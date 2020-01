Tener transporte multimodal, ruta ideal para Colfecar

Pasados tres meses desde que el presidente Iván Duque anunciara que el país tendría un nuevo Conpes de logística, que busca actualizar sus lineamientos, este ya estaría ad portas de salir.



(Lea: Los desafíos del Gobierno para reactivar el transporte multimodal)



Así lo aseguró Juan Miguel Durán, presidente ejecutivo de Colfecar, en entrevista con este diario. Además de resaltar la importancia del documento, habló de los proyectos que tiene el gremio de cara a los nuevos retos que trae consigo la tecnología.



(Lea: Arrancó primera operación multimodal entre Cartagena y La Dorada)



¿Cómo avanza el nuevo Conpes de logística?



Sabemos que en estos días el Gobierno Nacional va a sacar el documento del cual nosotros hemos venido participando activamente para que quedé un marco en el cual podamos trabajar y materializar las políticas públicas en mesas de trabajo y así, generar mayor competitividad en este renglón y en el país.



¿Hace cuánto no se actualiza este documento?



Desde el 2008, con el Conpes 3547 no se actualiza la política pública relacionada a la logística.



¿Cuáles son algunos de los puntos que se plantean en el documento?



Entre los principales está promover el multimodalismo con el fin de que los distintos modos de transporte se complementen en la cadena, más allá de competir entre ellos.

Otro tiene que ver con la incorporación de puntos estratégicos de conexión modal, zonas especiales o francas o nodos de comercio internacional competitivos.



Además, busca la actuación ágil y articulada de los distintos actores e instancias participantes en la cadena logística, en especial las autoridades aduaneras, soportándose en herramientas tecnológicas de punta.



¿Cuáles son sus beneficios?



Evolucionar hacia una logística con visión integral donde haya coordinación y articulación de todos los actores hará que los costos y tiempos de transporte disminuyan y por ende, el comercio de Colombia tanto interno como externo sea mucho más competitivo.



¿En qué otros temas vienen trabajando desde el gremio?



Uno al que le estamos prestando mucha atención es al tecnológico a través de proyectos, capacitaciones y misiones al exterior. Este último consiste en que las empresas salgan del país a reuniones estratégicas o a conocer las tendencias del mercado global, entre otros.



¿De qué son los cursos?



A finales del año pasado empezamos con uno de internet de las cosas, el cual tuvo buena acogida con más de 200 inscritos. Esto lo estamos realizando con la Universidad Libre y Cisco y es totalmente virtual.



Esperamos poder ir ampliando los temas con base en requerimientos más específicos, como por ejemplo relacionados a la actividad de paqueteo. Estamos en conversaciones con Eafit también.



Respecto a los proyectos que mencionó, ¿qué se viene?



Estamos creando una nube del sector para poder obtener información de este en tiempo real y generar mayor data para los empresarios y para Colombia en general. Nos estamos tecnificando para hacer un proveedor de datos más organizado, en detalle y con un análisis más profundo.



¿Cómo lo harían?



Hoy en día nuestros afiliados representan el 70% del movimiento de carga en el país. Eso es una representatividad muy grande con la que podemos alimentar la nube.



¿Qué datos se podrían obtener de esta?



Por ejemplo, hoy en día todos hablan de los cuellos de botella y todos los sabemos pero nadie los tiene estudiados.



Hay GPS que ya están en todas las tractomulas, pero todo el mundo los maneja bajos sus intereses y funcionalidades. Sin embargo, nadie los ha unido o articulado en una misma base para saber cuáles y dónde están los tiempos muertos de la logística y así, poderlos mejorar.



Además, la información de la nube nos permitirá saber qué mejoras se pueden hacer y poder analizar esta información para lograr mejores políticas públicas y obtener decisiones por parte de los gerentes a nivel logístico y del Gobierno.



¿Qué les ha dicho el Mintransporte al respecto?



Les parece una iniciativa interesante porque con información puntual se pueden tomar decisiones mucho más asertivas.



¿Cuándo estaría listo?



Nosotros armamos un proyecto con Colciencias (Minciencias) y en este mes ya debemos tener respuesta frente a esa alianza que queremos realizar para que nos lo pueda financiar.



¿Cuál sería la inversión inicial requerida?



Lo que le pedimos a Colciencias en principio son $200 millones. Aquí cabe mencionar que la participación activa de las empresas es esencial porque se requiere unificar u obtener información para poner en funcionamiento la nube como tal.



¿Cuándo esperarían iniciar a dar resultados con la data?



El cronograma que tenemos en borrador es que en el primer semestre estaríamos uniendo con todas las empresas afiliadas a Colfecar diferentes apartes de información. Esta se dividiría por segmentos.



Esa caracterización que se hará del sector también busca vincular a más agentes porque tiene que ver con la gran alianza con otros gremios que anunciamos el año pasado.



¿Qué buscan con las alianzas?



Inicialmente nos reunimos cinco gremios del sector y la idea es que el producto de esa unión sean políticas públicas concertadas y analizadas por todos los actores involucrados, con el fin de que el Gobierno no tenga que discutir con cada uno y los procesos sean más rápidos y eficientes.