Tenga en cuenta los dos plantones programados para hoy en Bogotá

Las manifestaciones en el marco del paro nacional continuarán el 10 de diciembre en dos puntos de Bogotá. Ambas movilizaciones tendrán el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode y algunos grupos estudiantiles.



(Lea: Razones para el paro nacional)

Desde la semana pasada, los representantes del paro nacional habían anunciado que volverían a las calles. Según han informado, estas serán las últimas movilizaciones del año.



(Lea: Paro nacional, más allá de las razones)



"Nosotros entendemos que esta es una época de fiesta, incluso de descanso", explicó Elías Fonseca, vocero de la CUT. "Nuestra invitación a las familias es para que durante las reuniones y las celebraciones navideñas se hable sobre cómo está la situación del país", dijo.



(Lea: Las pérdidas diarias que le deja el paro al comercio en Bogotá)



Los plantones que se harán este 10 de diciembre se realizarán dentro del paro nacional, pero los motivan razones distintas.



El primero tendrá lugar a las 2 de la tarde, frente a la sede de Compensar de la calle 94 con autopista Norte, donde se llevará a cabo la mesa de concertación salarial.



Allí, como todos los años, se reunirán los representantes de los gremios y de las centrales obreras para acordar el aumento del salario mínimo en el país, que el año pasado no fue firmado por la CUT ni por la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).



Según fuentes de la CUT, las primeras propuestas que han hecho los miembros de los gremios no favorecen a los trabajadores. "Si no se aumenta el salario mínimo en un porcentaje suficiente, el consumo va a disminuir. Las empresas necesitan que la gente tenga dinero para comprar", aseguró Fonseca, y añadió que estas manifestaciones se realizan cada año a fin de pedir un pago digno para los trabajadores.



"Las centrales obreras presentarán la propuesta del incremento del salario mínimo, y desde el Comité Nacional del Paro hemos decidido respaldar dicha petición con un plantón en el sitio de la reunión", señaló Luisa Fernanda Quindío, integrante del comité ejecutivo de Fecode.



Además de esta concentración, los líderes del paro convocaron a los ciudadanos para hacer un plantón a las 4 de la tarde frente al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la calle 26. Esta manifestación se hará con el fin de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.



"Se ha escogido el Centro de Memoria a propósito de la reprochable dirección que hoy tiene, desde donde se pretende negar la existencia del conflicto armado y, por ende, a las víctimas", dijo Quindío.



BOGOTÁ @BogotaET