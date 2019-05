Sector energético propone abrir la subasta a las demás fuentes

El sector energético del país le madrugó al Ministerio de Minas y Energía, ya que prácticamente dos semanas antes de que la citada cartera publicara para comentarios el borrador de resolución con las condiciones para la nueva subasta de contratos de largo plazo, este ya había puesto sobre la mesa sus apreciaciones.

En una misiva dirigida el pasado 8 de mayo a la propia ministra, María Fernanda Suárez el sector energético en pleno (Asocodis, Asoenergía, Acolgen, Andeg, Andesco, CAC y la Cámara de Grandes Consumidres de Energía y Gas de la Andi) pusieron a consideración cinco propuestas con el fin de fortalecer el citado mecanismo de concurso público.



La primera iniciativa a la que hace referencia el sector energético del país y que reseña la misiva, a la cual tuvo acceso Portafolio, tiene que ver con la de mantener la “voluntariedad” de la participación tanto de la oferta como de la demanda, asegurando la existencia de incentivos suficientes para garantizar la concurrencia de los agentes de tal forma que el éxito de la subasta sea motivado por la competitividad de los proyectos y el beneficio que representa para el usuario poder acceder a este mecanismo de contratación.



“La obligatoriedad de compra de energía que provenga de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) por parte de los comercializadores que fue establecida en el artículo 296 del Plan Nacional de desarrollo (PND) aprobado por el Congreso Nacional, va en contra vía de la libertad de mercado, lo cual puede afectar la formación eficiente de precios de la que los usuarios deberían beneficiarse”, resaltó el gremio.



La segunda propuesta del sector tiene que ver con la creación de un incentivo para lograr el éxito en términos de concurrencia bajo esquemas de participación voluntaria, “es la definición de un producto que permita reducir la incertidumbre respecto al cubrimiento de la curva de carga, lo que contribuye a lograr una cobertura de largo plazo de cantidad y precio en pro del bienestar del usuario”.



Con esta iniciativa, la industria pretende garantizar la cobertura que los consumidores de energía necesitan y se brinda la flexibilidad que el perfil de generación de las Fncer requiere.



La tercera propuesta que colocaron sobre la mesa tiene en cuenta que el mecanismo de subasta prevé la formación de precios eficientes tras la aplicación de cumplimiento de los criterios de participación, concertación y dominancia definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



“Es importante que se cuente con señales claras y simples de traslado pleno de precios a los usuarios, de tal manera que se brinde la certeza en cuanto a que la energía realmente suministrada por el proyecto de generación al comercializador que atiende la demanda regulada sea transferida de manera total en el componente del valor de generación del ‘Costo Unitario’, al precio que finalmente se llegue a contratar en la subasta de energía de largo plazo”, indica la misiva.



El cuarto tema al que hace referencia el sector y que presentó a la jefe de la cartera minero energértica tiene que ver con mantener la directriz de asignar el riesgo a quien lo pueda gestionar de forma adecuada y bajo la política de protección al usuario, y “sugerimos mantener la moneda del mecanismo en pesos colombianos y de esta forma asegurar simetría al comercializador respecto al esquema actual de traslado de precios de compras de energía en la fórmula tarifaria”.



Para el sector, los generadores así podrían gestionar coberturas cambiarias de manera más eficiente. “Mantener la moneda del mecanismo en pesos no es una barrera para la participación de múltiples proyectos por parte de la oferta”, subraya la misiva.



La quinta propuesta



Finalmente, el sector propone que en la citada subasta participen todas las fuentes de generación. “Proponemos al Ministerio realizar los análisis necesarios sobre la conveniencia de la libre participación de todos los agentes y tecnologías en los mecanismos de contratación de largo plazo en las subastas que se realicen posteriormente, ya sea en combinación, o de forma independiente al mecanismo actualmente propuesto”, señala la carta. A renglón seguido subraya: “con el fin de promover la participación de todos los proyectos de fuentes renovables no convencionales, consideramos pertinente revisar los criterios de precalificación de los proyectos, de tal manera que la ubicación geográfica no sea un elemento de descalificación”.



