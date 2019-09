SAP tiene en marcha plan de expansión regional en el país

Con una perspectiva favorable sobre el desempeño de los negocios, la compañía SAP, especializada en software de aplicaciones para empresas, tiene un plan de crecimiento en Colombia que abarca nuevos clientes y más presencia en las regiones.



Juan Manuel Mogollón, gerente general de SAP en Colombia y Ecuador, explica la estrategia, en el marco del Customer First Experience que realizó la compañía la semana pasada en Santiago de Chile, evento al cual asistió Portafolio.



¿Qué representa América Latina para SAP?



América Latina es una región con gran relevancia para SAP. La evidencia es que en la actualidad contamos con 40.200 clientes en esta zona del mundo. Los socios son clave para la estrategia de crecimiento. De hecho, la meta para 2020 es que el 100% de las ventas en el segmento de Negocios Generales (SME) se realice a través de nuestro ecosistema. Durante el segundo trimestre de 2019, el segmento de socios y canales llamado General Business creció a triple dígito en Latinoamérica, en soluciones en la nube.



En ese contexto, ¿cómo está Colombia?

Es sumamente importante en términos de negocio y mercado. En este momento, SAP tiene 2.548 clientes en el país y vemos cómo las soluciones Cloud de SAP han tenido un crecimiento de doble dígito en este año y cómo cada vez más las empresas siguen apostándole a tener sus soluciones en la nube y a innovar. Tras las cifras entregadas recientemente por el Dane sobre el crecimiento del 3% del PIB, se puede hablar de un panorama alentador ya que esta cifra nos habla de una reactivación económica lenta pero con buen camino.



¿En qué sectores ven oportunidades en el país?

Colombia está muy bien posicionado con diferentes soluciones. Las soluciones Cloud de SAP han tenido un crecimiento de doble dígito en el mercado colombiano.

Las empresas siguen apostándole a tener sus soluciones en la nube, lo que ha beneficiado de alguna manera el posicionamiento y el uso de la solución SAP Cloud Platform en el país.



Asimismo, Digital Supply Chain tuvo un crecimiento a triple dígito en lo que va del 2019, así como también la solución de gestión del talento humano SAP Success Factors que ayuda a mejorar la gestión del talento humano en las organizaciones.



Otro ejemplo es SAP Business One, la solución estrella para pymes que tiene la organización tuvo un sólido crecimiento en la región durante este periodo. En el mundo, actualmente, tienen 250.000 clientes en el mundo que ejecutan esta solución, el 80% de ellos en Colombia. Las industrias de mayor crecimiento en este 2019 han sido de diferentes sectores como utilities, energy & natural resources, mill products & mining, la industria farmacéutica, de servicios financieros y todas aquellas involucradas en oil & gas.



¿Cuál es la estrategia de crecimiento?

Estamos ampliando nuestra cobertura. Haciendo una expansión geográfica en varias regiones del país, que será otro foco de inversión de la compañía para los próximos 2 años. Asimismo, tenemos un plan de crecimiento agresivo para Cali, la costa Caribe y la Zona Cafetera. Confiamos en estas regiones ya que en los últimos años han tenido una transformación industrial, y es en donde la compañía quiere ser mucho más activa para apoyar el proceso de transformación digital de las organizaciones en las zonas.



¿Cómo se adaptan a las demandas de la transformación digital?

Nos hemos adaptado porque sabemos la importancia de evolucionar y entregar la mejor tecnología a nuestros clientes. Desde el 2010 hecho altas inversiones en innovación para lograr tener una sólida cartera de soluciones. Somos la plataforma líder en tecnología y gestión de datos. Tenemos el respaldo de un ecosistema próspero y medimos la calidad de nuestro trabajo por los éxitos de nuestros clientes.



¿Cuáles son los retos?

SAP ha hecho un excelente trabajo con el sector bancario, oil & gas, Industria farmacéutica, retail, y consumo, pero este año queremos ser mucho más activos en el sector público entendiendo la importancia que esto tiene para los ciudadanos. Contamos con soluciones para más de 45 industrias y queremos que saquen provecho de éstas.



Además, continuamos ampliando nuestra oferta de productos. Seguimos impulsando el cambio de ser una organización que se centraba en la optimización de procesos mediante soluciones de ERP y Bases de Datos, al nuevo SAP, una empresa que tiene diferentes soluciones que favorecen su oferta de valor en el mercado. Con soluciones que ahora están especializadas por industria y que responden a cada una de las necesidades de nuestros clientes.



¿Cuál es el más reciente desarrollo?

Este año, la empresa realizó una de sus mayores inversiones en su historia. Y la hizo con el objetivo de abarcar y mejorar aún más el negocio de la economía de la experiencia.

La reciente adquisición de Qualtrics, por US$ 8.000 millones, permitió que SAP absorbiera esta tecnología que recopila, analiza e interpreta datos a través de millones de puntos de contacto con usuarios, clientes y empleados (web, chat, apps, emails, redes sociales...) sobre la experiencia que tienen con una marca, producto o empresa.



Todo esto con el objetivo de convertir a los clientes en fanáticos. Las marcas más icónicas del mundo lo utilizan para optimizar la experiencia del cliente y predecir las acciones que tendrán el mayor impacto en sus resultados. Esto nos brinda la posibilidad de aunar los datos generados por la experiencia del cliente con los datos operacionales de las empresas, fruto de una operación estratégica realizada por la organización.



¿Las empresas requieren grandes inversiones?

Existen diferentes tipos de inversión de acuerdo a las necesidades. Hay soluciones para pequeñas y medianas empresas que les permiten iniciar su proceso de transformación digital con una inversiones acorde a su negocio.



Así como existen soluciones especializadas por industria o por procesos de acuerdo a los requerimientos de cada organización. Sin duda una de las grandes inversiones es la de lograr que la gente adopte las nuevas tecnologías y permita iniciar los procesos de transformación.



¿Cuál es la expectativa de crecimiento para SAP en el país y en la región?

Por más de 40 años, nos hanconocido por ejecutar los mejores procesos de negocios del mundo de principio a fin en más de 25 industrias. Ahora, con el cambio a la nube, adquirimos productos, soluciones de nube líderes en el mercado, y nos apoyamos en diferentes tecnologías.



Todas las soluciones de SAP se integran perfectamente a las adquisiciones que ha venido realizando la compañía en los últimos años con el objetivo de proteger las inversiones que hacen nuestros clientes y especialmente para que puedan tomar ventaja de nuevas tecnologías que emergen en el mercado.



En Colombia y la región seguimos creciendo en cobertura a través de nuestro ecosistema, ya que creemos firmemente en el trabajo de co- innovación.



Constanza Gómez G.

