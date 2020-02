Tras salida de Morelli, estas son las tareas pendientes de la ANH

Con el episodio de la salida de Luis Miguel Morelli de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en un segundo plano, la reactivación petrolera del país sigue su curso, y la nueva administración de la entidad tiene por delante cuatro tareas claves para el 2020.



La lista de pendientes comienza con la misión internacional de promoción, le siguen las dos subastas del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) y la ‘Liga B’, que permite a las pymes hidrocarburíferas participar en la fiesta de la citada reactivación, y finaliza con el descongelamiento de US$500 millones de inversión.



PROMOCIÓN INTERNACIONAL



Con 12 países de Europa, Asia y América, el país podrá en marcha su camino de promoción internacional petrolera, como estrategia para atraer inversión y dinamizar la operación hidrocarburífera.



La misión que realizará la tarea está compuesta por funcionarios y técnicos de la ANH y en una primera avanzada visitarán Noruega, Rusia, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Canadá, México y Argentina.



Voceros de la entidad le explicaron a Portafolio que en cada país, la delegación colombiana promoverá la operación petrolera de Colombia entre las entidades oficiales, organizaciones privadas e incluso los fondos de inversión de capital especializados en energía que buscan hacer los desembolsos de recursos para fomentar el desarrollo hidrocarburífero en territorio nacional.



Así mismo, la tarea de promoción será desarrollada a través de una campaña de comunicación estratégica enfocada a cada país con inversión publicitaria tradicional, participación estratégica en eventos, desarrollo de una estrategia digital y relaciones públicas.



En detalle, se le dará especial atención a la pauta en medios y publireportajes, así como reuniones one to one en los eventos con inversionistas interesados.



Según el cronograma, se visitará un país por mes con la intención de mostrar la política petrolera de promoción a través del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), así como los bloques menores que hacen parte de la llamada ‘Liga B’.



DOS NUEVAS SUBASTAS

​

Otro de los temas que deberá evacuar la nueva administración de la ANH tiene que ver con las subastas para mantener abierto el PPAA.



Para los técnicos de la entidad es claro que luego de sendos procesos en el 2019 que dejaron una tasa de éxito de asignación del 37 %, el resultado supera el promedio internacional de 30% para asignación de áreas en esta clase de procesos, la oferta se va reduciendo



Más en el tema de petroleras con presencia en el país, por esta razón, de la mano de la tarea de promoción internacional, se busca que lleguen nuevos jugadores para dos nuevas subastas que se realizarían a mitad de año y a finales del cuarto trimestre.



Las fuente consultada de la ANH explicó que gracias a la modificación al Acuerdo 02, se buscará traer nuevas empresas, e iniciar la activación de campos descubiertos no desarrollados.



En el ciclo de oferta al cierre del primer semestre se ofertarán los bloques emergentes o menores (Liga B), así como los bloques mayores. Y en la que se realizará antes de finalizar el presente año, se buscaría que en el segundo proceso de oferta del PPAA, entren nuevos campos a la ronda.



LA PYMES AL RUEDO

​

El tercer punto en la agenda tiene que ver con la llamada ‘Liga B’, o bloques emergentes, para lo que la ANH, tiene trazada la hoja de ruta y quedará oficializada el próximo mes de marzo para que los pequeños y medianos inversionistas puedan acceder a las ofertas de bloques.



Así la entidad abre una nueva vitrina de promoción, la cual fue estructurada por la firma consultora internacional Wood-McKenzie.



Para la ANH, este paquete de bloques emergentes lo conforman aquellos campos descubiertos pero no desarrollados, o áreas con hallazgos declarados, cuya producción venía en declive, pero que a través de técnicas de recobro mejorado, o de compañías prestadoras de servicios petroleros que tienen conocimiento de cómo se puede exprimir al máximo esos crudos que aún se encuentran en los yacimientos, todavía se pueden extraer.



Así mismo, la citada promoción está planeada y diseñada para que aquellas empresas petroleras pequeñas y medianas que no tienen posibilidad de concursar en el PPAA por no contar con reservas o producción, ni respaldo de los fondos de inversión, lo puedan hacer porque tienen la capacidad para desarrollar al máximo una área petrolera menor que ya está produciendo.



MÁS INVERSIÓN

​

Otro de los temas que encontrará la nueva administración de la ANH sobre el escritorio es el documento que contiene el Acuerdo con el que se descongelará la operación de varios bloques petroleros en el país y que suman más de US$500 millones en inversiones.



La nueva norma, en su articulado, establece las reglas para el traslado de actividades o recursos de exploración entre contratos y/o convenios suscritos con la citada entidad.

Así, la ANH busca promover las tareas de exploración en el territorio nacional y buscar la incorporación de nuevas reservas que puedan ser producidas en el corto plazo.



El nuevo Acuerdo reglamenta la transferencia de obligaciones en esos bloques a otros que posean tareas de exploración, y el cambio a esas áreas libres se realizará a través de un concurso público, como una subasta dentro del PPAA.



Además, la norma abrirá el compás para que las mismas compañías petroleras a las que se le descongelan los recursos informen a la citada entidad sobre las nuevas áreas a las que llevarían las inversiones, pero entrarían a pujar con otras empresas que estén interesadas en el desarrollo de ese bloque.