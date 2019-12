Semana clave para el mínimo y la tributaria

Como en años anteriores, el país pasará la segunda semana de diciembre en medio de dos debates económicos: el de una reforma tributaria y el del aumento del salario mínimo.



Lea: (¿Cómo están los votos en el Congreso para aprobación de la tributaria?)

Por un lado, el Gobierno y el Congreso comenzarán, desde hoy, las discusiones para armar la ponencia de segundo debate del proyecto de ley, que reemplazaría a la Ley de Financiamiento, caída por vicios de trámite en la Corte Constitucional.



Las cuentas de los ponentes y coordinadores de la iniciativa están así: construir el documento base de debate entre hoy y mañana, radicarlo ante el Congreso entre mañana y el miércoles, y debatir y aprobar el proyecto este jueves, de tal modo que, si hace falta, los congresistas puedan avalar la conciliación el lunes de la próxima semana, día en que termina el actual periodo legislativo.



Con esto buscan que el presidente Iván Duque no tenga que convocar a sesiones extras y la reforma quede avalada a más tardar dentro de 8 días, y sancionada antes del 31 de diciembre de este año.



Los tiempos estarán, no obstante, complicados, teniendo en cuenta que más de 100 proposiciones tendrían que estudiarse para armar la ponencia, las cuales quedaron como constancias en el primer debate, con la promesa de que podrían incluirse en el segundo ‘round’.



Lea: (Lanzan primera propuesta de aumento del salario mínimo)



SALARIO MÍNIMO



Al otro lado de la ciudad, en el norte de Bogotá, otra parte del Gobierno tendrá la titánica tarea de recibir las primeras propuestas para el ajuste del salario mínimo del 2020, que la semana pasada comenzó discusiones.



De hecho, sin conocer cifras concretas, la mesa ya tuvo una polémica, relacionada con la cifra de productividad laboral fijada por el Dane, que fue de 0,21%.



En cualquier caso, este dato no se modificará y se sumará al entregado por el Banco de la República de inflación proyectada para el cierre de 2019, que fue de 3,88%. Ambas cifras sumadas darían un incremento de 4,09%, que será la base de la negociación.



Estas discusiones se retomarán mañana temprano, cuando los empresarios y sindicatos revelen sus cartas definitivas.