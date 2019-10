Saludvida lucha por sus 1,15 millones de afiliados

Enfrentar las dificultades de la crisis de la salud en el país es una tarea que muchos colombianos viven a diario en calidad de pacientes o de acompañantes, pero lidiar con el sistema para hacer viable una EPS con alto componente de lo que en la práctica se conoce como el subsidiado, es otro reto.



Portafolio habló con Juan Pablo Silva Roa, presidente de Saludvida EPS, una entidad que incluso emplea hospitales móviles o carpas hospitalarias para llegar a los puntos más inhóspitos para atender a sus afiliados, pero al mismo también siente el rigor de los recursos que no llegan en momentos oportunos y de girar lo que no se tiene.



Hoy el directivo trabaja en una ruta que le permita salir adelante a la firma de salud y mantener estándares de servicio elevados para sus afiliados; la tarea se vuelve compleja cuando las decisiones también requieren el aval de los entes de vigilancia y control.

Pero en medio de ese acontecer está la probabilidad de un inversionista extranjero que está dispuesto a apostar por el modelos de salud de esta compañía y del país.



¿Cómo está la EPS en este momento?



Saludvida en la actualidad se encuentra en una fase de materialización de un modelo de salud centrado en el usuario, estamos fortaleciendo la red de prestación de servicios, volcando la estrategia de atención en la gestión del riesgo.



Nuestra meta es mejorar la oportunidad de los servicios con calidad y eficiencia para así satisfacer las necesidades de nuestros más de 1,15 millones de usuarios en 17 departamentos y 251 municipios del territorio nacional.



Los indicadores financieros presentados por la EPS en la pasada audiencia en la Comisión Séptima de Cámara y Senado fueron alentadores, cuénteme un poco de esto.

Los indicadores financieros y en atención de Saludvida han mejorado considerablemente en los últimos tres años, hemos logrado disminuir la siniestralidad en más de 27%, pues pasamos de 124% en el 2016 a 97% a junio de este año, eso representa una eficiencia en el manejo del costo médico. Otro indicador que quiero resaltar es la disminución del 14% en el gasto administrativo sin deterioro y el ajuste a las normas NIIF en el 2017.

El tema más crítico para las EPS en el país es el saneamiento de cartera a la red



¿Saludvida cómo va en este tema?



Saludvida privilegia a la red pública en el giro de los recursos, y así hemos priorizado los pagos logrando un incremento de 10,44 puntos porcentuales entre el 2018 y 2019, logrando un saneamiento mucho más efectivo en el pasivo exigible de su cartera.



De la radicación mensual de la red pública se ha pagado un valor de $312.112 millones, sin embargo, en aras de cumplir con el compromiso establecido en la prelación para con esta red, se ha pagado por giro directo un valor de $344.952 millones, esto quiere decir que estamos abonando mucho más de lo radicado mensualmente por las Empresas Sociales del Estado (ESE), evidenciando el saneamiento de cartera expuesto anteriormente. En cuanto a la red privada hemos incrementado el número de prestadores con los cuales se ha aumentado el pago en sus carteras.



¿Cómo están articulando esta eficiencia financiera con la prestación efectiva de los servicios de salud?



Ese es un camino que estamos recorriendo. Garantizando el pago efectivo a la red prestadora y con nuestro modelo de salud integral e incluyente, donde la gestión del riesgo es la base fundamental y el eje central es el usuario; estamos siendo garantes de que nuestros afiliados tengan un acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud. Todo esto complementado con una medición basada en indicadores de resultado, lo que permite dar un mayor cumplimiento y mantenimiento a los indicadores fénix en el régimen subsidiado y contributivo.



En días pasados fueron notificados con una resolución por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿qué puede contar sobre esto?



Efectivamente, la única notificación que recibimos por parte de la Superintendencia fue la negación del Plan de Ajuste Organizacional. Sin embargo, esto no es definitivo toda vez que estamos trabajando en el recurso de reposición, el cual presentaremos dentro de los términos de ley ante el organismo de control en virtud al acto administrativo notificado.

Nuestro objetivo es poder presentar los requerimientos, aclaraciones o modificaciones necesarias para cumplir a cabalidad los requisitos de la Superintendencia Nacional de Salud.



Al interponer el recurso, la Superintendencia de Salud puede ratificar la negación de plan, ¿cuál sería el camino entonces?



El plan de ajuste financiero está muy bien construido y solventado tanto en su argumento técnico como jurídico, vemos que la negación puede ser un tema más de forma que de fondo, sin embargo, estamos en la capacidad de presentar un nuevo plan con los ajustes que la Superintendencia considere pertinentes y viables.



¿Cómo ve el futuro de la EPS?



Saludvida EPS tienen un futuro prometedor, estamos donde Colombia nos necesita y nos estamos preparando para estar donde el país necesita que lleguemos, por eso tenemos una negociación de capitalización con una firma extranjera, quienes en los próximos meses estarán invirtiendo alrededor de 30 millones de dólares (más de 100.000 millones de pesos)como capital fresco a la EPS.



Somos y seguiremos siendo una entidad enfocada en el cumplimiento de las condiciones requeridas por la Superintendencia Nacional de Salud y demás entes de control, con el fin de asegurar la operación y cumplir con las obligaciones contractuales con nuestros diferentes aliados por ello continuaremos garantizando la atención en salud a nuestros usuarios.