‘Somos optimistas con lo que está mostrando el PIB’

Luego de un paso por la academia, el economista José Ignacio López volvió al sector privado y lo hizo como cabeza del grupo de Investigaciones Económicas (IE) de Corficolombiana.



Según el directivo de la firma, que constantemente provee información de coyuntura a inversionistas y agentes del mercado, los grupos de investigaciones tuvieron un cambio radical desde la última vez que pisó una oficina de ese tipo. Esto sucedió hace varios años, cuando fue director de investigaciones del Banco Santander y desde entonces, dice, las cosas han cambiado 180 grados.

¿Cómo es hacer hoy investigaciones económicas?

Es totalmente diferente a como era hace unos años, sobre todo por la inmediatez de las preguntas y la velocidad a lo que ocurren los hechos. Por eso, uno ve que cada vez los grupos de investigación son más grandes y robustos, y tienen la capacidad de estar haciendo reflexiones con una valor agregado mayor.



Cuando fui economista jefe del Banco Santander éramos dos, y ese era el estándar de los grupos de investigación en ese entonces. Hoy tenemos 14 personas más otras 6 en Casa de Bolsa, que hacen la parte del equipo, lo cual nos permite generar un contenido de valor agregado y responder a esa inmediatez tan fuerte que tiene lugar en la actualidad.



¿Qué dinámicas hay ahora para tener equipos de casi 20 personas?

Son varios elementos, el primero es la complejidad: si uno mira lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, encuentra que hemos tenido una ganancia en la profundidad de muchos mercados, como los de renta fija, que es mucho más líquido y de más volumen; también está el ahorro pensional, los fondos privados, la profesionalización de esos inversionistas, etc. Todo el mercado es distinto y hace preguntas distintas, que requieren niveles de análisis más detallados y sofisticados.



Por otro lado, hay que reconocer que es muy importante la investigación no solo al interior de las empresas, sino también para sus clientes. Darse cuenta que parte del valor agregado es acompañar a los clientes en esas decisiones complejas y que, mediante la investigación y los productos, se les apoya para que tomen las decisiones más asertivas.



¿Cómo lo ha llevado esto a reinventarse?

Para mí es un reto y oportunidad grande de poder aportar toda mi experiencia en el sector privado y académico para hacer que nuestros productos sean robustos, precisos y que estén bien hechos. Esto, porque precisamente hoy tenemos el reto de estarnos reinventando y mirar cuáles son las preguntas de frontera, y cómo podemos ayudar a analizar y responder esas preguntas.



Y es que los temas de seguimiento son muchos. Por ejemplo, Colombia está más integrada al mundo y los desarrollos afuera son más importantes para los mercados locales. Debemos entender cuáles son los mecanismos de transmisión y que nuestros clientes y lectores logren entender, por ejemplo, que una decisión en China nos afecta acá.



¿Qué imprenta quiere hacer como director de IE de Corficolombiana?

Son dos cosas. Una, quiero que mi equipo haga informes que sean muy relevante para preguntas concretas de clientes. Por ejemplo, hace poco lanzamos un producto que tiene que ver con el uso de descuento de facturas, muy aplicado para que las empresas conozcan este producto y vean las posibilidades que les da para mejorar su flujo de caja.



En general, los grupos de investigación están llamados a colaborar a que las discusiones económicas del país cada vez sean más elaboradas, con más argumentos y más analizadas, de tal forma que no haya un faltante en los debates, sobre todo en un mundo donde hay noticias falsas, desinformación, y en el que la redes se prestan para dar discusiones acaloradas y polarizadas. Estos grupos y nosotros queremos aportar a la discusión con argumentos, subir la vara del debate.



¿Cómo ve la coyuntura económica actual?

Vemos que los empresarios están haciendo apuestas importantes de inversión, y cuando se ve lo que pasa con la importación de maquinaria y equipo, nos parece que eso trae bastante optimismo. En contraste, nos preocupa la polarización del país, que lleva a una incertidumbre y malestar, y eso puede ir en contra de la confianza de los consumidores, e incluso afectar este buen momento que vemos con los inversionistas.

Además, nos preocupa la incertidumbre global por la guerra comercial.



¿Este panorama puede impulsar un movimiento de tasa del Emisor?

Creemos que el Banco de la República se va a mantener con la estabilidad de tasas, ya que por un lado hay unos choques inflacionarios que se están configurando y materializando. Entonces, la perspectiva es que el espacio para tener una baja de tasas cada vez será menor.



Y lo otro es que si bien el crecimiento fue sorpresivo y desilusionó en el primer trimestre, al mirar los componentes sectoriales hay unas noticias buenas, de tal manera que somos optimistas con lo que muestra el PIB, particularmente con una mayor inversión, que se configura en maquinaria y equipo.



Es verdad que el panorama actual no es el esperado, pero en IE estamos viendo una recuperación económica, que toma cada vez más fuerza.