Transporte de carga continúa desacelerándose, afirma Iata

Durante ocho meses consecutivos el sector de carga aérea ha registrado desaceleración a nivel mundial, según los reportes recogidos por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata).



(Lea: Alarma por déficit de transporte de carga en Cartagena)



Específicamente, en junio pasado, el último dato disponible, la caída en la cantidad de toneladas transportadas por kilómetro volado (FTK) fue de 4,8%, en el promedio global.



(Lea: Los camiones usados servirán para renovar la flota de carga)



Y, según el informe, todas las regiones registraron un comportamiento negativo en el séptimo mes del año, excepto en el caso de África, donde la variación fue del 3,8% frente a junio del 2018.



(Lea: En Bogotá, el balance de las redes de movilidad es positivo)

De acuerdo con la Iata, aunque en los últimos meses se había registrado una modesta recuperación, esos datos no son concluyentes, teniendo en cuenta lo sucedido en junio.

Además, destacaron que el aumento en la capacidad de las aerolíneas sigue siendo “moderado” y el factor de ocupación, en general, acumula varias caídas.



Así mismo, subrayan que la disputa comercial entre Estados Unidos y China ha tenido un claro impacto en el comercio internacional, el cual sigue “desalentado” y en un entorno de incertidumbre, que ha sido empeorado por los recientes aumentos arancelarios.



“El comercio mundial continúa deteriorándose en medio de un escenario donde las tensiones comerciales, particularmente entre Estados Unidos y China, se agravan e impiden el crecimiento de los mercados de carga aérea. En una guerra comercial no hay ganadores. Eliminar las barreras y facilitar el comercio global son clave para impulsar el crecimiento sostenible y la prosperidad. Y nuestros líderes políticos deben ser conscientes de ello”, señaló Alexandre de Juniac, consejero delegado de la Iata.



En Latinoamérica, el panorama no dista demasiado del promedio mundial. Según la autoridad aérea, el factor de ocupación en junio, en cuanto a carga, se debilitó un 1% frente al mismo mes del año pasado.



No obstante, en ese mismo periodo, la capacidad para movilizar mercancías creció un 4,6%, por lo que el índice FTK bajó 6,5%.



Lo anterior “está afectado principalmente por la debilidad en el interior de Suramérica, especialmente en Brasil y Argentina”, explicó la organización.



LA PERCEPCIÓN LOCAL

El negocio de carga en el país tampoco estaría apartado de la realidad mundial, sin embargo, los empresarios consultados por Portafolio señalaron que han logrado mantener sus números en positivo.



Para Kurt Schosinsky, director general de Avianca Cargo, firma que tiene la mayor participación en el mercado local (38%), “el hecho de que los volúmenes del mercado a nivel global hayan caído significativamente, ha requerido generar un balance entre los volúmenes movilizados y las caídas tarifarias en mercados relevantes para el negocio, buscando garantizar al máximo que se puedan mantener los niveles de servicio a nuestros clientes, con miras a garantizar la sostenibilidad del negocio”.



Y, de hecho, en el caso específico de esta aerolínea, durante el primer semestre del año el tráfico de carga creció 10% en comparación con el mismo lapso de tiempo del año pasado.



Además, destacaron que también tienen una presencia importante en el mercado de Miami, uno de los más importantes para esta unidad de negocio, con un crecimiento en los volúmenes entrando del 13% y saliendo del 12% en los primeros seis meses del año.



Además, durante febrero pasado Avianca Cargo movilizó 11.688 toneladas de flores para la celebración del Día de San Valentín, registrando un aumento del 5% en volumen, en comparación con ese mes del año anterior.



Y un caso similar es el de American Airlines, quienes transportan desde Colombia peces ornamentales y flores, principalmente.



Según la empresa, semanalmente se mueven cuatro toneladas de peces tropicales a Londres, Tokio, Shanghái y Beijing, que en gran medida provienen de los ríos ubicados en la Orinoquía y la Amazonía colombiana.



Además, señalan que a la semana movilizan unas 5.000 toneladas de flores, además de textiles, cueros oro y esmeraldas a Europa y Asia.



Adriana Carolina Leal Acosta

adrlea@portafolio.co