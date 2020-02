Tenga en cuenta estas 14 señales que alertan sobre cáncer

El 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial del Cáncer, una fecha que incrementa la concientización sobre esta enfermedad. En el país, el cáncer de seno, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino y las enfermedades hematooncológicas (cáncer linfático y en sangre) suman 37.241 casos por año.

Por esta razón, en el marco del Día Mundial del Cáncer, el equipo médico de la Clínica del Country está realizando una jornada para llamar la atención sobre la detección de estas enfermedades:



Cáncer de próstata: a partir de los 45 años los hombres deben visitar al urólogo, para que les realicen el tacto rectal y la prueba sanguínea – Antígeno Prostático Específico (PSA) –, el especialista determinará la periodicidad con la que deberá hacérselos.



Cáncer de cuello uterino: el principal factor de riesgo de éste, es el virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual que si bien el sistema inmunitario lo combate, en un pequeño porcentaje de la población no logra hacerlo, y cuando ocurre la displasia se forman células cancerosas.



Existen 40 tipos de VPH y 14 de éstos son de alto riesgo porque están asociados al cáncer cervical, generalmente, el contagio se puede dar en los primeros años de la adultez cuando se inicia la vida sexual activa pero la aparición del cáncer de cuello uterino se puede detectar mucho después; otros factores de riesgo son sistema inmunitario débil, cigarrillo y exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos.



Por eso se recomienda la vacunación, el uso del condón durante las relaciones sexuales, la visita ginecológica, la citología anual y prueba molecular de VPH cada quinquenio.



Cáncer de seno: es el principal cáncer de las mujeres en Colombia. Es cierto que la mayoría de las pacientes se curan, sobre todo si son diagnosticadas en etapas tempranas, y la tasa de mortalidad está disminuyendo a nivel mundial aproximadamente 2% por año. Por eso la importancia de la prevención con acciones sencilla como el del autoexamen, visita periódica al ginecólogo y un estilo de vida saludable en donde prime la buena alimentación y el ejercicio diario.



Enfermedades hematooncológicas como el mieloma múltiple que es el 1% de todos los tumores en adultos y el 10% de malignidades hematooncológicas y que no es curable, pero que gracias a los avances científicos se convierte en una enfermedad crónica y tratable en lo largo del tiempo. De igual forma ya hay tratamientos para la leucemia y el linfoma no Hodking.



SIGNOS DE ALERTA



Cáncer de seno



1. Inflamación de la mama o parte de ella.



2. Bultos, irritación o formación de hoyos en el seno o cerca a la axila.



3. Dolor, inversión o secreción en el pezón o inversión del pezón.



4. Enrojecimiento, descamación o engrosamiento del pezón o la piel del seno.



Cáncer de próstata



5. Antecedentes familiares.



6. Los hombres afrodescendientes tienden a padecerlo más.



Cáncer de cuello uterino



7. Sangrado vaginal entre menstruaciones o después de las relaciones sexuales.



8. Secreción vaginal acuosa con olor fétido.



9. Dolor pélvico durante las relaciones sexuales.



10. Sangrado después de la menopausia.



Enfermedades hematooncológicas



11. Ganglios inflamados y no dolorosos, fuera de un cuadro gripal y con una duración mayor de 3 semanas.



12. Fiebre intermitente e infecciones.



13. Sudoración profusa, especialmente en las noches en donde se deba cambiar de pijama o ropa de cama.



14. Pérdida de peso y cansancio extremo.