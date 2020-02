Subasta de espectro baraja el mapa de telecomunicaciones

El sector de las comunicaciones en Colombia inició uno de sus proyectos más ambiciosos, volverse el líder en asignación de espectro IMT en la región.



Con el panorama agitado tras la subasta del espectro de 700 MHz y 2.500 MHz del pasado 20 de diciembre el norte está en darle acceso y conectividad a internet a más colombianos por primera vez.



(Lea: Así respondió MinTIC a la Procuraduría por la subasta del espectro)



El atraso del sector es de cinco años, pues según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2008 los países de América se encontraban en las mismas condiciones, pero en 2017 Colombia estaba por debajo del promedio del continente con 48.8 conexiones por cada 100 habitantes, detrás de Estados Unidos (132.9), Argentina (81), Chile (88.2) y Venezuela (50.1).



De acuerdo con la ministra de las TIC, Sylvia Constaín ampliar la cobertura de conectividad, especialmente en las zonas rurales más alejadas era la misión, “Hay 20 millones de colombianos que aún están esperando acceder a los beneficios de la tecnología y el internet”, señaló la ministra.



(Lea: ‘Las actuaciones del MinTIC están en el marco legal’: Sylvia Constaín)



Serán 3658 localidades las beneficias, allí se invertirán 2,24 billones de pesos y tres empresas, el tiempo estimado es de cinco años: Claro, Tigo y Partners, tienen la misión del acceso ya que al participaron en la subasta por bloques de 700MHz y ahí en contraprestación el ministerio exigía un compromiso de conectividad.



LOS OJOS EN PARTNERS

​

​El caso más arriesgado es el asumido por Partners, una empresa nueva en el país que debe conectar 674 regiones en el primer año, mientras que sus competidores Tigo y Claro harán menos en este tiempo, Claro solo hará la conexión de 280 regiones y Tigo de ninguna.



El primer año, los operadores conectarán 954 localidades y el 70% lo hará Partners, entonces el mercado nacional recibirá un nuevo jugador que buscará dar precios más competitivos y que amenaza con tomar un cuarto lugar nacional.



(Lea: Partners deberá pagar $42.000 millones y el bloque es del Estado)



“Partners inyectará dinamismo y vitalidad en la industria de las telecomunicaciones, creando un entorno en el que los colombianos disfrutarán de mejores precios, servicios y calidad que lo que ofrecen actualmente los otros operadores”, dijo la compañía tras conocerse los resultados de la subasta.



Además agregó que, “el país tendrá mejor conectividad en todo su territorio, permitiendo nuevas oportunidades en educación, empleo y otros beneficios que trae la sociedad digital”.



“Estamos decepcionados con la multa derivada de nuestra renuncia de un bloque y abordaremos el proceso administrativo. Sin embargo, queremos reiterar nuestro compromiso con Colombia y el proyecto de conectividad, invertiremos más de mil millones de dólares en los próximos cinco años, instalaremos infraestructura para más de 600 localidades y crearemos 2.000 empleos directos y muchos más indirectos”, apuntó el operador.



Los ojos están en Partners porque el foco del proceso de dirigió a ellos cuándo en diciembre hicieron una oferta de 1,74 billones de pesos en la segunda secuencia, una cifra 11 veces mayor a la estimada por el ministerio por un bloque de espectro en la banda de 2.500 MHz y luego, en enero de este año decidieron renunciar ese mismo.



La disputa se desató en el sector porque los competidores (Tigo y Movistar) argumentaron que si el ministerio aceptaba el bloque, cambiaba las condiciones en las que participaron en la subasta.



El ministerio, al hacer oficiales las resoluciones para el uso del espectro, explicó que no asignará el espacio de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz, al cual Partners renunció y por el incumplimiento de la seriedad de la oferta al constatar el retiro de la misma, es que se requieren los 42.000 millones de pesos, los que la firma está decepcionada de pagar, además indicó que ese proceso como el futuro están blindados ante cualquier incumplimiento.



“Las decisiones tomadas por el MinTIC frente al caso Partners resultan preocupantes, pues después de ceder ante las presiones del nuevo operador, cambia las reglas del juego y llena de incertidumbre jurídica un proceso que requiere altas inversiones a largo plazo en el país”, explicó Tigo en un comunicado posterior al anuncio.



Además señaló que la puerta que abre el ministerio pone en entredicho, no solo la subasta, sino cualquier otra a futuro que vaya a realizar en el país, pues el impacto de esta decisión, “más allá de los $1,7 billones de pesos que dejará de recibir el Estado o de la póliza que cobrará el MinTIC por 42 mil millones, afectará la inversión local y extranjera en el sector durante años”.



Y es esa polémica la que le quito el foco real del proceso. “El objetivo de la subasta es construir un país conectado, este proceso es importante para el país, para millones de colombianos que hoy no cuentan con el servicio, que no tienen acceso a formación, a herramientas a lo que ya se nos hace básico y normal en la ciudad”, puntualizó Constaín.



ACCIONES POSTERIORES



Si bien Claro, indicó que aún analiza la decisión del ministerio, el presidente de América Móvil en Colombia, Juan Carlos Archila dijo en una entrevista que es importante no dejar el mensaje de incumplimiento en el mercado, “como se va a confiar en una empresa que no cumple con sus compromisos, que no conecta a las personas que lo necesitan”.



Lea: (‘Por el error de uno no podemos pagar todos y menos la subasta’, Juan Carlos Archila)



A su turno Telefónica Colombia, señaló que acudirá a todas las instancias legales para defender sus derechos tras la decisión del ministerio. Al igual que Tigo que se encuentra analizando las acciones y recursos legales que correspondan.