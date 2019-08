Fuertes pronunciamientos de Trump sobre Venezuela, China e impuestos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ‘despachó’ este martes sobre varios temas polémicos entre ellos Venezuela, China e impuestos.



Por un lado, Trump dijo que su gobierno mantiene conversaciones "a nivel muy alto" con funcionarios de Venezuela, aunque Washington desconoce la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro.



"Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes en Venezuela", dijo Trump a periodistas, al ser consultado sobre reportes de un acercamiento de la Casa Blanca a Diosdado Cabello, considerado el líder más poderoso después de Maduro.



"Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantenemos al margen, pero la estamos ayudando. Necesita mucha ayuda. Hace 15 años era uno de los países más ricos, ahora es uno de los países más pobres", apuntó el mandatario estadounidense en declaraciones al margen de la visita del presidente rumano, Klaus Iohannis.



"No quiero decir quién, pero estamos hablando a un nivel muy alto", agregó. La agencia estadounidense Associated Press dijo el lunes, citando a un alto funcionario estadounidense que no identificó, que Cabello se reunió el mes pasado en Caracas con una persona en contacto cercano con el gobierno de Trump y que se está organizando un segundo encuentro.



Según el reporte, las comunicaciones secretas con Cabello, jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y otros funcionarios venezolanos buscan incrementar la presión sobre el gobierno de Maduro. En rueda de prensa el lunes, Cabello desmintió el informe, considerándolo "una mentira" y "una manipulación enorme".



"El imperio es muy arrogante, por eso cree que nos van a dividir a nosotros con chismes. Pero eso no existe", dijo al ser preguntado por el tema por un periodista de AP. Estados Unidos y medio centenar de países reconocen al líder opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y promueven la partida de Maduro, cuyo gobierno consideran una "dictadura", y la realización de nuevas elecciones libres y transparentes.



Así mismo, se refirió a China de quien dijo tenía que enfrentar en materia de comercio, incluso si esto causa daños a corto plazo a la economía estadounidense, porque Pekín ha "estafado" a Washington durante décadas.



"Alguien tenía que enfrentarse a China", dijo Trump durante la visita a la Casa Blanca del presidente rumano, Klaus Iohannis.



“Esto es algo que tenía que hacerse. La única diferencia es que yo lo estoy haciendo”.

“China ha estado estafando a este país durante 25 años, durante más tiempo que eso (...) A largo plazo, es imperativo que alguien haga esto”.



La preocupación por una posible recesión en Estados Unidos afectó a los mercados financieros la semana pasada y aparentemente puso nerviosos a los funcionarios de Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.



Los demócratas argumentaron el domingo que las políticas comerciales de Trump planteaban un gran riesgo a corto plazo.



ANALIZA RECORTE DE IMPUESTOS A SALARIOS ANTE POSIBLE RECESIÓN



Finalmente aseguró que está valorando la posibilidad de recortar los impuestos aplicados a los salarios en EE.UU., después de que las alarmas sobre una posible recesión económica en el país se encendieran la semana pasada. "He estado pensando en los impuestos sobre la nómina durante mucho tiempo.



A muchas personas les gustaría ver eso", señaló Trump.



"Estamos valorando varias reducciones de impuestos. Pero de todos modos lo hago todo el tiempo", agregó.



Trump también explicó que su Gobierno está estudiando modificar los impuestos sobre las ganancias de capital, aunque advirtió que aún no se ha decidido nada al respecto.



El mandatario hizo estas declaraciones días después de que las alarmas sobre una posible regresión económica se encendieran en los mercados estadounidenses. En sus declaraciones, Trump evitó aceptar que hay riesgo de recesión y volvió a acusar a la Reserva Federal (Fed) de ser la culpable de la situación actual.



"Me gustaría ver un recorte en los tipos de interés de la Reserva Federal, porque debería haber sucedido hace mucho tiempo. Creo que están muy atrasados al no haberlo hecho", criticó.



En EE.UU., las personas pagan impuestos sobre la nómina para financiar la Seguridad Social y el programa sanitario de Medicare.



Recortar esos impuestos podría ayudar temporalmente a la clase trabajadora e impulsar la economía, pero expertos han alertado de que aumentaría el déficit y dañaría los programas de seguridad social del país.



La insistencia de Trump en que la Fed reduzca los tipos de interés, actualmente situados en el rango de entre el 2 % y el 2,25 %, y la posible reducción de impuestos por parte de la Casa Blanca indican el interés del mandatario de atajar un posible debilitamiento económico.



La economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo anual del 2,1 % en el segundo trimestre de 2019, según el primer cálculo de la evolución del producto interior bruto (PIB) en ese periodo, una señal de ralentización después de haber registrado un 3,1 % en el primer trimestre.



AFP