es muy similar al incremento que habíamos presentado el viernes de la semana pasada de 5,88%. "Refleja un esfuerzo importante por aumentar en términos reales el poder adquisitivo de los trabajadores. Significa el doble de la inflación proyectada por el Banco de la República de 3% y representa más de 2,12 de la inflación registrada hasta noviembre".



En ese sentido, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia , Jorge Enrique Bedoya, dijo que el aumento anunciado por el presidente es recibido de manera positiva, luego de que los generadores de empleo hiciéramos una oferta de 5,88%, este incremento genera mayor poder adquisitiva para los colombianos". Del mismo modo, expresó la necesidad de llegar el próximo año a un concertación con las centrales obreras el próximo año.



Por su parte, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, calificó el aumento de una burla. "Incremento del 6% es una burla del presidente Duque al país, a los pobres y una adición a los 10 billones del regalo que en la reforma tributaria le dio a los súper ricos. Rechazo total. Ridículo enorme del gobierno y los empresarios por 20mil pesos, no llegar al millón", escribió en Twitter.