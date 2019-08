Supersalud impone histórica multa a Medimás

Archivo particular.

Medimás deberá pagar una multa de $5.800.000 millones de pesos tras ser sancionada por la Superintendencia de Salud por no entregarle medicamentos a 70 pacientes y por no suministrar información requerida por los entes de vigilancia y control.



La primera sanción, por un monto de $4.968.000 millones, 6.000 salarios mínimos mensuales, es por no suministrarle a cerca de 70 pacientes con trasplantes los medicamentos que hacen parte del tratamiento y, asimismo, ignorar las órdenes del ente de control.



La segunda sanción, por $828 millones, equivalentes a 1.000 salarios mínimos mensuales, obedece al incumplimiento de la EPS quien no dio una respuesta oportuna y con calidad a la Superintendencia, quien la requirió por las demoras en la entrega de insumos y servicios a pacientes de alto costo y oncológicos, situación que puso en riesgo Ia vida y salud de sus afiliados en el departamento de Cundinamarca.



El superintendente delegado para los Procesos Administrativos de la Superintendencia de Salud, Andrés Evelio Mora, aseguró que con "estas sanciones se estrenan los 'dientes' entregados por la Ley 1949 de 2019, que le permitió aumentar su capacidad sancionatoria y a la vez, el monto de las sanciones”.



Mora también señaló que estas multas son las más altas que se le han impuesto a una EPS en la historia del país.