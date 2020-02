‘Todavía no tomamos la decisión con respecto a Electricaribe’

En cuanto al desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables para el 2020, Celsia (filial de energía del grupo Argos) la tiene muy clara y el camino prácticamente despejado.



Además de continuar con paso firme su expansión en el negocio de proyectos de fuentes solares, tarea que realizará de la mano con su socio Cubico Sustainable Investmentes (Cubico), están poniendo a punto todos los temas relacionados con el desarrollo de parques eólicos en La Guajira, que fueron adjudicados con el 18% de la energía que se ofertó en la subasta de contratos de largo plazo, y adicionalmente se comenzará el desarrollo del proyecto térmico TermoTesorito en el departamento de Córdoba.



(Lea: El Gobierno alista plan para la expansión de energía eléctrica)



En diálogo con Portafolio, Ricardo Sierra, presidente de Celsia, agregó que tienen el reto de realizar la expansión de redes en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, sobre todo en este último, para el mejoramiento en la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica.



En el negocio de las granjas solares, el líder empresarial subrayó que “tenemos un portafolio amplio de proyectos fotovoltáicos que estamos desarrollando a mediana y gran escala, los cuales están ubicados en 15 lugares de la geografía nacional, cuya capacidad instalada total será de 350 megavatios (Mw), y cuyo montaje está programado para los próximos tres años”.



(Lea: Celsia cierra 2019 con alza de 72% en utilidad)



Y con respecto al desarrollo de los complejos eólicos en el norte del país, Sierra dejó en claro que es una sola iniciativa que se compone de dos etapas, la primera de 80 Mw y la segunda de 250 Mw, y cuya entrada en operación esta programada entre 2022 y 2023.



“El proyecto está totalmente licenciado y estamos terminando de organizar la línea de conexión, que la construirá Celsia para llevar la energía hasta la linea de Cuestecitas, y que está en proceso de terminar también el licenciamiento. Su montaje comenzaría a finales del presente año o principios del próximo”, explicó Sierra.



Para el desarrollo de las futuras granjas solares y parques eólicos, como el futuro complejo fotovoltáico en el departamento del Atlántico, la filial del Grupo Argos destinó US$700 millones de inversión, de los cuales US$450 millones irán para los parques eólicos y US$250 millones al montaje de las granjas solares. “Todos esos proyectos ya están estructurados, se desarrollarán en asocio con Cubico, y esperamos organizar tener listo su financiamiento”, indicó el presidente de Celsia.



ESPINAL, LA PRÓXIMA SOLAR



Sierra anunció que en la primera semana de abril entrará en operación el proyecto Celsia Solar Espinal, con una capacidad instalada de 10 Mw, y que en la actualidad se encuentra en la etapa final de construcción.



“Su infraestructura es muy similar a los proyectos de Yumbo y Bolívar. Estará ubicada en un lugar privilegiado por los altos niveles de radiación”, indicó el presidente de Celsia.



Este proyecto está localizado en la zona urbana de El Espinal (Tolima), en el lote donde funcionó Coltabaco y que está en desuso desde 1995. Es vecino a los barrios Betania, Betania Campestre y Saucedal.



FIRME EN EL NEGOCIO TÉRMICO



Con el proyecto de TermoTesorito, que realizará en asocio con la multinacional canadiense Canacol, la filial del Grupo Argos sigue en el negocio de las centrales térmicas, luego de la venta de la Zona Franca Celsia en agosto del año pasado.



“Esta es una iniciativa que se desarrollará a boca de pozo, que es de los pocos con esta tecnología en el país; estará localizada en la zona donde se encuentran los pozos de la gasífera, su capacidad instalada será de 200 Mw, configurada en cinco motores de 40 Mw casa uno, y permitirá tener una flexibilidad y competitividad por los costos de producción que debe tener”, explicó Sierra.



Y agregó que “es de vital importancia TermoTesorito, la cual funcionará con base a gas natural, porque permite balancear todo el portafolio de renovables, ya que por sus características de operar con sol o viento, son intermitentes. Su montaje requerirá inversiones cercanas a los US$180 millones, y deberá estar en operación en diciembre del 2021, que es prácticamente ingresar un año antes de la obligación adquirida”.



TAREAS EN CENTROAMÉRICA



En cuanto a sus negocios en Centroamérica, la tarea de Celsia en el 2020 es seguir de manera activa en Panamá y en Honduras con su proyectos de fuentes de energía renovable.



(Lea: Celsia vende térmica a filiales de estadounidense Glenfarne)



“En el primer país, seguiremos con el desarrollo de proyectos fotovoltáicos para potenciales clientes industriales y comerciales. Pero además, estamos iniciando el montaje de una granja solar con una capacidad instalada de 10 Mw y ubicada en un terreno aledaño a las instalaciones hídricas que posee la compañía. Y en el segundo, recientemente se inauguró un complejo solar para suministrar energía eléctrica a la planta de Cementos Argos en ese país.



ELECTRICARIBE Y DIVIDENDOS



Con respecto al interés de Celsia por hacerse a uno de los dos mercados que se segmentaron en la actual actividad de Eléctricaribe, Sierra fue enfático en afirmar que no van en asocio con EPM en la subasta del próximo 20 de marzo.



(Lea: Superservicios aplaza subasta de Electricaribe)



Pero sí dejó en claro que la operación de la electrificadora “la hemos estudiado con mucho cuidado, la estamos revisando una y otra vez, faltas unas semanas para que se realice el proceso, y hasta ese momento tomaremos la decisión de si participaremos en la venta. Todavía no hemos tomado una definitiva al respecto. Aún no sabemos a cual de los dos mercados entrar”.



La administración presentará una proposición en la próxima Asamblea General de Accionistas de un dividendo ordinario que crece dos veces la inflación, y vamos a tener un dividendo extraordinario por una sola vez de $100.000 millones como premio por la venta de la central térmica de Zona Franca Celsia, la cual se entregó por US$420 millones, con lo que se permitió hacer prepagos de deuda por $1,1 billones.



Esta noticia fue bien recibida por el mercado, porque el dividendo simple está superando el 6% frente al precio de acción.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio