Tpaga abre pago de nómina para no bancarizados

¿Qué hacen las personas que trabajan y no tienen cuentas de banco para que les paguen su nómina?



Hasta ahora les pagaban en efectivo. Esta práctica no es solo insegura para las empresas, ya que se exponen a andar con mucho dinero en las quincenas, sino que conlleva un alto costo operativo mensual.



Frente a esta necesidad del mercado, la empresa de tecnología TPaga –fundada por los mismos creadores de Tappsi–, lanza una solución para que las empresas puedan pagar de manera inmediata a sus empleados y contratistas sin necesidad de que ellos tengan una cuenta bancaria.

“Vimos que este era una problemática gigante cuando en Tappsi – por ejemplo– a nuestros conductores no les podíamos enviar el dinero correspondiente a sus carreras, porque no estaban bancarizados”, dijo Andrés Gutiérrez, fundador de Tpaga.



Agregó que “en la actualidad, más de 100 empresas a nivel nacional entre las que se encuentran Mi Águila, Packen, Vigía y Turboboy confían en Tpaga para pagarle a los más de 16 mil colaboradores registrados en el país”.



LA INDUSTRIA COLABORATIVA

Sobre esta solución para el pago de nómina, Tpaga ha diseñado esta herramienta para que cada empresa pueda pagar a sus colaboradores de acuerdo a sus necesidades, ya que en algunos casos, para una empresa resulta necesario pagar día a día a sus empleados.



Hay una industria creciente, llamada colaborativa o en on-demand economy, donde mensajeros, repartidores, o freelancers necesitan que les paguen cada vez que terminan una carrera o trabajo, y no al final del mes.



“Imagínate decirle al financiero de la empresa, que tiene que meterse todos los días a hacer pagos a miles de colaboradores. Si sumamos que sus colaboradores ya no tienen que gastar tiempo yendo a un banco a abrir una cuenta de ahorros, y acercarse a la empresa a registrar esta cuenta.



Es mucho tiempo que se le ahorra a la empresa y a sus colaboradores”, asegura Andrés Gutiérrez.



Dentro de su solución, Tpaga facilita el pago masivo de servicios, al incluir una herramienta que de forma automática acredita las cuentas de miles de colaboradores al mismo tiempo evitando trámites engorrosos para quien se encarga de esta tarea mes a mes.



El bajo nivel de bancarización y el empleo informal no debe ser una razón para que las empresas tengan que pagar en efectivo, y para eso Tpaga buscará que en el 2020 más empresas se sumen a esta solución.



De esta manera, la tecnología sigue atendiendo las necesidades de sectores especializados.