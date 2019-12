No hubo acuerdo para el salario mínimo del 2020

No hubo acuerdo para determinar el salario mínimo del 2020 ya que los trabajadores continúan con el inamovible del 1'000.000 de pesos, incluyendo el subsidio de transporte, según lo acabó de dar a conocer la ministra de Trabajo, Alicia Arango.



La funcionaria agregó que los empresarios y el Gobierno se mantienen expectantes de poder lograr un acuerdo, con la celebración de reuniones bilaterales entre las partes, incluso de reunión directamente con el presidente de la República.

Arango anunció que el Gobierno Nacional tiene como cifra el 5,2%, que llevaría el monto a 972.048 pesos, pero está dispuesto a hablar.



Añadió, que en caso de no llegar a un pronto acuerdo, la semana entrante el Gobierno expediría el decreto de aumento del mínimo para el 2020.



Por su parte, Fabrio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que el "balón está en manos del Gobierno". El dirigente sindical opinó que "no ve más opciones", que la de que el Gobierno lo defina por decreto, aunque hay posibilidades de celebrar reuniones bilaterales.



Desde las 8 a.m. de este jueves el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras estaban reunidos en su último intento para concertar el aumento del salario mínimo del próximo año.



Las partes llegaron casi una semana después a la sede de Compensar, en el norte de Bogotá, tras la última reunión en la que no hubo un consenso, sobre todo porque los trabajadores llegaron con una posición inamovible, la del 1'000.000 de pesos mensuales incluyendo subsidio de transporte, mientras que los empresarios subieron del 4,5% al 5,0%, equivalente a 970.700 pesos.