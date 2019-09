¿Subirá la gasolina por el ataque a la más grande refinería del mundo?

El nerviosismo que produjo el ataque con drones y misiles al campo de refinación de petróleo más grande del mundo, ubicado en Arabia Saudita, parece haberse apaciguado.



Si bien el pasado lunes los precios del crudo cerraron con un alza de más de 14%, el mayor aumento diario desde que se tienen registros en el caso del referencial Brent, ya han perdido la mitad de ese valor.



Este comportamiento se explica, en parte, a que solo dos días después del ataque, que se atribuyeron rebeldes hutíes chiitas de Yemen, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, aseguró que los suministros de petróleo del reino han regresado a los niveles anteriores al atentado con drones del pasado sábado.



Un parte de tranquilidad ante el temor de reducir a la mitad la producción de crudo saudí a 5,7 millones de barriles por día, que representa casi 6% de la producción mundial. En este escenario, a pesar de que el precio del crudo ha recortado ganancias, beneficia las finanzas del país por cuenta de un mayor ingreso de divisas por cuenta de los hidrocarburos a las arcas del Estado.



No obstante, la otra cara de la moneda de tiene que ver con el efecto que puede tener en los bolsillos de los colombianos la remontada de los precios del petróleo a ese nivel.

Al respecto, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, anota que debido al actual mecanismo de estabilización de precios de los combustibles no se espera un impacto inmediato en los precios locales.



“Sin embargo, el costo fiscal del subsidio a los combustibles que se otorga a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), podría aumentar para el mes siguiente en aproximadamente 67 millones de US$ (200 mil millones de pesos colombianos)”, asegura.



Y precisa que esto en caso de que el incremento en los precios internacionales del crudo observado en los últimos días (9 dólares) se mantenga durante todo el mes, “lo cual es difícil de determinar dada su volatilidad y a que esta alza responde a una situación coyuntural”, destaca.



Mientras que Carlos Alberto Leal, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, comenta al respecto que sin duda habrá por parte de Ecopetrol buenos dividendos, “no solo por el valor del crudo sino por el precio del dólar”, pero habrá impacto para los colombianos de a pie.



“El otro tema está en los combustibles. Todos sabemos que el precio de la gasolina está atado a los valores del crudo y de mantenerse en costoso en algún momento tendrá que traducirse en lo que pagan los consumidores”, afirma Leal.



Para César Hernández Álvarez, analista de Multiedro Consulting, el tema del efecto que pueda tener en los precios de los combustibles se debe analizar desde la incertidumbre e inestabilidad que generan estos ataques.



“La capacidad de oferta pueda que exista en el mercado, pero la afectación de este ataque terrorista no va a desaparecer solamente con la reparación de los daños a esas instalaciones”, dice.



Y puntualiza que hay que ver cuál es el comportamiento va a tener el petróleo en las próximas semanas, para saber qué efecto que va a tener en los precios. “Pero la fórmula con la que se calculan los precios de los combustibles hace pensar que no va a tener mayor alza. Evidentemente, los países deben tener previsiones para situaciones como esta”, puntualiza.