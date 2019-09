Sí se podrán llevar a cabo proyectos pilotos de fracking en el país

Este martes el Consejo de Estado aclaró el alcance de la decisión que mantuvo la suspensión provisional de las normas que regulan la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, a través del llamado 'fracking' o estimulación hidráulica (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014).



(Por ahora no habrá ‘fracking’ en Colombia).



La Sección Tercera del alto tribunal dijo que el alcance de esta decisión "no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII) sobre el fracking", pruebas que fueron recomendadas en el informe de la comisión de expertos que había solicitado el Gobierno.

Desde noviembre del 2018 están suspendidas las normas que regulan el fracking y la semana pasada el alto tribunal decidió mantener esta medida cautelar mientras cursa una demanda contra estas normas, al estudiar un recurso de Ecopetrol que pedía cambiar las medidas cautelares.



Esto significaría que en el país se podrían comenzar a hacer pilotos de fracking, tal como lo recomendó la comisión de expertos del Gobierno en el punto 14 de su informe.



En ese punto los expertos dijeron sobre los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) "recomendamos caracterizar como experimentos de naturaleza científica y técnica sujetos a las más estrictas condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control y, por tanto, de naturaleza temporal. Deberían poder ser suspendidos en cualquier momento por orden de la autoridad competente y, por ende, tener efectos potenciales limitados en su alcance y en el tiempo".



Agregaron los expertos que para viabilizar los PPII hay condiciones que deben estar satisfechas antes de iniciar y otras que se deben completar en paralelo durante el mismo y como requisitos previos a una posible explotación con fracturación hidráulica.



JUSTICIA