‘Tendremos adjudicatario para operar el dominio .co el 4 de marzo’

Dos procesos importantes ha tenido que resolver el Ministerio de las TIC en los últimos meses, uno de ellos el de la subasta del espectro, realizada el 20 de diciembre pasado, y el que se avecina: definir quién operará el dominio .co en los siguientes cinco años.



Lo anterior, teniendo en cuenta que en febrero próximo finalizará el periodo de 10 años de la concesión para la promoción, administración y operación técnica del dominio, que se le otorgó a la empresa .CO Internet SAS, después adquirida por la extranjera Neustar.

Cabe resaltar que la importancia de este dominio se debe a que habla del posicionamiento que tiene el país en internet y, en el caso colombiano, el .co no solo hace referencia a la ubicación geográfica, sino a compañías y comercios, lo que lo hace de preferencia global.



En entrevista con este diario, la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, explicó cómo avanza el proceso licitatorio y cuáles son algunos de los cambios en el nuevo contrato.



¿Cómo va el proceso de licitación?



Ha surtido varios procesos de consulta, ya pasamos el periodo de construcción de los pliegos, pudimos abrir para comentarios el prepliego de la licitación. Estos fueron recibidos y contestados y muchos de ellos fueron integrados a la versión final.

El 5 de noviembre salieron a comentarios y el 3 de enero se cerró dicho periodo. Los pliegos definitivos ya están publicados, recibimos 354 comentarios de 21 fuentes distintas que estamos contestando.



¿Cuándo tendrán el adjudicatario?



Tendremos un adjudicatario, que puede ser el actual u otro, para la operación del dominio el 4 de marzo.



¿Qué propuestas han recibido en el proceso?



Hasta el 31 de enero tenemos plazo para recibirlas. Luego empieza el proceso de evaluación durante febrero, donde también hay preguntas y respuestas, y se publica un informe preliminar de la evaluación hacia mediados de ese mes.



¿Qué están buscando en el adjudicatario?



Tenemos la expectativa de tener el operador que pueda dar manejo óptimo de un recurso que es de todos los colombianos (el dominio), que nos permita generar mejores condiciones a los colombianos.



¿Qué características tiene la nueva licitación?



Es distinta en muchos aspectos. Uno de ellos es que el contrato actual es de administración y operación, y el nuevo va a ser solo de operación porque el Gobierno Nacional y el Ministerio van a asumir un rol mucho más activo de lo que han surtido hasta el momento. Otro cambio es el periodo, mientras el contrato actual es a 10 años, el nuevo será a cinco. Esto, para tratar de solventar temas que estamos viviendo ahora. Tenemos uno hecho a un mundo que es muy distinto al actual.



Si hay nuevo operador, ¿cuánto tomaría el proceso de empalme?



Ese proceso no va a tardar más de un año, pero sí va a ser más largo que de lo que se creía que hubiera podido ser hace 10 años, por la lectura del contrato. Estamos trabajando con una visión de máximo de un año.



Es importante aclarar que sí va a haber un periodo durante el cual ambos van a tener que trabajar juntos como parte de las responsabilidades del nuevo y el actual. Cuando uno lee el contrato pareciera como que ‘yo entrego una base de datos y me voy’, pero no.



¿Hay compañías colombianas con experiencia para operar el dominio?



Los operadores a nivel global son pocos. Lo que se ha visto en otros países y se vio en el contrato anterior es que hay uniones, un internacional se puede aliar con un local para operar.



¿Qué hace diferente el dominio .co al de otros países?



Más del 90% de los registros del dominio .co de Colombia no son de aquí. Estos más que reconocer en el .co algo geográfico de un país, se refieren a temas como compañía o comercio que funciona para varios idiomas.



Lo anterior hace que sea un dominio de preferencia global porque este se refiere más a una connotación de actividad económica que a un territorio.



¿Cuántos registros tienen en el dominio y cuánto se logró recaudar en los 10 años de concesión?



Hay más de 2,2 millones y en 2009 tenía más de 27.000 registros. Desde 2010 hasta septiembre de 2019 habíamos recaudado más de $41.000 millones. Eso es con base en un porcentaje de los ingresos brutos del operador que se fijó en el contrato pasado en 7% y se paga anual.



¿Cuánto esperan aumentar ese porcentaje con el nuevo adjudicatario?



Los referentes internacionales nos muestran que podemos llegar a tres veces eso en términos porcentuales, esa es una de las pujas en este proceso. El mínimo es 26% en la nueva licitación. Ese es el punto de partida, pero parte de la evaluación va a ser que si hay una oferta con un porcentaje más alto, esa va a recibir una mejor puntuación.



¿Los recursos que se obtienen a dónde van?



Van al Fondo Único de las TIC y este tiene programas que están relacionados con el sector. Pueden ir a temas de conectividad, generación de talento, transformación digital en las empresas pequeñas y medianas, entre otros. Todos esos programas que nosotros hacemos desde el Ministerio son fondeados en parte por este tipo de recursos.



OTRA ARISTA DE LA HISTORIA



El año pasado, Neustar, la empresa encargada de administrar el dominio .co, anunció que llevaría a un tribunal internacional una demanda contra el Estado por no cumplir ciertas obligaciones del contrato que vence en febrero.



El problema radica en que la concesión firmada en 2009 tiene una cláusula que contempla la posibilidad de que este sea prorrogada por 10 años más.



Sin embargo, en septiembre de 2019 el Ministerio dijo que “es el Estado quien define si un contrato estatal se prorroga o no, teniendo en cuenta siempre que es su deber procurar por la máxima satisfacción del interés público”.