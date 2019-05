Trabajadores estatales piden casi $7 billones en aumento de salarios

Aumento de salarios, bonificaciones, cursos de formación, ascensos y financiación de posgrados hacían parte del pliego de peticiones que Fecode le presentó al Gobierno, incluso con la amenaza de irse a paro nacional, en caso de no llegar a un acuerdo.



No obstante, las aguas se calmaron y el jueves de la semana pasada, el Ministerio de Educación y el gremio anunciaron que se logró un pacto, en el que se incluyeron nivelaciones salariales, cofinanciación de estudios y bonos pedagógicos, que serán asumidos por la Nación en los presupuestos de los próximos años.

Este diario consultó con el Ministerio de Trabajo, acerca de las pretensiones de los sindicatos y su costo fiscal, presentado hace varias semanas, pero esta cartera indicó que los datos no podían ser suministrados, por el ruido que generarían. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación le confirmaron a Portafolio que el costo de las peticiones iniciales de Fecode ascendía a $12 billones, es decir, casi dos reformas tributarias y más de lo que reciben varias entidades del orden nacional cada año.



Esta cifra, según el Ejecutivo, se salía de lo presupuestado, sobre todo por el poco espacio fiscal que tiene el país. A pesar de lo anterior, los puntos incluidos en el acuerdo firmado con Fecode le costarán a la Nación $1,7 billones, muy por debajo de lo pretendido al comienzo (ver nota anexa). Las discusiones generales, no obstante, están lejos de terminar en el país.



LA OTRA MESA



En una mesa paralela, que reinicia mañana, están sentados voceros de las carteras de Trabajo y Hacienda, y del otro lado se encuentran representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Sindical Unete –de trabajadores estatales–.



Este grupo de sindicatos comenzó la semana pasada la puja por los aumentos salariales y aseguró que su propuesta de alza es de 10,18%, es decir, más de tres veces la inflación del 2018, que fue de 3,18%.



Dicha cifra, que beneficiaría a 1,2 millones de personas vinculadas laboralmente al Estado (no cuentan quienes están por prestación de servicios), le representaría al Gobierno desembolsillar $8,5 billones.



No obstante, esta fue la primera petición de las centrales obreras, pero su pretensión ‘real’ sería lograr, al menos, un aumento del 6%, es decir, lo mismo que aumentó el salario mínimo cinco meses atrás.



Si bien es menor, este incremento le costaría al país unos $5 billones (completando casi $7 billones con lo acordado con Fecode) y dista de la propuesta que tiene el Gobierno, que es de 3,4% –un poco por encima del costo de vida del año pasado–,lo que le implicaría comprometer unos $2,8 billones.



Como el descuadre entre las partes es de $2,2 billones, en las siguientes sesiones de la mesa de concertación (que no serían más de seis) se tendrá que llegar a un ‘apretón de manos’ definitivo, aunque, por ahora, las partes están lejos de conseguirlo.



Entre tanto, ya se han logrado tres acuerdos preliminares, entre los que están la formalización del trabajo estatal, es decir, que unos 400.000 contratistas a nivel nacional y regional lleguen a la planta de personal del Estado.



Además, existe un compromiso por el lado oficial de que en las entidades públicas no tengan que exigirles experiencia a los jóvenes que lleguen por primer vez al mundo laboral, entre otras cosas.



De hecho, el último punto por discutir y avalar de este pliego de peticiones, que aplicará para el 2019 y el 2020, tiene que ver con la nivelación salarial. Sin embargo como ha dicho el Gobierno Nacional, en diversas ocasiones, ‘el palo no está para cucharas’.



ACUERDO CON LOS MAESTROS



A finales de la semana pasada, el Gobierno y Fecode anunciaron que llegaron a un acuerdo de siete puntos en su mesa de negociación, cuyo costo ascenderá aproximadamente a $1,7 billones.



El primer punto incluye una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, a través de una comisión de alto nivel.



En segundo lugar, se ampliará de manera progresiva, descentralizada y articulada el acceso a una educación preescolar de tres grados (transición, prejardín y jardín), y con calidad en instituciones oficiales.



De otro lado, se fortalecerá la educación a través del incremento de cobertura, mejoramiento de la calidad en los niveles preescolar, media, rural e inclusiva; así como en lo relativo a la jornada única.



En cuanto a salud de los maestros, se creará una comisión para el seguimiento de la prestación del servicio, la selección del defensor del usuario en salud y se reconocerán las prestaciones sociales en los términos legales, entre otras.



El quinto punto del acuerdo, de dignificación de la profesión docente, incluye los aumentos salariales y prestacionales, las bonificaciones pedagógicas y los ascensos. Además, se contempla la cofinanciación para los docentes y directivos en programas de posgrados.



En sexto lugar, se reiteró la voluntad del Gobierno de generar garantías para el ejercicio de la actividad sindical y adelantar los procesos para la reparación integral colectiva e individual.



Y, por último, se concertó la continuación de los Juegos Deportivos Nacionales y el encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano. Así las cosas, para el 2019 y el 2020, se asignarán los recursos requeridos según la planeación, tomando como base presupuestal los montos establecidos en el 2017.





Sebastián Londoño Vélez

En Twitter: @SLondonoV