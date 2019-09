The Line Group, por un mundo mejor

Juan Fernando Dávila es un soñador empedernido y lleno de expectativas, le encanta hacer de sus sueños una realidad inspirando a sus equipos de trabajo y clientes, comprometido con las pasiones de sus hijos y de su esposa desde hace 24 años.

TLG nació en 2006 como empresa BTL -The Line-. Tres años más tarde fue artífice en la transformación del Banco de Crédito en Helm Bank. En 2010 surgió el Endomarketing.



Para el 2014 la transformación fue Endeavor emprende. Y hace tres años se reinventó The Line Group. Ha trabajado con más de 50 compañías, impactando unas 100.000 personas, creando procesos de conexión y transformaciones muy poderosas ayudando a trascender la relación entre las compañías y sus colaboradores.



El gran aliado en ese proceso, la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy la empresa # 1 en Endomarketing de Colombia y el Sello de Buenas Prácticas de Innovación de Colciencias.



Dávila explica que la organización está dedicada a crear vínculos emocionales con sus trabajadores para solucionar retos de negocios. Transforma. Inspira. Conecta. Moviliza. Autora y testigo de los cambios.



Perfil de clientes



Hemos trabajado con todos pero vemos algunos puntos en común: un interés genuino, comprenden que la cultura es prioritaria dentro de la organización para impulsar la estrategia, un involucramiento y conciencia de la alta dirección.



Pero, ¿cómo define Endomarketing?

Herramienta enfocada en crear vínculos emocionales orientados al público interno de las compañías, con el objetivo de movilizar cultura organizacional a través de diferentes estrategias, captar la atención de los colaboradores, sensibilizarlos por medio de experiencias y mejorando las relaciones dentro de la organización.



Así, se incrementa el nivel de compromiso y confianza de los funcionarios dentro de las empresas para realizar acciones de cambio efectivo y complementar los procesos.



Características para ser parte de su equipo…

Pasión, creatividad, capacidad de hacer realidad las ideas por locas que parezcan, siempre ponerse la camiseta de nuestro cliente, no como consultor sino como el aliado estratégico que ayudará a realizar sus sueños, mejorando y trascendiendo la relación entre compañías y colaboradores.



Más del 90% de las personas en el mundo no están comprometidas con lo que hacen. Y el 70% de nuestras vidas la pasamos en el trabajo. Estamos en www.thelinegroup.net y en info@thelinegroup.net The Line Group tiene varios productos estrella; EMA (Employee Antrohopology), es la principal herramienta para conocer el ADN cultural de la organización y al 100% de los colaboradores como parte de una comunidad y como seres humanos. En este producto unen Antropología y People Analytics.



Servicio…

Nuestro mantra, manera en la que podemos dejar una huella imborrable en la gente. La herramienta más poderosa de marketing que puede tener cualquier compañía, si logra poner auténticamente a su cliente externo y al interno al centro de la estrategia.



Propósito de vida en el proyecto

Ayudar a millones de personas para que auténticamente encuentren valor en su trabajo, que amen lo que hacen y sean felices en su día a día. Estamos convencidos que podemos impactar a hacer un mundo mejor.



¿Cuál es la propuesta de valor para sus clientes?

Es nuestra metodología. Usamos el modelo de innovación de Design Thinking, y ayudamos a enfrentar los retos del negocio con cultura organizacional.



Recomendación para recién graduados…

Que no le tengan miedo a cometer errores; no hay que olvidar que la experiencia es sabia consejera. Encontrar un trabajo que les haga genuinamente felices y darlo todo con actitud.



¿Cuándo el dinero, los resultados, irán de la mano con la satisfacción interna de la empresa?

Cuando se dé foco a la intrategia: Alineación de la estrategia implementada internamente para obtener resultados externamente.



¿Depende de la cultura o de la contratación para que quienes ingresan desempeñen lo que efectivamente saben o les gusta hacer…?

De la cultura que se convierte en la columna vertebral e impacta en todos los procesos, entre esos la contratación. El sexto sentido es la intuición. Nuestra propia voz que nos lleva por el camino correcto.



Endomarketing, si lo interpreto, ¿es tener paz interior antes de mirar el exterior…?



Gran definición, las empresas suelen buscar el éxito afuera, sin reconocer que el eje fundamental está en el interior de su propia compañía, sus empleados, los protagonistas de los verdaderos casos de éxito.



Usted habla desde la psicología o la administración…

Del endomarketing: la unión de muchos conocimientos, que permite comunicarnos en muchos ámbitos juntando todas las piezas.





Gabriel Vallejo López

Especial para Portafolio

Conferencista internacional en servicio al cliente y CX.