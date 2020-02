Sector minero energético da nuevas señales de despegue

Archivo particular

Energía no renovable

Luego de cinco años de total quietud, el Gobierno Nacional ya tiene andando, y en plena marcha el sector minero energético.



La puesta en marcha en los sectores petrolero y energías renovables, y a menor ritmo en el minero, quedó demostrado con los resultados del PIB (2019) que reflejaron un crecimiento económico de 3,3%.



Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entidad que anunció el PIB, el sector de explotación de minas y canteras revirtió la tendencia negativa de los últimos dos años con una variación del 2,1% en 2019, mientras que en 2018 fue de -1,9% y en 2017 de -5,8%.



“El crecimiento confirma la importancia de seguir impulsando la actividad minero energética del país para generar nuevas inversiones y desarrollo, con responsabilidad social y ambiental”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



PETRÓLEO SACA LA CARA



El mayor dinamismo del sector sigue estando por los lados de la operación petrolera, cuyas cifras del Dane indican que la extracción de crudo y gas registró un aumento del 2,4% (2019) frente al 1,7% del 2018.



“Luego de cinco años sin haber suscrito contratos de exploración y producción por concurso, en 2019 Colombia alcanzó una tasa de colocación de 37 % (26) sobre las 70 áreas ofrecidas, bajo el nuevo Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA); señaló Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



El funcionario reiteró que además se logró encausar la línea de exploración costa afuera, con la suscripción de cinco contratos E&P con compromisos de inversión que superan los US$2.714 millones.



Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), recalcó que para poder materializar las proyecciones de inversión es importante que el país mantenga la estabilidad política, siga avanzando en aspectos contractuales y fiscales, trabaje en mejorar las condiciones de entorno y en la reducción de tiempos de trámites y costos de transporte.



“Esto permitirá ponernos al día frente a otros países que nos están cogiendo la delantera, pues mientras en Colombia la inversión en E&P cayó en 2019, proyecciones internacionales estiman que en el resto del mundo creció aproximadamente el 4%”, subrayó el dirigente gremial.



MINERÍA, A MENOR RITMO



Aunque el sector extractivo del país presenta signos de aceleración, este se da a menor ritmo, frente a las otras actividades de la industria minero energética.



Los registros del Dane indican que la producción de minerales, principalmente oro, reportaron un crecimiento del 6,6% (2019), frente a un -13,7% en 2018, y la extracción de carbón presentó un leve repunte con una variación del 0,3% en contraste con el comportamiento negativo de -6,3% del año 2018.



La herramienta que está ayudando a dinamizar el citado sector es AnnaA Minería, nuevo catastro minero operado por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Solo en enero recibió 237 solicitudes de operación, de las cuales el 10% corresponden a gran minería, el 55% a mediana minería y el 35% de pequeña minería.



“Del total de permisos, el 52% son para materiales de construcción, 14% para carbón; 9% cobre; 6% esmeraldas; y 16% oro y plata. “Estamos abriendo nuestro portafolio minero y cumpliendo con el propósito de diversificar la matriz de minerales, al tiempo que seguimos aportando recursos para el país”, dijo Silvana Habib, presidenta de la ANM.



El Ejecutivo tiene identificados cinco proyectos estratégicos para la producción de oro y cobre, los cuales pueden representar inversiones por más de US$4.500 millones.



“El 2020 es un año de grandes definiciones para la industria minera, ya que determinará la viabilidad y puesta en marcha de proyectos para estos metales que traerán grandes oportunidades para el país. Se invertirá en más de un 70% en la producción de oro legal, mejorando de esta forma los ingresos para los municipios”, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



EL EMPUJÓN DE LAS RENOVABLES



Finalmente, la ejecución de los proyectos de generación de energía, adjudicados en las subastas del cargo por confiabilidad y de fuentes no convencionales de energías renovables en 2019, no solo ayudaron a reactivar el sector minero energético, sino de paso atraerán nuevas inversiones.



“Este es el inicio de una revolución porque nos permite diversificar nuestra matriz eléctrica, la cual es muy limpia porque el 70% proviene de fuentes hídricas pero al mismo tiempo nos hace vulnerables ante la variabilidad climática y momentos de escasez como el Fenómeno de ‘El Niño’. Ahora podremos combinar estas fuentes de generación y complementarlas con energía del sol y del viento”, explicó la ministra Martínez.



En el mismo sentido, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) afirmó que en los citados concursos se asignaron obligaciones para cerca de 2.100 megavatios (Mw) de nuevos proyectos de Energías Renovables No Convencionales, que sumado a los proyectos de energías convencionales garantizan la totalidad de abastecimiento a partir del periodo 2022-2023.



“Los mecanismos de contratación a largo plazo son bienvenidos bajo principios de libre competencia y participación voluntaria entre agentes y tecnologías”, recalcó Gutiérrez.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio