Tras cinco años, Colombia habría crecido más de 3%

Después de cinco años, la economía Colombia habría vuelto a crecer por encima del 3%, cifra que consolida su recuperación, pero que deja nuevos retos de cara al corto y mediano plazo.



La cifra exacta la revelará este viernes el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien, además, dará a conocer si alguno de los datos de trimestres pasados fue revisado, tal y como ha sucedido en varias ocasiones.



En cualquier caso, la suerte ya está echada y las apuestas reveladas. Por un lado, el Gobierno se sinceró la semana pasada y confirmó que la economía no creció 3,6% -como profesaron durante todo el año pasado-, sino que se expandió al 3,3%, cifra similar a la prevista por diferentes actores nacionales e internacionales del mercado.



Así lo afirmó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla: “Es verdad, nosotros teníamos un estimativo de crecimiento para el 2019 y el 2020 de 3,6% y 4%, respectivamente, y en este momento planteamos que será de 3,3% y 3,7%”.



Además, explicó que en el caso del año pasado, el bajonazo se debió en gran medida a la volatilidad que tuvo el sector externo. “Tenemos una demanda externa que pensábamos iba a representar una mayor incidencia, pero el comercio internacional, si bien está empezando a mejorar, rebotó un poco menos de lo que esperábamos”, detalló.



No obstante, no fue lo único que generó un coletazo en que el PIB no haya crecido al ritmo esperado por el Ejecutivo. También hubo sectores cuya recuperación no estuvo al ritmo previsto para el año pasado, entre los que están la construcción de vivienda en algunos segmentos, así como en la producción de algunos rubros mineroenergéticos.



Por su parte, Fedesarrollo calculó que en el cuarto trimestre del 2019, el PIB habría crecido al 3,3%, lo cual llevaría –si nada extraordinario sucede– a que en todo el año pasado, la economía haya crecido 3,2%.



“A pesar de las protestas sociales (...), las dinámicas de consumo final de los hogares y de formación bruta de capital en el país continúan siendo la principal fuente de crecimiento”, dijo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



El comercio, la administración pública y las actividades financieras habrían jalonado el PIB al alza.